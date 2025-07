اطلاعات ZANO (ZANO).

Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps).

وب‌ سایت رسمی: https://zano.org/ وایت پیپر https://zano.org/downloads/zano_wp.pdf کاوشگر بلوک: https://explorer.zano.org/