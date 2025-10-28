قیمت لحظه‌ ای BOB امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BITCOIN BOB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BITCOIN BOB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای BOB امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BITCOIN BOB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BITCOIN BOB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره BITCOIN BOB

اطلاعات قیمت BITCOIN BOB

وب‌سایت رسمی BITCOIN BOB

توکنومیکس BITCOIN BOB

پیش‌بینی قیمت BITCOIN BOB

لوگو BOB

قیمت BOB (BITCOIN BOB)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 BITCOIN BOB به USD:

--
----
-0.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای BOB (BITCOIN BOB)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:31:17 (UTC+8)

اطلاعات قیمت BOB (BITCOIN BOB) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

-0.74%

+39.57%

+39.57%

قیمت لحظه‌ ای BOB (BITCOIN BOB) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، BITCOIN BOB در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BITCOIN BOB برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BITCOIN BOB در یک ساعت گذشته +0.23%، در 24 ساعت گذشته -0.74% و در 7 روز گذشته +39.57% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار BOB (BITCOIN BOB)

$ 635.92K
$ 635.92K$ 635.92K

--
----

$ 635.92K
$ 635.92K$ 635.92K

21.00T
21.00T 21.00T

21,000,000,000,000.0
21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی BOB برابر است با $ 635.92K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BITCOIN BOB برابر است با 21.00T، و عرضه کل آن 21000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 635.92K است.

تاریخچه قیمت BOB (BITCOIN BOB) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت BOB به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت BOB به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت BOB به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت BOB به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.74%
30 روز$ 0+26.02%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

BOBBITCOIN BOB چیست

Bitcoin BOB is a Original Meme on Bitcoin based on the live character named BOB which appeared in youtube video from 2010 which was the Satoshi's era. BOB is seen educating another live character named Alice and everyone about Bitcoin. This project is about Bitcoin BOB showcasing his return on Ethereum with a mission to educate everyone to the path of Financial freedom. BOB will educate everyone with anything and everything about Crypto

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع BOB (BITCOIN BOB)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت BOB (USD)

ارزش BOB (BITCOIN BOB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BOB (BITCOIN BOB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BOB را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BOB را بررسی کنید!

BITCOIN BOB به ارزهای محلی

توکنومیکس BOB (BITCOIN BOB)

درک، توکنومیکس BOB (BITCOIN BOB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BITCOIN BOB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BOB (BITCOIN BOB)

امروز BOB (BITCOIN BOB) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BITCOIN BOB به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BITCOIN BOB نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BITCOIN BOB نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار BOB چقدر است؟
ارزش بازار BITCOIN BOB برابر است با $ 635.92K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BITCOIN BOB چقدر است؟
عرضه در گردش BITCOIN BOB برابر است با 21.00T USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BITCOIN BOB چقدر بوده است؟
BITCOIN BOB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BITCOIN BOB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BITCOIN BOB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات BITCOIN BOB چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BITCOIN BOB برابر است با -- USD.
آیا BITCOIN BOB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BITCOIN BOB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BITCOIN BOB مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:31:17 (UTC+8)

