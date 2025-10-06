قیمت لحظه‌ ای Sogni AI امروز برابر است با 0.004859 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SOGNI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SOGNI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Sogni AI امروز برابر است با 0.004859 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SOGNI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SOGNI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SOGNI

اطلاعات قیمت SOGNI

وایت‌ پیپر SOGNI

وب‌سایت رسمی SOGNI

توکنومیکس SOGNI

پیش‌بینی قیمت SOGNI

تاریخچه SOGNI

راهنمای خرید SOGNI

مبدل SOGNI به ارز فیات

اسپات SOGNI

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Sogni AI

Sogni AI قیمت لحظه ای(SOGNI)

قیمت لحظه‌ ای 1 SOGNI به USD:

$0.004859
$0.004859$0.004859
+3.18%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Sogni AI (SOGNI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:18:15 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Sogni AI (SOGNI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.004684
$ 0.004684$ 0.004684
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.005013
$ 0.005013$ 0.005013
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.004684
$ 0.004684$ 0.004684

$ 0.005013
$ 0.005013$ 0.005013

--
----

--
----

+1.20%

+3.18%

-0.88%

-0.88%

قیمت لحظه‌ ای Sogni AI (SOGNI) برابر است با $ 0.004859. در 24 ساعت گذشته، SOGNI در بازه قیمتی حداقل $ 0.004684 تا حداکثر $ 0.005013 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SOGNI برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SOGNI در یک ساعت گذشته +1.20%، در 24 ساعت گذشته +3.18% و در 7 روز گذشته -0.88% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Sogni AI (SOGNI)

--
----

$ 62.61K
$ 62.61K$ 62.61K

$ 48.59M
$ 48.59M$ 48.59M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

ارزش بازار فعلی Sogni AI برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 62.61K. عرضه در گردش SOGNI برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 48.59M است.

تاریخچه قیمت Sogni AI (SOGNI) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Sogni AI برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00014975+3.18%
30 روز$ +0.001722+54.89%
60 روز$ +0.000955+24.46%
90 روز$ +0.001908+64.65%
تغییر قیمت امروز Sogni AI

امروز، SOGNI تغییر $ +0.00014975 (+3.18%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Sogni AI

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.001722 (+54.89%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Sogni AI

با گسترش بازه به 60 روز، SOGNI تغییر $ +0.000955 (+24.46%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Sogni AI

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.001908 (+64.65%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Sogni AI (SOGNI) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Sogni AI را ببینید.

Sogni AISOGNI چیست

توکن Sogni AI از یک شبکه خلاق غیرمتمرکز پشتیبانی می‌کند و از مشارکت‌ کنندگان (هنرمندان، موزه‌داران، سازندگان) دعوت می‌کند تا با استفاده از مدل DEPIN (شبکه زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز) در شبکه مولد آن شرکت کنند تا میزبان مدل‌ های هوش مصنوعی و قدرت رندر باشند.

هم اکنون Sogni AI در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Sogni AI خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ SOGNI را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Sogni AI را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Sogni AI شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Sogni AI (USD)

ارزش Sogni AI (SOGNI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Sogni AI (SOGNI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Sogni AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Sogni AI را بررسی کنید!

توکنومیکس Sogni AI (SOGNI)

درک، توکنومیکس Sogni AI (SOGNI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SOGNI بیشتر بدانید!

نحوه خریدSogni AI (SOGNI)

آیا به دنبال نحوه خرید Sogni AI هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Sogni AI را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

SOGNI به ارزهای محلی

1 Sogni AI(SOGNI) به VND
127.864585
1 Sogni AI(SOGNI) به AUD
A$0.00738568
1 Sogni AI(SOGNI) به GBP
0.00359566
1 Sogni AI(SOGNI) به EUR
0.00413015
1 Sogni AI(SOGNI) به USD
$0.004859
1 Sogni AI(SOGNI) به MYR
RM0.0204078
1 Sogni AI(SOGNI) به TRY
0.20388364
1 Sogni AI(SOGNI) به JPY
¥0.738568
1 Sogni AI(SOGNI) به ARS
ARS$6.96129494
1 Sogni AI(SOGNI) به RUB
0.38497857
1 Sogni AI(SOGNI) به INR
0.42866098
1 Sogni AI(SOGNI) به IDR
Rp80.98330094
1 Sogni AI(SOGNI) به PHP
0.28721549
1 Sogni AI(SOGNI) به EGP
￡E.0.23051096
1 Sogni AI(SOGNI) به BRL
R$0.02609283
1 Sogni AI(SOGNI) به CAD
C$0.00675401
1 Sogni AI(SOGNI) به BDT
0.59464442
1 Sogni AI(SOGNI) به NGN
7.08306148
1 Sogni AI(SOGNI) به COP
$18.68844285
1 Sogni AI(SOGNI) به ZAR
R.0.08362339
1 Sogni AI(SOGNI) به UAH
0.20466108
1 Sogni AI(SOGNI) به TZS
T.Sh.11.99750267
1 Sogni AI(SOGNI) به VES
Bs1.034967
1 Sogni AI(SOGNI) به CLP
$4.56746
1 Sogni AI(SOGNI) به PKR
Rs1.37179288
1 Sogni AI(SOGNI) به KZT
2.61375328
1 Sogni AI(SOGNI) به THB
฿0.1584034
1 Sogni AI(SOGNI) به TWD
NT$0.14883117
1 Sogni AI(SOGNI) به AED
د.إ0.01783253
1 Sogni AI(SOGNI) به CHF
Fr0.00383861
1 Sogni AI(SOGNI) به HKD
HK$0.03770584
1 Sogni AI(SOGNI) به AMD
֏1.86736229
1 Sogni AI(SOGNI) به MAD
.د.م0.04479998
1 Sogni AI(SOGNI) به MXN
$0.08935701
1 Sogni AI(SOGNI) به SAR
ريال0.01822125
1 Sogni AI(SOGNI) به ETB
Br0.73594414
1 Sogni AI(SOGNI) به KES
KSh0.62817152
1 Sogni AI(SOGNI) به JOD
د.أ0.003445031
1 Sogni AI(SOGNI) به PLN
0.01763817
1 Sogni AI(SOGNI) به RON
лв0.02118524
1 Sogni AI(SOGNI) به SEK
kr0.04548024
1 Sogni AI(SOGNI) به BGN
лв0.00811453
1 Sogni AI(SOGNI) به HUF
Ft1.62018496
1 Sogni AI(SOGNI) به CZK
0.10131015
1 Sogni AI(SOGNI) به KWD
د.ك0.001486854
1 Sogni AI(SOGNI) به ILS
0.01579175
1 Sogni AI(SOGNI) به BOB
Bs0.03362428
1 Sogni AI(SOGNI) به AZN
0.0082603
1 Sogni AI(SOGNI) به TJS
SM0.04494575
1 Sogni AI(SOGNI) به GEL
0.01321648
1 Sogni AI(SOGNI) به AOA
Kz4.44554769
1 Sogni AI(SOGNI) به BHD
.د.ب0.001826984
1 Sogni AI(SOGNI) به BMD
$0.004859
1 Sogni AI(SOGNI) به DKK
kr0.0310976
1 Sogni AI(SOGNI) به HNL
L0.12803465
1 Sogni AI(SOGNI) به MUR
0.22098732
1 Sogni AI(SOGNI) به NAD
$0.08367198
1 Sogni AI(SOGNI) به NOK
kr0.04844423
1 Sogni AI(SOGNI) به NZD
$0.00840607
1 Sogni AI(SOGNI) به PAB
B/.0.004859
1 Sogni AI(SOGNI) به PGK
K0.0204078
1 Sogni AI(SOGNI) به QAR
ر.ق0.01768676
1 Sogni AI(SOGNI) به RSD
дин.0.48852386
1 Sogni AI(SOGNI) به UZS
soʻm59.25608808
1 Sogni AI(SOGNI) به ALL
L0.40402585
1 Sogni AI(SOGNI) به ANG
ƒ0.00869761
1 Sogni AI(SOGNI) به AWG
ƒ0.0087462
1 Sogni AI(SOGNI) به BBD
$0.009718
1 Sogni AI(SOGNI) به BAM
KM0.00816312
1 Sogni AI(SOGNI) به BIF
Fr14.460384
1 Sogni AI(SOGNI) به BND
$0.00626811
1 Sogni AI(SOGNI) به BSD
$0.004859
1 Sogni AI(SOGNI) به JMD
$0.77914065
1 Sogni AI(SOGNI) به KHR
19.59270275
1 Sogni AI(SOGNI) به KMF
Fr2.055357
1 Sogni AI(SOGNI) به LAK
105.63043267
1 Sogni AI(SOGNI) به LKR
රු1.47820498
1 Sogni AI(SOGNI) به MDL
L0.08231146
1 Sogni AI(SOGNI) به MGA
Ar21.7892137
1 Sogni AI(SOGNI) به MOP
P0.038872
1 Sogni AI(SOGNI) به MVR
0.0743427
1 Sogni AI(SOGNI) به MWK
MK8.43575849
1 Sogni AI(SOGNI) به MZN
MT0.31053869
1 Sogni AI(SOGNI) به NPR
रु0.68599362
1 Sogni AI(SOGNI) به PYG
34.460028
1 Sogni AI(SOGNI) به RWF
Fr7.050409
1 Sogni AI(SOGNI) به SBD
$0.03998957
1 Sogni AI(SOGNI) به SCR
0.06642253
1 Sogni AI(SOGNI) به SRD
$0.19382551
1 Sogni AI(SOGNI) به SVC
$0.04251625
1 Sogni AI(SOGNI) به SZL
L0.08367198
1 Sogni AI(SOGNI) به TMT
m0.01705509
1 Sogni AI(SOGNI) به TND
د.ت0.014178562
1 Sogni AI(SOGNI) به TTD
$0.03299261
1 Sogni AI(SOGNI) به UGX
Sh16.928756
1 Sogni AI(SOGNI) به XAF
Fr2.730758
1 Sogni AI(SOGNI) به XCD
$0.0131193
1 Sogni AI(SOGNI) به XOF
Fr2.730758
1 Sogni AI(SOGNI) به XPF
Fr0.495618
1 Sogni AI(SOGNI) به BWP
P0.06486765
1 Sogni AI(SOGNI) به BZD
$0.00976659
1 Sogni AI(SOGNI) به CVE
$0.46116769
1 Sogni AI(SOGNI) به DJF
Fr0.860043
1 Sogni AI(SOGNI) به DOP
$0.31121895
1 Sogni AI(SOGNI) به DZD
د.ج0.63176718
1 Sogni AI(SOGNI) به FJD
$0.01098134
1 Sogni AI(SOGNI) به GNF
Fr42.249005
1 Sogni AI(SOGNI) به GTQ
Q0.03721994
1 Sogni AI(SOGNI) به GYD
$1.01737742
1 Sogni AI(SOGNI) به ISK
kr0.592798

منابع Sogni AI

برای درک عمیق‌ تر Sogni AI، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Sogni AI
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Sogni AI

امروز Sogni AI (SOGNI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SOGNI به واحد USD برابر است با 0.004859 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SOGNI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SOGNI نسبت به USD برابر است با $ 0.004859. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Sogni AI چقدر است؟
ارزش بازار SOGNI برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SOGNI چقدر است؟
عرضه در گردش SOGNI برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SOGNI چقدر بوده است؟
SOGNI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SOGNI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SOGNI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات SOGNI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SOGNI برابر است با $ 62.61K USD.
آیا SOGNI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SOGNI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SOGNI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:18:15 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Sogni AI (SOGNI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب SOGNI به USD

مقدار

SOGNI
SOGNI
USD
USD

1 SOGNI = 0.004859 USD

معامله SOGNI

/USDTSOGNI
$0.004859
$0.004859$0.004859
+3.20%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,138.26
$114,138.26$114,138.26

-0.72%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,125.50
$4,125.50$4,125.50

-1.13%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05491
$0.05491$0.05491

-1.43%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.88
$200.88$200.88

+0.38%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1438
$4.1438$4.1438

-20.09%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,125.50
$4,125.50$4,125.50

-1.13%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,138.26
$114,138.26$114,138.26

-0.72%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.88
$200.88$200.88

+0.38%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6351
$2.6351$2.6351

-0.98%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,140.67
$1,140.67$1,140.67

-0.26%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001205
$0.001205$0.001205

+100.83%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01761
$0.01761$0.01761

+76.10%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001775
$0.0000000000000001775$0.0000000000000001775

+1,528.44%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1597
$0.1597$0.1597

+219.40%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000304
$0.0000000000304$0.0000000000304

+198.03%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04276
$0.04276$0.04276

+113.80%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01761
$0.01761$0.01761

+76.10%