DopeDOPE چیست

$DOPE - The Illegitimate Lovechild of Doge & Pepe Somewhere deep in the blockchain sewer, Doge and Pepe had an awkward staring contest… …one thing led to another, it turned into a one-night stand.… and BOOM 9 months later, out popped $DOPE - a cursed yet majestic dopamine-infused memecoin baby that no one asked for but everyone needed. Now it's here. It's loud. It's DOPE. This isn't financial advice, this is emotional damage on-chain No Taxes, No Bullshit. It's that simple. LP tokens are locked, and contract ownership is renounced.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Dope (USD)

ارزش Dope (DOPE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Dope (DOPE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Dope را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس Dope (DOPE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DOPE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Dope (DOPE) امروز Dope (DOPE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DOPE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DOPE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DOPE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Dope چقدر است؟ ارزش بازار DOPE برابر است با $ 11.33K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DOPE چقدر است؟ عرضه در گردش DOPE برابر است با 420.69T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DOPE چقدر بوده است؟ DOPE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DOPE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DOPE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DOPE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DOPE برابر است با -- USD . آیا DOPE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DOPE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DOPE مراجعه کنید.

