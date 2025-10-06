قیمت لحظه‌ ای Lifeform امروز برابر است با 0.006211 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LFT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LFT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Lifeform امروز برابر است با 0.006211 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LFT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LFT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره LFT

اطلاعات قیمت LFT

وایت‌ پیپر LFT

وب‌سایت رسمی LFT

توکنومیکس LFT

پیش‌بینی قیمت LFT

تاریخچه LFT

راهنمای خرید LFT

مبدل LFT به ارز فیات

اسپات LFT

فیوچرز USDT-M LFT

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Lifeform

Lifeform قیمت لحظه ای(LFT)

قیمت لحظه‌ ای 1 LFT به USD:

$0.006211
$0.006211$0.006211
+0.01%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Lifeform (LFT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:50:28 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Lifeform (LFT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00621
$ 0.00621$ 0.00621
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00622
$ 0.00622$ 0.00622
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00621
$ 0.00621$ 0.00621

$ 0.00622
$ 0.00622$ 0.00622

$ 0.5833313380234302
$ 0.5833313380234302$ 0.5833313380234302

$ 0.005437372504690078
$ 0.005437372504690078$ 0.005437372504690078

0.00%

+0.01%

-0.63%

-0.63%

قیمت لحظه‌ ای Lifeform (LFT) برابر است با $ 0.006211. در 24 ساعت گذشته، LFT در بازه قیمتی حداقل $ 0.00621 تا حداکثر $ 0.00622 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LFT برابر با $ 0.5833313380234302 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.005437372504690078 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، LFT در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته +0.01% و در 7 روز گذشته -0.63% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Lifeform (LFT)

No.4633

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 20.01K
$ 20.01K$ 20.01K

$ 6.21M
$ 6.21M$ 6.21M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

ارزش بازار فعلی Lifeform برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 20.01K. عرضه در گردش LFT برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.21M است.

تاریخچه قیمت Lifeform (LFT) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Lifeform برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00000062+0.01%
30 روز$ +0.000171+2.83%
60 روز$ +0.003211+107.03%
90 روز$ +0.003211+107.03%
تغییر قیمت امروز Lifeform

امروز، LFT تغییر $ +0.00000062 (+0.01%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Lifeform

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.000171 (+2.83%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Lifeform

با گسترش بازه به 60 روز، LFT تغییر $ +0.003211 (+107.03%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Lifeform

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.003211 (+107.03%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Lifeform (LFT) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Lifeform را ببینید.

LifeformLFT چیست

Lifeform یک ارائه دهنده راه حل شناسه غیرمتمرکز جهانی است که تمامی زنجیرههای اصلی وب3 از جمله بیتکوین، اتریوم، سولانا و غیره را ادغام میکند و پذیرش گسترده وب3 برای میلیارد کاربر بعدی را بسیار آسانتر میسازد. Lifeform هماکنون بیش از 3 میلیون کاربر دارد و به رشد خود ادامه خواهد داد، و به کاربران و شرکتهای بیشتری امکان میدهد تا به اکوسیستم Lifeform بپیوندند و خدمات نوآورانه و یکپارچه مبتنی بر بلاکچین را تجربه کنند.

هم اکنون Lifeform در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Lifeform خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ LFT را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Lifeform را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Lifeform شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Lifeform (USD)

ارزش Lifeform (LFT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Lifeform (LFT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Lifeform را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Lifeform را بررسی کنید!

توکنومیکس Lifeform (LFT)

درک، توکنومیکس Lifeform (LFT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LFT بیشتر بدانید!

نحوه خریدLifeform (LFT)

آیا به دنبال نحوه خرید Lifeform هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Lifeform را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

LFT به ارزهای محلی

1 Lifeform(LFT) به VND
163.442465
1 Lifeform(LFT) به AUD
A$0.00944072
1 Lifeform(LFT) به GBP
0.00459614
1 Lifeform(LFT) به EUR
0.00527935
1 Lifeform(LFT) به USD
$0.006211
1 Lifeform(LFT) به MYR
RM0.0260862
1 Lifeform(LFT) به TRY
0.26061356
1 Lifeform(LFT) به JPY
¥0.944072
1 Lifeform(LFT) به ARS
ARS$8.89825126
1 Lifeform(LFT) به RUB
0.49209753
1 Lifeform(LFT) به INR
0.54793442
1 Lifeform(LFT) به IDR
Rp103.51662526
1 Lifeform(LFT) به PHP
0.36762909
1 Lifeform(LFT) به EGP
￡E.0.29464984
1 Lifeform(LFT) به BRL
R$0.03335307
1 Lifeform(LFT) به CAD
C$0.00863329
1 Lifeform(LFT) به BDT
0.76010218
1 Lifeform(LFT) به NGN
9.05389892
1 Lifeform(LFT) به COP
$23.88843765
1 Lifeform(LFT) به ZAR
R.0.10689131
1 Lifeform(LFT) به UAH
0.26160732
1 Lifeform(LFT) به TZS
T.Sh.15.33576643
1 Lifeform(LFT) به VES
Bs1.322943
1 Lifeform(LFT) به CLP
$5.832129
1 Lifeform(LFT) به PKR
Rs1.75348952
1 Lifeform(LFT) به KZT
3.34102112
1 Lifeform(LFT) به THB
฿0.20278915
1 Lifeform(LFT) به TWD
NT$0.19024293
1 Lifeform(LFT) به AED
د.إ0.02279437
1 Lifeform(LFT) به CHF
Fr0.00490669
1 Lifeform(LFT) به HKD
HK$0.04819736
1 Lifeform(LFT) به AMD
֏2.38694941
1 Lifeform(LFT) به MAD
.د.م0.05726542
1 Lifeform(LFT) به MXN
$0.11422029
1 Lifeform(LFT) به SAR
ريال0.02329125
1 Lifeform(LFT) به ETB
Br0.94071806
1 Lifeform(LFT) به KES
KSh0.80295808
1 Lifeform(LFT) به JOD
د.أ0.004403599
1 Lifeform(LFT) به PLN
0.02254593
1 Lifeform(LFT) به RON
лв0.02707996
1 Lifeform(LFT) به SEK
kr0.05813496
1 Lifeform(LFT) به BGN
лв0.01037237
1 Lifeform(LFT) به HUF
Ft2.07031263
1 Lifeform(LFT) به CZK
0.12956146
1 Lifeform(LFT) به KWD
د.ك0.001900566
1 Lifeform(LFT) به ILS
0.02018575
1 Lifeform(LFT) به BOB
Bs0.04298012
1 Lifeform(LFT) به AZN
0.0105587
1 Lifeform(LFT) به TJS
SM0.05745175
1 Lifeform(LFT) به GEL
0.01689392
1 Lifeform(LFT) به AOA
Kz5.68250601
1 Lifeform(LFT) به BHD
.د.ب0.002335336
1 Lifeform(LFT) به BMD
$0.006211
1 Lifeform(LFT) به DKK
kr0.0397504
1 Lifeform(LFT) به HNL
L0.16365985
1 Lifeform(LFT) به MUR
0.28247628
1 Lifeform(LFT) به NAD
$0.10695342
1 Lifeform(LFT) به NOK
kr0.06192367
1 Lifeform(LFT) به NZD
$0.01074503
1 Lifeform(LFT) به PAB
B/.0.006211
1 Lifeform(LFT) به PGK
K0.0260862
1 Lifeform(LFT) به QAR
ر.ق0.02260804
1 Lifeform(LFT) به RSD
дин.0.62439183
1 Lifeform(LFT) به UZS
soʻm75.74389032
1 Lifeform(LFT) به ALL
L0.51644465
1 Lifeform(LFT) به ANG
ƒ0.01111769
1 Lifeform(LFT) به AWG
ƒ0.0111798
1 Lifeform(LFT) به BBD
$0.012422
1 Lifeform(LFT) به BAM
KM0.01043448
1 Lifeform(LFT) به BIF
Fr18.483936
1 Lifeform(LFT) به BND
$0.00801219
1 Lifeform(LFT) به BSD
$0.006211
1 Lifeform(LFT) به JMD
$0.99593385
1 Lifeform(LFT) به KHR
25.04430475
1 Lifeform(LFT) به KMF
Fr2.627253
1 Lifeform(LFT) به LAK
135.02173643
1 Lifeform(LFT) به LKR
රු1.88951042
1 Lifeform(LFT) به MDL
L0.10521434
1 Lifeform(LFT) به MGA
Ar27.8519873
1 Lifeform(LFT) به MOP
P0.049688
1 Lifeform(LFT) به MVR
0.0950283
1 Lifeform(LFT) به MWK
MK10.78297921
1 Lifeform(LFT) به MZN
MT0.39694501
1 Lifeform(LFT) به NPR
रु0.87686898
1 Lifeform(LFT) به PYG
44.048412
1 Lifeform(LFT) به RWF
Fr9.012161
1 Lifeform(LFT) به SBD
$0.05111653
1 Lifeform(LFT) به SCR
0.08490437
1 Lifeform(LFT) به SRD
$0.24775679
1 Lifeform(LFT) به SVC
$0.05434625
1 Lifeform(LFT) به SZL
L0.10695342
1 Lifeform(LFT) به TMT
m0.02180061
1 Lifeform(LFT) به TND
د.ت0.018123698
1 Lifeform(LFT) به TTD
$0.04217269
1 Lifeform(LFT) به UGX
Sh21.639124
1 Lifeform(LFT) به XAF
Fr3.490582
1 Lifeform(LFT) به XCD
$0.0167697
1 Lifeform(LFT) به XOF
Fr3.490582
1 Lifeform(LFT) به XPF
Fr0.633522
1 Lifeform(LFT) به BWP
P0.08291685
1 Lifeform(LFT) به BZD
$0.01248411
1 Lifeform(LFT) به CVE
$0.58948601
1 Lifeform(LFT) به DJF
Fr1.099347
1 Lifeform(LFT) به DOP
$0.39781455
1 Lifeform(LFT) به DZD
د.ج0.80755422
1 Lifeform(LFT) به FJD
$0.01403686
1 Lifeform(LFT) به GNF
Fr54.004645
1 Lifeform(LFT) به GTQ
Q0.04757626
1 Lifeform(LFT) به GYD
$1.30045918
1 Lifeform(LFT) به ISK
kr0.757742

منابع Lifeform

برای درک عمیق‌ تر Lifeform، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Lifeform
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Lifeform

امروز Lifeform (LFT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای LFT به واحد USD برابر است با 0.006211 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی LFT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی LFT نسبت به USD برابر است با $ 0.006211. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Lifeform چقدر است؟
ارزش بازار LFT برابر است با $ 0.00 USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش LFT چقدر است؟
عرضه در گردش LFT برابر است با 0.00 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت LFT چقدر بوده است؟
LFT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.5833313380234302 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت LFT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
LFT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.005437372504690078 USD رسید.
حجم معاملات LFT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LFT برابر است با $ 20.01K USD.
آیا LFT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد LFT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LFT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:50:28 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Lifeform (LFT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب LFT به USD

مقدار

LFT
LFT
USD
USD

1 LFT = 0.006211 USD

معامله LFT

/USDTLFT
$0.006211
$0.006211$0.006211
+0.01%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,659.30
$113,659.30$113,659.30

-1.13%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,085.12
$4,085.12$4,085.12

-2.10%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05271
$0.05271$0.05271

-5.38%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.90
$199.90$199.90

-0.10%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3080
$4.3080$4.3080

-16.93%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,085.12
$4,085.12$4,085.12

-2.10%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,659.30
$113,659.30$113,659.30

-1.13%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.90
$199.90$199.90

-0.10%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6159
$2.6159$2.6159

-1.70%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,132.06
$1,132.06$1,132.06

-1.01%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001151
$0.001151$0.001151

+91.83%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001470
$0.0000000000000001470$0.0000000000000001470

+1,248.62%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000370
$0.0000000000370$0.0000000000370

+262.74%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1593
$0.1593$0.1593

+218.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04334
$0.04334$0.04334

+116.70%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01812
$0.01812$0.01812

+81.20%