پیش‌بینی قیمت Delabs Games (DELABS) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت Delabs Games برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه DELABS را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

خرید DELABS

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Delabs Games را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. $0.007313 $0.007313 $0.007313 +1.72% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Delabs Games برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Delabs Games (DELABS) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Delabs Games احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.007313 برسد. پیش‌ بینی قیمت Delabs Games (DELABS) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Delabs Games احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.007678 برسد. پیش‌ بینی قیمت Delabs Games (DELABS) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت DELABS تا سال 2027 به حدود $ 0.008062 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Delabs Games (DELABS) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت DELABS تا سال 2028 به حدود $ 0.008465 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Delabs Games (DELABS) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی DELABS تا سال 2029 حدود $ 0.008888 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Delabs Games (DELABS) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی DELABS تا سال 2030 حدود $ 0.009333 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Delabs Games (DELABS) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Delabs Games احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.015203 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Delabs Games (DELABS) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Delabs Games احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.024764 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.007313 0.00%

2026 $ 0.007678 5.00%

2027 $ 0.008062 10.25%

2028 $ 0.008465 15.76%

2029 $ 0.008888 21.55%

2030 $ 0.009333 27.63%

2031 $ 0.009800 34.01%

2032 $ 0.010290 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 0.010804 47.75%

2034 $ 0.011344 55.13%

2035 $ 0.011912 62.89%

2036 $ 0.012507 71.03%

2037 $ 0.013133 79.59%

2038 $ 0.013789 88.56%

2039 $ 0.014479 97.99%

2040 $ 0.015203 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت Delabs Games برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 0.007313 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 0.007314 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 0.007320 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 0.007343 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Delabs Games (DELABS) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای DELABS در October 28, 2025(امروز) ، 0.007313$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Delabs Games (DELABS) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای DELABS، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.007314$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Delabs Games (DELABS) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای DELABS، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.007320$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Delabs Games (DELABS) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای DELABS به میزان 0.007343$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Delabs Games قیمت فعلی $ 0.007313$ 0.007313 $ 0.007313 تغییر قیمت (24 ساعته) +1.72% ارزش بازار $ 5.49M$ 5.49M $ 5.49M سرمایه در گردش 750.30M 750.30M 750.30M حجم (24 ساعته) $ 52.92K$ 52.92K $ 52.92K حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای DELABS در حال حاضر $ 0.007313 است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل +1.72% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود $ 52.92K رسیده است. علاوه بر این، DELABS دارای عرضه در گردش حدود 750.30M واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 5.49M برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای DELABS

نحوه خرید Delabs Games (DELABS) به دنبال خرید DELABS هستید؟ اکنون می‌ توانید DELABS را از طریق روش‌ های متنوعی مانند کارت اعتباری، انتقال بانکی، معاملات همتا‌ به‌ همتا (P2P) و بسیاری روش‌ های پرداخت دیگر تهیه کنید. برای آشنایی با جزئیات خرید Delabs Games و شروع سرمایه‌ گذاری، همین حالا به MEXC مراجعه کنید! همین حالا یاد بگیرید چگونه DELABS را خریداری کنید

قیمت تاریخی Delabs Games طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Delabs Games، قیمت فعلی Delabs Games برابر با 0.007313 USD است. عرضه در گردش Delabs Games(DELABS) برابر با 0.00 DELABS است که ارزش بازار آن را به $5.49M می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت 0.03% $ 0.000196 $ 0.007326 $ 0.007107

7 روز 0.05% $ 0.000367 $ 0.007907 $ 0.00674

30 روز -0.06% $ -0.00049 $ 0.009436 $ 0.006658 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Delabs Games حرکت قیمتی 0.000196$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر 0.03% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Delabs Games با بالاترین قیمت $0.007907 و پایین‌ ترین قیمت $0.00674 معامله شده است. تغییر قیمت آن 0.05% بوده است. این روند اخیر پتانسیل DELABS برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Delabs Games تغییر -0.06% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $-0.00049 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که DELABS ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد. برای مشاهده روندهای دقیق در MEXC، تاریخچه کامل قیمت Delabs Games را بررسی کنید. مشاهده تاریخچه کامل قیمت DELABS

ماژول پیش‌ بینی قیمت Delabs Games (DELABS) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Delabs Games ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی DELABS را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Delabs Games در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده DELABS را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Delabs Games را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده DELABS ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت DELABS می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Delabs Games بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت DELABS مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت DELABS به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا DELABS ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود DELABS تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت DELABS در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت Delabs Games (DELABS)، انتظار می‌ رود که قیمت DELABS تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک DELABS در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Delabs Games (DELABS) در حال حاضر $0.007313 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که DELABS تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی DELABS در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Delabs Games (DELABS) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد DELABS به حدود -- برسد. قیمت تخمینی DELABS در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود Delabs Games (DELABS) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی DELABS در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود Delabs Games (DELABS) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک DELABS در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Delabs Games (DELABS) در حال حاضر $0.007313 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که DELABS تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت DELABS برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Delabs Games (DELABS) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد DELABS به حدود -- برسد. هم اکنون ثبت نام کنید