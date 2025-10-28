قیمت لحظه‌ ای CryptoPeso امروز برابر است با 0.079719 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CRP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CRP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای CryptoPeso امروز برابر است با 0.079719 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CRP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CRP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره CRP

اطلاعات قیمت CRP

وب‌سایت رسمی CRP

توکنومیکس CRP

پیش‌بینی قیمت CRP

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو CryptoPeso

قیمت CryptoPeso (CRP)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 CRP به USD:

$0.079719
$0.079719$0.079719
-2.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای CryptoPeso (CRP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:36:48 (UTC+8)

اطلاعات قیمت CryptoPeso (CRP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.079146
$ 0.079146$ 0.079146
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.084059
$ 0.084059$ 0.084059
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.079146
$ 0.079146$ 0.079146

$ 0.084059
$ 0.084059$ 0.084059

$ 0.110133
$ 0.110133$ 0.110133

$ 0.064376
$ 0.064376$ 0.064376

+0.60%

-2.64%

+4.33%

+4.33%

قیمت لحظه‌ ای CryptoPeso (CRP) برابر است با $0.079719. در 24 ساعت گذشته، CRP در بازه قیمتی حداقل $ 0.079146 تا حداکثر $ 0.084059 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CRP برابر با $ 0.110133 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.064376 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CRP در یک ساعت گذشته +0.60%، در 24 ساعت گذشته -2.64% و در 7 روز گذشته +4.33% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار CryptoPeso (CRP)

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

--
----

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

23.00M
23.00M 23.00M

23,000,000.0
23,000,000.0 23,000,000.0

ارزش بازار فعلی CryptoPeso برابر است با $ 1.84M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CRP برابر است با 23.00M، و عرضه کل آن 23000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.84M است.

تاریخچه قیمت CryptoPeso (CRP) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت CryptoPeso به USD به میزان $ -0.0021648296719961 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت CryptoPeso به USD به میزان $ +0.0073112766 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت CryptoPeso به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت CryptoPeso به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0021648296719961-2.64%
30 روز$ +0.0073112766+9.17%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

CryptoPesoCRP چیست

CryptoPeso: The First Colombian Cryptocurrency

Discover cryptoPeso, a revolutionary Colombian cryptocurrency on the Binance Smart Chain. Engage in mining, staking, airdrops, and more in our ecosystem. A Decentralized and Secure Project.

CryptoPeso (CRP): Una Evolución Financiera en Progreso El objetivo es claro: alcanzar un valor superior a $3 en los próximos días. Estamos liderando una evolución financiera que está transformando el futuro de la economía, y si no te unes ahora, corres el riesgo de quedarte atrás para siempre. 🔹 CRPWallet: Disponible en iOS y Android, tu acceso directo a la economía descentralizada. 🔹 CRPswap: Operando en Solana y BNB, un sistema Multichain diseñado para maximizar tus ganancias. 🔹 Binance Launchpad: CRP programado para el 4 de julio de 2025, con el potencial de romper todos los récords. 🔹 CRPcard: Con Visa y Mastercard, conecta tu vida diaria con el mundo cripto sin límites. 🔹 CRP Blockchain Cuántica: La tecnología del futuro, con seguridad y velocidad incomparables.🔹 CRP Sparta Network: Un ecosistema que te posiciona como líder en la comunidad cripto. 🔹 CRP Magno: Conocimiento cripto convertido en poder para dominar las finanzas descentralizadas. Este es el momento de tomar acción. Únete al movimiento y sé parte de la evolución que estamos logrando.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع CryptoPeso (CRP)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت CryptoPeso (USD)

ارزش CryptoPeso (CRP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از CryptoPeso (CRP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت CryptoPeso را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت CryptoPeso را بررسی کنید!

CRP به ارزهای محلی

توکنومیکس CryptoPeso (CRP)

درک، توکنومیکس CryptoPeso (CRP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CRP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CryptoPeso (CRP)

امروز CryptoPeso (CRP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CRP به واحد USD برابر است با 0.079719 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CRP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CRP نسبت به USD برابر است با $ 0.079719. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار CryptoPeso چقدر است؟
ارزش بازار CRP برابر است با $ 1.84M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CRP چقدر است؟
عرضه در گردش CRP برابر است با 23.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CRP چقدر بوده است؟
CRP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.110133 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CRP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CRP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.064376 USD رسید.
حجم معاملات CRP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CRP برابر است با -- USD.
آیا CRP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CRP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CRP مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:36:48 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به CryptoPeso (CRP)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,856.93
$113,856.93$113,856.93

-0.96%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,098.48
$4,098.48$4,098.48

-1.78%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05491
$0.05491$0.05491

-1.43%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.26
$201.26$201.26

+0.57%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1286
$4.1286$4.1286

-20.39%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,098.48
$4,098.48$4,098.48

-1.78%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,856.93
$113,856.93$113,856.93

-0.96%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.26
$201.26$201.26

+0.57%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6280
$2.6280$2.6280

-1.25%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,139.24
$1,139.24$1,139.24

-0.38%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001081
$0.001081$0.001081

+80.16%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001334
$0.0000000000000001334$0.0000000000000001334

+1,123.85%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1612
$0.1612$0.1612

+222.40%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04407
$0.04407$0.04407

+120.35%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03691
$0.03691$0.03691

+98.22%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000201
$0.0000000000201$0.0000000000201

+97.05%