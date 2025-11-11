با بینش‌ های کلیدی در مورد Delabs Games (DELABS)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Delabs Games (DELABS)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

پروژه Delabs Games در حال بازآفرینی شیوه‌ ی بازی کردن است — با تبدیل IP های موفق دنیای Web2 به تجربه‌ هایی جسورانه و میان‌ رده (mid-core) که ابتدا برای موبایل طراحی شده‌ اند، دارای یکپارچگی اجتماعی هستند و با فناوری بلاک چین تقویت شده‌ اند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Delabs Games (DELABS) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

نحوه خرید DELABS آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Delabs Games (DELABS) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید DELABS، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند. همین حالا یاد بگیرید که چگونه DELABS را از MEXC خریداری کنید!

تاریخچه قیمت Delabs Games (DELABS) تحلیل تاریخچه قیمت DELABS به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت DELABS را بررسی کنید!