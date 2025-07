اطلاعات Tranchess (CHESS).

Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

وب‌ سایت رسمی: https://tranchess.com/ وایت پیپر https://docs.tranchess.com/whitepaper کاوشگر بلوک: https://bscscan.com/token/0x20de22029ab63cf9A7Cf5fEB2b737Ca1eE4c82A6