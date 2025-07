اطلاعات Metahero (METAHERO).

Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles.

وب‌ سایت رسمی: https://metahero.io وایت پیپر https://www.metahero.io/whitepaper کاوشگر بلوک: https://bscscan.com/token/0xD40bEDb44C081D2935eebA6eF5a3c8A31A1bBE13