BEARYBEARY چیست

$BEARY is a memecoin rooted in internet culture and inspired by community references, particularly centered around the bear, a symbol often used in the crypto space. It does not have a specific technical utility and is not intended to solve a particular problem within the blockchain ecosystem. Its identity is based on a recognizable visual universe, a humorous tone, and the active participation of its community.

منبع BEARY (BEARY) وب سایت رسمی

توکنومیکس BEARY (BEARY)

درک، توکنومیکس BEARY (BEARY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BEARY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BEARY (BEARY) امروز BEARY (BEARY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BEARY به واحد USD برابر است با 0.0000154 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BEARY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0000154 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BEARY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BEARY چقدر است؟ ارزش بازار BEARY برابر است با $ 15.24K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BEARY چقدر است؟ عرضه در گردش BEARY برابر است با 989.71M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BEARY چقدر بوده است؟ BEARY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00268921 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BEARY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BEARY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00001513 USD رسید. حجم معاملات BEARY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BEARY برابر است با -- USD . آیا BEARY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BEARY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BEARY مراجعه کنید.

