پروژه Delabs Games در حال بازآفرینی شیوه‌ ی بازی کردن است — با تبدیل IP های موفق دنیای Web2 به تجربه‌ هایی جسورانه و میان‌ رده (mid-core) که ابتدا برای موبایل طراحی شده‌ اند، دارای یکپارچگی اجتماعی هستند و با فناوری بلاک چین تقویت شده‌ اند. پروژه Delabs Games در حال بازآفرینی شیوه‌ ی بازی کردن است — با تبدیل IP های موفق دنیای Web2 به تجربه‌ هایی جسورانه و میان‌ رده (mid-core) که ابتدا برای موبایل طراحی شده‌ اند، دارای یکپارچگی اجتماعی هستند و با فناوری بلاک چین تقویت شده‌ اند.

هم اکنون Delabs Games در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Delabs Games خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ DELABS را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Delabs Games را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Delabs Games شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Delabs Games (USD)

ارزش Delabs Games (DELABS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Delabs Games (DELABS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Delabs Games را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Delabs Games را بررسی کنید!

توکنومیکس Delabs Games (DELABS)

درک، توکنومیکس Delabs Games (DELABS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DELABS بیشتر بدانید!

نحوه خریدDelabs Games (DELABS)

آیا به دنبال نحوه خرید Delabs Games هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Delabs Games را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

DELABS به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Delabs Games

برای درک عمیق‌ تر Delabs Games، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Delabs Games امروز Delabs Games (DELABS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DELABS به واحد USD برابر است با 0.007315 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DELABS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.007315 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DELABS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Delabs Games چقدر است؟ ارزش بازار DELABS برابر است با $ 5.49M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DELABS چقدر است؟ عرضه در گردش DELABS برابر است با 750.30M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DELABS چقدر بوده است؟ DELABS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02049703623689548 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DELABS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DELABS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00694452878312584 USD رسید. حجم معاملات DELABS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DELABS برابر است با $ 54.16K USD . آیا DELABS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DELABS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DELABS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Delabs Games (DELABS)

