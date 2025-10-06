قیمت لحظه‌ ای Uranus امروز برابر است با 0.47965 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت URANUS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت URANUS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Uranus امروز برابر است با 0.47965 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت URANUS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت URANUS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Uranus

Uranus قیمت لحظه ای(URANUS)

قیمت لحظه‌ ای 1 URANUS به USD:

$0.47965
+4.13%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Uranus (URANUS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:22:29 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Uranus (URANUS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.43368
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.52683
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.43368
$ 0.52683
--
--
-2.20%

+4.13%

+187.92%

+187.92%

قیمت لحظه‌ ای Uranus (URANUS) برابر است با $ 0.47965. در 24 ساعت گذشته، URANUS در بازه قیمتی حداقل $ 0.43368 تا حداکثر $ 0.52683 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته URANUS برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، URANUS در یک ساعت گذشته -2.20%، در 24 ساعت گذشته +4.13% و در 7 روز گذشته +187.92% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Uranus (URANUS)

--
$ 107.48K
$ 107.48K$ 107.48K

$ 0.00
--
--
SOL

ارزش بازار فعلی Uranus برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 107.48K. عرضه در گردش URANUS برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.

تاریخچه قیمت Uranus (URANUS) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Uranus برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0190239+4.13%
30 روز$ +0.27595+135.46%
60 روز$ -0.01035-2.12%
90 روز$ +0.01293+2.77%
تغییر قیمت امروز Uranus

امروز، URANUS تغییر $ +0.0190239 (+4.13%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Uranus

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.27595 (+135.46%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Uranus

با گسترش بازه به 60 روز، URANUS تغییر $ -0.01035 (-2.12%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Uranus

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.01293 (+2.77%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Uranus (URANUS) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Uranus را ببینید.

UranusURANUS چیست

اورانوس (Uranus) یک میم‌ کوین با تم سیاره است که توسط @jup_studio راه‌ اندازی شده و از نظر مفهومی شبیه به Jupiter و Meteora است.

هم اکنون Uranus در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Uranus خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ URANUS را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Uranus را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Uranus شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Uranus (USD)

ارزش Uranus (URANUS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Uranus (URANUS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Uranus را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Uranus را بررسی کنید!

توکنومیکس Uranus (URANUS)

درک، توکنومیکس Uranus (URANUS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده URANUS بیشتر بدانید!

نحوه خریدUranus (URANUS)

آیا به دنبال نحوه خرید Uranus هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Uranus را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

URANUS به ارزهای محلی

1 Uranus(URANUS) به VND
12,621.98975
1 Uranus(URANUS) به AUD
A$0.729068
1 Uranus(URANUS) به GBP
0.354941
1 Uranus(URANUS) به EUR
0.4077025
1 Uranus(URANUS) به USD
$0.47965
1 Uranus(URANUS) به MYR
RM2.01453
1 Uranus(URANUS) به TRY
20.126114
1 Uranus(URANUS) به JPY
¥72.9068
1 Uranus(URANUS) به ARS
ARS$687.175369
1 Uranus(URANUS) به RUB
38.0026695
1 Uranus(URANUS) به INR
42.314723
1 Uranus(URANUS) به IDR
Rp7,994.163469
1 Uranus(URANUS) به PHP
28.3521115
1 Uranus(URANUS) به EGP
￡E.22.754596
1 Uranus(URANUS) به BRL
R$2.5757205
1 Uranus(URANUS) به CAD
C$0.6667135
1 Uranus(URANUS) به BDT
58.699567
1 Uranus(URANUS) به NGN
699.195398
1 Uranus(URANUS) به COP
$1,844.8058475
1 Uranus(URANUS) به ZAR
R.8.2547765
1 Uranus(URANUS) به UAH
20.202858
1 Uranus(URANUS) به TZS
T.Sh.1,184.3182045
1 Uranus(URANUS) به VES
Bs102.16545
1 Uranus(URANUS) به CLP
$450.871
1 Uranus(URANUS) به PKR
Rs135.414788
1 Uranus(URANUS) به KZT
258.013328
1 Uranus(URANUS) به THB
฿15.63659
1 Uranus(URANUS) به TWD
NT$14.6916795
1 Uranus(URANUS) به AED
د.إ1.7603155
1 Uranus(URANUS) به CHF
Fr0.3789235
1 Uranus(URANUS) به HKD
HK$3.722084
1 Uranus(URANUS) به AMD
֏184.3342915
1 Uranus(URANUS) به MAD
.د.م4.422373
1 Uranus(URANUS) به MXN
$8.8207635
1 Uranus(URANUS) به SAR
ريال1.7986875
1 Uranus(URANUS) به ETB
Br72.647789
1 Uranus(URANUS) به KES
KSh62.009152
1 Uranus(URANUS) به JOD
د.أ0.34007185
1 Uranus(URANUS) به PLN
1.7411295
1 Uranus(URANUS) به RON
лв2.091274
1 Uranus(URANUS) به SEK
kr4.489524
1 Uranus(URANUS) به BGN
лв0.8010155
1 Uranus(URANUS) به HUF
Ft159.934496
1 Uranus(URANUS) به CZK
10.0007025
1 Uranus(URANUS) به KWD
د.ك0.1467729
1 Uranus(URANUS) به ILS
1.5588625
1 Uranus(URANUS) به BOB
Bs3.319178
1 Uranus(URANUS) به AZN
0.815405
1 Uranus(URANUS) به TJS
SM4.4367625
1 Uranus(URANUS) به GEL
1.304648
1 Uranus(URANUS) به AOA
Kz438.8365815
1 Uranus(URANUS) به BHD
.د.ب0.1803484
1 Uranus(URANUS) به BMD
$0.47965
1 Uranus(URANUS) به DKK
kr3.06976
1 Uranus(URANUS) به HNL
L12.6387775
1 Uranus(URANUS) به MUR
21.814482
1 Uranus(URANUS) به NAD
$8.259573
1 Uranus(URANUS) به NOK
kr4.7821105
1 Uranus(URANUS) به NZD
$0.8297945
1 Uranus(URANUS) به PAB
B/.0.47965
1 Uranus(URANUS) به PGK
K2.01453
1 Uranus(URANUS) به QAR
ر.ق1.745926
1 Uranus(URANUS) به RSD
дин.48.224011
1 Uranus(URANUS) به UZS
soʻm5,849.389308
1 Uranus(URANUS) به ALL
L39.8828975
1 Uranus(URANUS) به ANG
ƒ0.8585735
1 Uranus(URANUS) به AWG
ƒ0.86337
1 Uranus(URANUS) به BBD
$0.9593
1 Uranus(URANUS) به BAM
KM0.805812
1 Uranus(URANUS) به BIF
Fr1,427.4384
1 Uranus(URANUS) به BND
$0.6187485
1 Uranus(URANUS) به BSD
$0.47965
1 Uranus(URANUS) به JMD
$76.9118775
1 Uranus(URANUS) به KHR
1,934.0687125
1 Uranus(URANUS) به KMF
Fr202.89195
1 Uranus(URANUS) به LAK
10,427.1737045
1 Uranus(URANUS) به LKR
රු145.919123
1 Uranus(URANUS) به MDL
L8.125271
1 Uranus(URANUS) به MGA
Ar2,150.894495
1 Uranus(URANUS) به MOP
P3.8372
1 Uranus(URANUS) به MVR
7.338645
1 Uranus(URANUS) به MWK
MK832.7251615
1 Uranus(URANUS) به MZN
MT30.6544315
1 Uranus(URANUS) به NPR
रु67.716987
1 Uranus(URANUS) به PYG
3,401.6778
1 Uranus(URANUS) به RWF
Fr695.97215
1 Uranus(URANUS) به SBD
$3.9475195
1 Uranus(URANUS) به SCR
6.5568155
1 Uranus(URANUS) به SRD
$19.1332385
1 Uranus(URANUS) به SVC
$4.1969375
1 Uranus(URANUS) به SZL
L8.259573
1 Uranus(URANUS) به TMT
m1.6835715
1 Uranus(URANUS) به TND
د.ت1.3996187
1 Uranus(URANUS) به TTD
$3.2568235
1 Uranus(URANUS) به UGX
Sh1,671.1006
1 Uranus(URANUS) به XAF
Fr269.5633
1 Uranus(URANUS) به XCD
$1.295055
1 Uranus(URANUS) به XOF
Fr269.5633
1 Uranus(URANUS) به XPF
Fr48.9243
1 Uranus(URANUS) به BWP
P6.4033275
1 Uranus(URANUS) به BZD
$0.9640965
1 Uranus(URANUS) به CVE
$45.5235815
1 Uranus(URANUS) به DJF
Fr84.89805
1 Uranus(URANUS) به DOP
$30.7215825
1 Uranus(URANUS) به DZD
د.ج62.364093
1 Uranus(URANUS) به FJD
$1.084009
1 Uranus(URANUS) به GNF
Fr4,170.55675
1 Uranus(URANUS) به GTQ
Q3.674119
1 Uranus(URANUS) به GYD
$100.429117
1 Uranus(URANUS) به ISK
kr58.5173

منابع Uranus

برای درک عمیق‌ تر Uranus، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Uranus

امروز Uranus (URANUS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای URANUS به واحد USD برابر است با 0.47965 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی URANUS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی URANUS نسبت به USD برابر است با $ 0.47965. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Uranus چقدر است؟
ارزش بازار URANUS برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش URANUS چقدر است؟
عرضه در گردش URANUS برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت URANUS چقدر بوده است؟
URANUS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت URANUS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
URANUS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات URANUS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای URANUS برابر است با $ 107.48K USD.
آیا URANUS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد URANUS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت URANUS مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Uranus (URANUS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب URANUS به USD

مقدار

URANUS
URANUS
USD
USD

1 URANUS = 0.47965 USD

معامله URANUS

/USDTURANUS
$0.47965
$0.47965$0.47965
+4.12%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

