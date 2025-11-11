اقتصاد توکنی BNBird (BIRD)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت BNBird (BIRD)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت BNBird (BIRD)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات BNBird (BIRD).
BNBird یک پلتفرم نوآورانه NFT-Fi است که بر بستر BNB Chain ساخته شده و برای ایجاد ارزش تازه برای کلکسیونرهای دیجیتال و علاقه مندان به DeFi طراحی شده است، جایی که کلکسیون های NFT با DeFi ترکیب میشوند—میتوانید استیک کنید، وام دهید یا از NFTهای خود برای باز کردن جوایز و فرصت های جدید استفاده کنید، همه در یک اکوسیستم سرگرم کننده و آسان برای استفاده، با BNBird میتوانید در چندین بازار NFT جستجو و معامله کنید، پرندگان نادر کشف کنید و دارایی های منحصر به فرد پیدا کنید بدون اینکه پلتفرم را ترک کنید، حتی NFTهای شما میتوانند برایتان کار کنند—آن ها را به استخرهای لیکوییدیتی اضافه کنید، مشوق دریافت کنید و معاملات NFT را در زنجیره تقویت کنید، همه چیز مبتنی بر جامعه است: در رویدادها شرکت کنید، در ارتقاها نقش داشته باشید و آینده را با دیگر علاقه مندان به پرندگان و سازندگان DeFi بسازید، به عنوان اولین NFT-Fi aggregator در BNB Chain، BNBird به شما قدرت میدهد تا پتانسیل کامل NFTهای خود را باز کنید و فصل بعدی Web3 birdverse را رشد دهید، جمع آوری کنید، بازی کنید، درآمد کسب کنید و با دسته پرندگان پرواز کنید!
توکنومیکس BNBird (BIRD): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی BNBird (BIRD) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای BIRD که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های BIRD که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی BIRD را درک کردید، قیمت زنده توکن BIRD را بررسی کنید!
نحوه خرید BIRD
آیا علاقه مند به اضافه کردن BNBird (BIRD) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش های مختلفی برای خرید BIRD، از جمله کارت های اعتباری، حواله های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می کند.
تاریخچه قیمت BNBird (BIRD)
تحلیل تاریخچه قیمت BIRD به کاربران کمک می کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده های تاریخی بخش مهمی از پیش بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.
پیش بینی قیمت BIRD
میخواهید بدانید که BIRD به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت BIRD ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
