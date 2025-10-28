CODYCODY چیست

CODY is defining the next era of agentic gaming on Base, building the platform where millions will play, earn, and thrive onchain. It's the first step toward a world where games are alive, where AI, players, and tokens shape dynamic economies that evolve through play itself. This is how onchain entertainment scales, alive, intelligent, and human at its core, powered by curiosity, connection, and creation.

منبع CODY (CODY) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت CODY (USD)

ارزش CODY (CODY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از CODY (CODY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت CODY را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت CODY را بررسی کنید!

CODY به ارزهای محلی

توکنومیکس CODY (CODY)

درک، توکنومیکس CODY (CODY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CODY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CODY (CODY) امروز CODY (CODY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CODY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CODY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CODY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار CODY چقدر است؟ ارزش بازار CODY برابر است با $ 1.02M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CODY چقدر است؟ عرضه در گردش CODY برابر است با 75.05B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CODY چقدر بوده است؟ CODY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CODY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CODY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CODY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CODY برابر است با -- USD . آیا CODY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CODY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CODY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به CODY (CODY)