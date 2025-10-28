قیمت لحظه‌ ای Dvision Network امروز برابر است با 0.00454412 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DVI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DVI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Dvision Network امروز برابر است با 0.00454412 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DVI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DVI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره DVI

اطلاعات قیمت DVI

وب‌سایت رسمی DVI

توکنومیکس DVI

پیش‌بینی قیمت DVI

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Dvision Network

قیمت Dvision Network (DVI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 DVI به USD:

$0.00454412
$0.00454412$0.00454412
-0.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Dvision Network (DVI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:40:28 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Dvision Network (DVI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00453137
$ 0.00453137$ 0.00453137
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00464234
$ 0.00464234$ 0.00464234
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00453137
$ 0.00453137$ 0.00453137

$ 0.00464234
$ 0.00464234$ 0.00464234

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

$ 0.00415325
$ 0.00415325$ 0.00415325

+0.03%

-0.74%

-0.19%

-0.19%

قیمت لحظه‌ ای Dvision Network (DVI) برابر است با $0.00454412. در 24 ساعت گذشته، DVI در بازه قیمتی حداقل $ 0.00453137 تا حداکثر $ 0.00464234 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DVI برابر با $ 3.05 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00415325 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DVI در یک ساعت گذشته +0.03%، در 24 ساعت گذشته -0.74% و در 7 روز گذشته -0.19% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Dvision Network (DVI)

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

--
----

$ 4.54M
$ 4.54M$ 4.54M

246.77M
246.77M 246.77M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Dvision Network برابر است با $ 1.12M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DVI برابر است با 246.77M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.54M است.

تاریخچه قیمت Dvision Network (DVI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Dvision Network به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Dvision Network به USD به میزان $ -0.0009386538 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Dvision Network به USD به میزان $ -0.0021121696 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Dvision Network به USD به میزان $ -0.005065058809811022 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.74%
30 روز$ -0.0009386538-20.65%
60 روز$ -0.0021121696-46.48%
90 روز$ -0.005065058809811022-52.71%

Dvision NetworkDVI چیست

Dvision Network is essentially a blockchain-based VR content ecosystem, which also powers the NFT marketplace within virtual reality. Dvision Network presents a new virtual reality world, where humanity can lead an affluent life, at the very center of the ICT based fourth industrial revolution. In fact, to be more precise, Dvision has 3 important platform pillars, which can be explained briefly as an NFT marketplace (VR-Market), where you can also create and trade unique items; Tailored Virtual Reality (VR-Space), where you can customize and acquire the virtual space; Collection of VR-Spaces (VR-City), it’s a public VR world, where you can enjoy the metaverse with other users.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Dvision Network (DVI)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Dvision Network (USD)

ارزش Dvision Network (DVI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Dvision Network (DVI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Dvision Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Dvision Network را بررسی کنید!

DVI به ارزهای محلی

توکنومیکس Dvision Network (DVI)

درک، توکنومیکس Dvision Network (DVI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DVI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Dvision Network (DVI)

امروز Dvision Network (DVI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DVI به واحد USD برابر است با 0.00454412 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DVI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DVI نسبت به USD برابر است با $ 0.00454412. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Dvision Network چقدر است؟
ارزش بازار DVI برابر است با $ 1.12M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DVI چقدر است؟
عرضه در گردش DVI برابر است با 246.77M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DVI چقدر بوده است؟
DVI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 3.05 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DVI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DVI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00415325 USD رسید.
حجم معاملات DVI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DVI برابر است با -- USD.
آیا DVI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DVI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DVI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:40:28 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Dvision Network (DVI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,908.86
$113,908.86$113,908.86

-0.92%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,097.25
$4,097.25$4,097.25

-1.81%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05480
$0.05480$0.05480

-1.63%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.17
$201.17$201.17

+0.52%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1531
$4.1531$4.1531

-19.91%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,097.25
$4,097.25$4,097.25

-1.81%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,908.86
$113,908.86$113,908.86

-0.92%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.17
$201.17$201.17

+0.52%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6266
$2.6266$2.6266

-1.30%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,139.22
$1,139.22$1,139.22

-0.38%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001098
$0.001098$0.001098

+83.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001449
$0.0000000000000001449$0.0000000000000001449

+1,229.35%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1608
$0.1608$0.1608

+221.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04431
$0.04431$0.04431

+121.55%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000218
$0.0000000000218$0.0000000000218

+113.72%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03677
$0.03677$0.03677

+97.47%