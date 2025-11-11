پروتکل INFINIT یک پروتکل هوشمند DeFi مبتنی بر هوش مصنوعی است که به هر کسی امکان می‌ دهد فرصت‌ های دیفای را از طریق عامل‌ های هوشمند و رابط‌ های زبان طبیعی کشف، ارزیابی و اجرا کند. در قلب این پروتکل، اقتصاد عامل‌ محور دیفای (Agentic DeFi Economy) قرار دارد—یک زیرساخت غیرمتمرکز مبتنی بر عامل‌ ها، جایی که افراد تأثیرگذار (KOLها) و کارشناسان دیفای می‌ توانند استراتژی‌ های خود را با جوامع‌ شان ایجاد کرده و از آن کسب درآمد کنند، در حالی که کاربران نیز می‌ توانند تنها با یک کلیک، استراتژی‌ های پیچیده و چندمرحله‌ ای دیفای را اجرا کنند. با ترکیب عامل‌ های هوش مصنوعی، رابط کاربری مبتنی بر پرامپت، و اجرای یک‌ کلیکی استراتژی‌ های دیفای در یک پلتفرم واحد، INFINIT دسترسی به دنیای DeFi را ساده‌ سازی کرده و برای همه دموکراتیک می‌ سازد.