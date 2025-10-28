BoopaBOOPA چیست

Meet $BOOPA, the first-ever dog memecoin born on the Solana blockchain via Boop.fun — where memes meet speed. Boopa isn’t just a token; it’s a bark of rebellion against boring utility coins. With lightning-fast Solana tech and a tail-wagging community, $BOOPA is here to boop, bark, and moon. Whether you’re here for the memes, the vibes, or the wag-to-earn culture, Boopa welcomes you to the pack. No roadmap, no promises — just pure, unstoppable meme energy Meet $BOOPA, the first-ever dog memecoin born on the Solana blockchain via Boop.fun — where memes meet speed. Boopa isn’t just a token; it’s a bark of rebellion against boring utility coins. With lightning-fast Solana tech and a tail-wagging community, $BOOPA is here to boop, bark, and moon. Whether you’re here for the memes, the vibes, or the wag-to-earn culture, Boopa welcomes you to the pack. No roadmap, no promises — just pure, unstoppable meme energy

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Boopa (BOOPA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Boopa (USD)

ارزش Boopa (BOOPA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Boopa (BOOPA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Boopa را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Boopa را بررسی کنید!

BOOPA به ارزهای محلی

توکنومیکس Boopa (BOOPA)

درک، توکنومیکس Boopa (BOOPA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BOOPA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Boopa (BOOPA) امروز Boopa (BOOPA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BOOPA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BOOPA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BOOPA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Boopa چقدر است؟ ارزش بازار BOOPA برابر است با $ 63.05K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BOOPA چقدر است؟ عرضه در گردش BOOPA برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BOOPA چقدر بوده است؟ BOOPA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01075817 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BOOPA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BOOPA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BOOPA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BOOPA برابر است با -- USD . آیا BOOPA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BOOPA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BOOPA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Boopa (BOOPA)