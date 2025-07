اطلاعات ZEPHYR (ZEPH).

The Zephyr Protocol, at its heart, is an over-collateralized, crypto-backed stablecoin protocol, a concept refined through the innovative Djed Protocol.

وب‌ سایت رسمی: https://zephyrprotocol.com وایت پیپر https://www.zephyrprotocol.com/s/Zephyr_Whitepaper_v1.pdf کاوشگر بلوک: https://explorer.zephyrprotocol.com/