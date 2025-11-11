BNBird یک پلتفرم نوآورانه NFT-Fi است که بر بستر BNB Chain ساخته شده و برای ایجاد ارزش تازه برای کلکسیونرهای دیجیتال و علاقه مندان به DeFi طراحی شده است، جایی که کلکسیون های NFT با DeFi ترکیب میشوند—میتوانید استیک کنید، وام دهید یا از NFTهای خود برای باز کردن جوایز و فرصت های جدید استفاده کنید، همه در یک اکوسیستم سرگرم کننده و آسان برای استفاده، با BNBird میتوانید در چندین بازار NFT جستجو و معامله کنید، پرندگان نادر کشف کنید و دارایی های منحصر به فرد پیدا کنید بدون اینکه پلتفرم را ترک کنید، حتی NFTهای شما میتوانند برایتان کار کنند—آن ها را به استخرهای لیکوییدیتی اضافه کنید، مشوق دریافت کنید و معاملات NFT را در زنجیره تقویت کنید، همه چیز مبتنی بر جامعه است: در رویدادها شرکت کنید، در ارتقاها نقش داشته باشید و آینده را با دیگر علاقه مندان به پرندگان و سازندگان DeFi بسازید، به عنوان اولین NFT-Fi aggregator در BNB Chain، BNBird به شما قدرت میدهد تا پتانسیل کامل NFTهای خود را باز کنید و فصل بعدی Web3 birdverse را رشد دهید، جمع آوری کنید، بازی کنید، درآمد کسب کنید و با دسته پرندگان پرواز کنید!