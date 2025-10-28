BwareINFRA چیست

What is the project about? Bware Labs is a provider of multichain, scalable solutions, focused on infrastructure and dev tools. Founded in 2020, in Bucharest, Romania, Bware Labs aims to solve efficiency and performance challenges in the Web3 industry. What makes your project unique? Providing unparalleled quality, performance, and ease of use to blockchain API, Blast, Bware Labs API platform innovates by decentralizing its infrastructure through onboarding third-party node providers to participate in the platform. It does this by being the first to adopt a reward model for node runners, incentivizing them in order to increase the decentralization of the platform and ultimately improve access to supported blockchains. History of your project. The Bware Labs founders set out to build an alternative infrastructure platform that focused on high performance, decentralization, security, and accessibility all at the same time, without relying on a centralized authority. This is how Blast, Bware Labs decentralized API platform appeared. Bware Labs now offers a full range of services for Avalanche Subnets and Polygon Supernets, validators, custom indexing services on the Klaytn Network, snapshot services for Aptos, XPLA, Persistence, OKP4, Nolus and Uptick, faucet services, and they are bridge operators for Avalanche, deBridge, Axelar, and Connext. What's next for your project? Bware Labs expanded well over the blockchain infrastructure business and is aiming to become an all-encompassing ecosystem for all the tools the Web3 players need, servicing not only builders, but also enterprises, blockchains, and App Chains. What can your token be used for? $INFRA is the ERC20 token that enables Blast to run permissionless. The node providers in Blast are rewarded with the INFRA token if they can sustain the quality required by Bware Labs' proprietary Integrity protocol. Holders will be able to stake tokens, run their own nodes, or delegate them to earn more yield.

پیش‌ بینی قیمت Bware (USD)

ارزش Bware (INFRA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Bware (INFRA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Bware را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Bware را بررسی کنید!

INFRA به ارزهای محلی

توکنومیکس Bware (INFRA)

درک، توکنومیکس Bware (INFRA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده INFRA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bware (INFRA) امروز Bware (INFRA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای INFRA به واحد USD برابر است با 0.08795 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی INFRA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.08795 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی INFRA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Bware چقدر است؟ ارزش بازار INFRA برابر است با $ 439.12K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش INFRA چقدر است؟ عرضه در گردش INFRA برابر است با 4.99M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت INFRA چقدر بوده است؟ INFRA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.45 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت INFRA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ INFRA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.082317 USD رسید. حجم معاملات INFRA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای INFRA برابر است با -- USD . آیا INFRA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد INFRA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت INFRA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Bware (INFRA)