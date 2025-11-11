اقتصاد توکنی pump.fun (PUMP)

با بینش‌ های کلیدی در مورد pump.fun (PUMP)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 16:04:02 (UTC+8)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت pump.fun (PUMP)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت pump.fun (PUMP)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
--
----
کل عرضه:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
منبع تغذیه در گردش:
--
----
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 4.31B
$ 4.31B$ 4.31B
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.009
$ 0.009$ 0.009
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
--
----
قیمت فعلی:
$ 0.004309
$ 0.004309$ 0.004309

اطلاعات pump.fun (PUMP).

پلتفرم pump.fun به کاربران این امکان را می‌ دهد که توکن‌ های اختصاصی خود را به‌ صورت رایگان ایجاد و راه‌ اندازی کنند، و همچنین شرایطی فراهم می‌ کند که دیگران نیز به‌ آسانی بتوانند در این توکن‌ ها سرمایه‌ گذاری کنند. این ادغام روان بین ایجاد توکن و معامله‌ گری، فرصت‌ های مالی نامحدودی را در اختیار کاربران قرار می‌ دهد و باعث می‌ شود هر کسی بتواند وارد محیطی پرانرژی از معاملات شود که در آن، خلاقیت و سرمایه‌ گذاری هوشمندانه پاداش داده می‌ شود. pump.fun به‌ عنوان پیشتازترین پلتفرم راه‌ اندازی رمزارز در جهان شناخته می‌شود و از زمان راه‌ا ندازی خود در ژانویه 2024 روی شبکه سولانا، تاکنون بیش از 11 میلیون توکن راه‌ اندازی کرده است. این پلتفرم بیش از 750 میلیون دلار درآمد پروتکلی ایجاد کرده و در نتیجه، به یکی از سودآورترین، سریع‌ الرشدترین، و موفق‌ ترین پروژه‌ های رمزارزی تاریخ تبدیل شده است.

وب‌ سایت رسمی:
https://pump.fun/board
کاوشگر بلوک:
https://solscan.io/token/pumpCmXqMfrsAkQ5r49WcJnRayYRqmXz6ae8H7H9Dfn

توکنومیکس pump.fun (PUMP): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی pump.fun (PUMP) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های PUMP که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های PUMP که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی PUMP را درک کردید، قیمت زنده توکن PUMP را بررسی کنید!

نحوه خرید PUMP

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن pump.fun (PUMP) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید PUMP، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت pump.fun (PUMP)

تحلیل تاریخچه قیمت PUMP به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت PUMP

می‌خواهید بدانید که PUMP به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت PUMP ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

