قیمت لحظه‌ ای Switchboard امروز برابر است با 0.1257 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SWTCH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SWTCH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Switchboard

Switchboard قیمت لحظه ای(SWTCH)

قیمت لحظه‌ ای 1 SWTCH به USD:

$0.1257
$0.1257$0.1257
+0.82%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Switchboard (SWTCH)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:09:03 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Switchboard (SWTCH) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.10445
$ 0.10445$ 0.10445
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.13587
$ 0.13587$ 0.13587
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.10445
$ 0.10445$ 0.10445

$ 0.13587
$ 0.13587$ 0.13587

$ 0.20357481128794683
$ 0.20357481128794683$ 0.20357481128794683

$ 0.051817999385382896
$ 0.051817999385382896$ 0.051817999385382896

+1.03%

+0.82%

+38.42%

+38.42%

قیمت لحظه‌ ای Switchboard (SWTCH) برابر است با $ 0.1257. در 24 ساعت گذشته، SWTCH در بازه قیمتی حداقل $ 0.10445 تا حداکثر $ 0.13587 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SWTCH برابر با $ 0.20357481128794683 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.051817999385382896 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SWTCH در یک ساعت گذشته +1.03%، در 24 ساعت گذشته +0.82% و در 7 روز گذشته +38.42% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Switchboard (SWTCH)

No.921

$ 21.57M
$ 21.57M$ 21.57M

$ 167.34K
$ 167.34K$ 167.34K

$ 125.70M
$ 125.70M$ 125.70M

171.61M
171.61M 171.61M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

17.16%

SOL

ارزش بازار فعلی Switchboard برابر است با $ 21.57M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 167.34K. عرضه در گردش SWTCH برابر است با 171.61M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 125.70M است.

تاریخچه قیمت Switchboard (SWTCH) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Switchboard برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0010224+0.82%
30 روز$ +0.06957+123.94%
60 روز$ +0.0857+214.25%
90 روز$ +0.0857+214.25%
تغییر قیمت امروز Switchboard

امروز، SWTCH تغییر $ +0.0010224 (+0.82%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Switchboard

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.06957 (+123.94%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Switchboard

با گسترش بازه به 60 روز، SWTCH تغییر $ +0.0857 (+214.25%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Switchboard

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.0857 (+214.25%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Switchboard (SWTCH) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Switchboard را ببینید.

SwitchboardSWTCH چیست

Switchboard یک اوراکل جامع است که به کاربران امکان می‌ دهد بدون نیاز به مجوز (permissionless)، فیدهای داده سریع، قابل‌ سفارشی‌ سازی و قابل‌ تأیید ایجاد کنند؛ مناسب برای کاربردهای Web3 و DeFi.

هم اکنون Switchboard در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Switchboard خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ SWTCH را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Switchboard را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Switchboard شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Switchboard (USD)

ارزش Switchboard (SWTCH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Switchboard (SWTCH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Switchboard را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Switchboard را بررسی کنید!

توکنومیکس Switchboard (SWTCH)

درک، توکنومیکس Switchboard (SWTCH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SWTCH بیشتر بدانید!

نحوه خریدSwitchboard (SWTCH)

آیا به دنبال نحوه خرید Switchboard هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Switchboard را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

منابع Switchboard

برای درک عمیق‌ تر Switchboard، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Switchboard
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Switchboard

امروز Switchboard (SWTCH) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SWTCH به واحد USD برابر است با 0.1257 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SWTCH نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SWTCH نسبت به USD برابر است با $ 0.1257. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Switchboard چقدر است؟
ارزش بازار SWTCH برابر است با $ 21.57M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SWTCH چقدر است؟
عرضه در گردش SWTCH برابر است با 171.61M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SWTCH چقدر بوده است؟
SWTCH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.20357481128794683 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SWTCH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SWTCH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.051817999385382896 USD رسید.
حجم معاملات SWTCH چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SWTCH برابر است با $ 167.34K USD.
آیا SWTCH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SWTCH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SWTCH مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:09:03 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

