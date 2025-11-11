پلتفرم pump.fun به کاربران این امکان را می‌ دهد که توکن‌ های اختصاصی خود را به‌ صورت رایگان ایجاد و راه‌ اندازی کنند، و همچنین شرایطی فراهم می‌ کند که دیگران نیز به‌ آسانی بتوانند در این توکن‌ ها سرمایه‌ گذاری کنند. این ادغام روان بین ایجاد توکن و معامله‌ گری، فرصت‌ های مالی نامحدودی را در اختیار کاربران قرار می‌ دهد و باعث می‌ شود هر کسی بتواند وارد محیطی پرانرژی از معاملات شود که در آن، خلاقیت و سرمایه‌ گذاری هوشمندانه پاداش داده می‌ شود. pump.fun به‌ عنوان پیشتازترین پلتفرم راه‌ اندازی رمزارز در جهان شناخته می‌شود و از زمان راه‌ا ندازی خود در ژانویه 2024 روی شبکه سولانا، تاکنون بیش از 11 میلیون توکن راه‌ اندازی کرده است. این پلتفرم بیش از 750 میلیون دلار درآمد پروتکلی ایجاد کرده و در نتیجه، به یکی از سودآورترین، سریع‌ الرشدترین، و موفق‌ ترین پروژه‌ های رمزارزی تاریخ تبدیل شده است.