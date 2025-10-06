قیمت لحظه‌ ای Delabs Games امروز برابر است با 0.007315 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DELABS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DELABS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Delabs Games امروز برابر است با 0.007315 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DELABS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DELABS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره DELABS

اطلاعات قیمت DELABS

وایت‌ پیپر DELABS

وب‌سایت رسمی DELABS

توکنومیکس DELABS

پیش‌بینی قیمت DELABS

تاریخچه DELABS

راهنمای خرید DELABS

مبدل DELABS به ارز فیات

اسپات DELABS

فیوچرز USDT-M DELABS

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Delabs Games

Delabs Games قیمت لحظه ای(DELABS)

قیمت لحظه‌ ای 1 DELABS به USD:

$0.007315
$0.007315$0.007315
+1.75%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Delabs Games (DELABS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:38:47 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Delabs Games (DELABS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.007107
$ 0.007107$ 0.007107
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.007326
$ 0.007326$ 0.007326
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.007107
$ 0.007107$ 0.007107

$ 0.007326
$ 0.007326$ 0.007326

$ 0.02049703623689548
$ 0.02049703623689548$ 0.02049703623689548

$ 0.00694452878312584
$ 0.00694452878312584$ 0.00694452878312584

+0.08%

+1.75%

+5.28%

+5.28%

قیمت لحظه‌ ای Delabs Games (DELABS) برابر است با $ 0.007315. در 24 ساعت گذشته، DELABS در بازه قیمتی حداقل $ 0.007107 تا حداکثر $ 0.007326 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DELABS برابر با $ 0.02049703623689548 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00694452878312584 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DELABS در یک ساعت گذشته +0.08%، در 24 ساعت گذشته +1.75% و در 7 روز گذشته +5.28% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Delabs Games (DELABS)

No.1411

$ 5.49M
$ 5.49M$ 5.49M

$ 54.16K
$ 54.16K$ 54.16K

$ 21.95M
$ 21.95M$ 21.95M

750.30M
750.30M 750.30M

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

25.01%

BSC

ارزش بازار فعلی Delabs Games برابر است با $ 5.49M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.16K. عرضه در گردش DELABS برابر است با 750.30M، و عرضه کل آن 3000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.95M است.

تاریخچه قیمت Delabs Games (DELABS) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Delabs Games برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00012581+1.75%
30 روز$ -0.000534-6.81%
60 روز$ -0.001985-21.35%
90 روز$ -0.008405-53.47%
تغییر قیمت امروز Delabs Games

امروز، DELABS تغییر $ +0.00012581 (+1.75%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Delabs Games

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.000534 (-6.81%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Delabs Games

با گسترش بازه به 60 روز، DELABS تغییر $ -0.001985 (-21.35%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Delabs Games

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.008405 (-53.47%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Delabs Games (DELABS) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Delabs Games را ببینید.

Delabs GamesDELABS چیست

پروژه Delabs Games در حال بازآفرینی شیوه‌ ی بازی کردن است — با تبدیل IP های موفق دنیای Web2 به تجربه‌ هایی جسورانه و میان‌ رده (mid-core) که ابتدا برای موبایل طراحی شده‌ اند، دارای یکپارچگی اجتماعی هستند و با فناوری بلاک چین تقویت شده‌ اند.

هم اکنون Delabs Games در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Delabs Games خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ DELABS را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Delabs Games را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Delabs Games شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Delabs Games (USD)

ارزش Delabs Games (DELABS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Delabs Games (DELABS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Delabs Games را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Delabs Games را بررسی کنید!

توکنومیکس Delabs Games (DELABS)

درک، توکنومیکس Delabs Games (DELABS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DELABS بیشتر بدانید!

نحوه خریدDelabs Games (DELABS)

آیا به دنبال نحوه خرید Delabs Games هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Delabs Games را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

DELABS به ارزهای محلی

1 Delabs Games(DELABS) به VND
192.494225
1 Delabs Games(DELABS) به AUD
A$0.0111188
1 Delabs Games(DELABS) به GBP
0.0054131
1 Delabs Games(DELABS) به EUR
0.00621775
1 Delabs Games(DELABS) به USD
$0.007315
1 Delabs Games(DELABS) به MYR
RM0.030723
1 Delabs Games(DELABS) به TRY
0.3069374
1 Delabs Games(DELABS) به JPY
¥1.11188
1 Delabs Games(DELABS) به ARS
ARS$10.4799079
1 Delabs Games(DELABS) به RUB
0.5796406
1 Delabs Games(DELABS) به INR
0.6453293
1 Delabs Games(DELABS) به IDR
Rp121.9166179
1 Delabs Games(DELABS) به PHP
0.43268225
1 Delabs Games(DELABS) به EGP
￡E.0.34709675
1 Delabs Games(DELABS) به BRL
R$0.03928155
1 Delabs Games(DELABS) به CAD
C$0.01016785
1 Delabs Games(DELABS) به BDT
0.8952097
1 Delabs Games(DELABS) به NGN
10.6632218
1 Delabs Games(DELABS) به COP
$28.13458725
1 Delabs Games(DELABS) به ZAR
R.0.12589115
1 Delabs Games(DELABS) به UAH
0.3081078
1 Delabs Games(DELABS) به TZS
T.Sh.18.06168595
1 Delabs Games(DELABS) به VES
Bs1.558095
1 Delabs Games(DELABS) به CLP
$6.868785
1 Delabs Games(DELABS) به PKR
Rs2.0651708
1 Delabs Games(DELABS) به KZT
3.9348848
1 Delabs Games(DELABS) به THB
฿0.2387616
1 Delabs Games(DELABS) به TWD
NT$0.2239853
1 Delabs Games(DELABS) به AED
د.إ0.02684605
1 Delabs Games(DELABS) به CHF
Fr0.00577885
1 Delabs Games(DELABS) به HKD
HK$0.0567644
1 Delabs Games(DELABS) به AMD
֏2.81122765
1 Delabs Games(DELABS) به MAD
.د.م0.0674443
1 Delabs Games(DELABS) به MXN
$0.13452285
1 Delabs Games(DELABS) به SAR
ريال0.02743125
1 Delabs Games(DELABS) به ETB
Br1.1079299
1 Delabs Games(DELABS) به KES
KSh0.9456832
1 Delabs Games(DELABS) به JOD
د.أ0.005186335
1 Delabs Games(DELABS) به PLN
0.02655345
1 Delabs Games(DELABS) به RON
лв0.0318934
1 Delabs Games(DELABS) به SEK
kr0.0684684
1 Delabs Games(DELABS) به BGN
лв0.01221605
1 Delabs Games(DELABS) به HUF
Ft2.43830895
1 Delabs Games(DELABS) به CZK
0.1525909
1 Delabs Games(DELABS) به KWD
د.ك0.00223839
1 Delabs Games(DELABS) به ILS
0.02377375
1 Delabs Games(DELABS) به BOB
Bs0.0506198
1 Delabs Games(DELABS) به AZN
0.0124355
1 Delabs Games(DELABS) به TJS
SM0.06766375
1 Delabs Games(DELABS) به GEL
0.0198968
1 Delabs Games(DELABS) به AOA
Kz6.69256665
1 Delabs Games(DELABS) به BHD
.د.ب0.00275044
1 Delabs Games(DELABS) به BMD
$0.007315
1 Delabs Games(DELABS) به DKK
kr0.046816
1 Delabs Games(DELABS) به HNL
L0.19275025
1 Delabs Games(DELABS) به MUR
0.3326862
1 Delabs Games(DELABS) به NAD
$0.1259643
1 Delabs Games(DELABS) به NOK
kr0.07293055
1 Delabs Games(DELABS) به NZD
$0.01265495
1 Delabs Games(DELABS) به PAB
B/.0.007315
1 Delabs Games(DELABS) به PGK
K0.030723
1 Delabs Games(DELABS) به QAR
ر.ق0.0266266
1 Delabs Games(DELABS) به RSD
дин.0.73537695
1 Delabs Games(DELABS) به UZS
soʻm89.2073028
1 Delabs Games(DELABS) به ALL
L0.60824225
1 Delabs Games(DELABS) به ANG
ƒ0.01309385
1 Delabs Games(DELABS) به AWG
ƒ0.013167
1 Delabs Games(DELABS) به BBD
$0.01463
1 Delabs Games(DELABS) به BAM
KM0.0122892
1 Delabs Games(DELABS) به BIF
Fr21.76944
1 Delabs Games(DELABS) به BND
$0.00943635
1 Delabs Games(DELABS) به BSD
$0.007315
1 Delabs Games(DELABS) به JMD
$1.17296025
1 Delabs Games(DELABS) به KHR
29.49590875
1 Delabs Games(DELABS) به KMF
Fr3.094245
1 Delabs Games(DELABS) به LAK
159.02173595
1 Delabs Games(DELABS) به LKR
රු2.2253693
1 Delabs Games(DELABS) به MDL
L0.1239161
1 Delabs Games(DELABS) به MGA
Ar32.8026545
1 Delabs Games(DELABS) به MOP
P0.05852
1 Delabs Games(DELABS) به MVR
0.1119195
1 Delabs Games(DELABS) به MWK
MK12.69964465
1 Delabs Games(DELABS) به MZN
MT0.46750165
1 Delabs Games(DELABS) به NPR
रु1.0327317
1 Delabs Games(DELABS) به PYG
51.87798
1 Delabs Games(DELABS) به RWF
Fr10.614065
1 Delabs Games(DELABS) به SBD
$0.06020245
1 Delabs Games(DELABS) به SCR
0.09999605
1 Delabs Games(DELABS) به SRD
$0.29179535
1 Delabs Games(DELABS) به SVC
$0.06400625
1 Delabs Games(DELABS) به SZL
L0.1259643
1 Delabs Games(DELABS) به TMT
m0.02567565
1 Delabs Games(DELABS) به TND
د.ت0.02134517
1 Delabs Games(DELABS) به TTD
$0.04966885
1 Delabs Games(DELABS) به UGX
Sh25.48546
1 Delabs Games(DELABS) به XAF
Fr4.11103
1 Delabs Games(DELABS) به XCD
$0.0197505
1 Delabs Games(DELABS) به XOF
Fr4.11103
1 Delabs Games(DELABS) به XPF
Fr0.74613
1 Delabs Games(DELABS) به BWP
P0.09765525
1 Delabs Games(DELABS) به BZD
$0.01470315
1 Delabs Games(DELABS) به CVE
$0.69426665
1 Delabs Games(DELABS) به DJF
Fr1.294755
1 Delabs Games(DELABS) به DOP
$0.46852575
1 Delabs Games(DELABS) به DZD
د.ج0.9510963
1 Delabs Games(DELABS) به FJD
$0.0165319
1 Delabs Games(DELABS) به GNF
Fr63.603925
1 Delabs Games(DELABS) به GTQ
Q0.0560329
1 Delabs Games(DELABS) به GYD
$1.5316147
1 Delabs Games(DELABS) به ISK
kr0.89243

منابع Delabs Games

برای درک عمیق‌ تر Delabs Games، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Delabs Games
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Delabs Games

امروز Delabs Games (DELABS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DELABS به واحد USD برابر است با 0.007315 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DELABS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DELABS نسبت به USD برابر است با $ 0.007315. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Delabs Games چقدر است؟
ارزش بازار DELABS برابر است با $ 5.49M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DELABS چقدر است؟
عرضه در گردش DELABS برابر است با 750.30M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DELABS چقدر بوده است؟
DELABS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02049703623689548 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DELABS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DELABS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00694452878312584 USD رسید.
حجم معاملات DELABS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DELABS برابر است با $ 54.16K USD.
آیا DELABS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DELABS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DELABS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:38:47 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Delabs Games (DELABS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب DELABS به USD

مقدار

DELABS
DELABS
USD
USD

1 DELABS = 0.007315 USD

معامله DELABS

/USDTDELABS
$0.007315
$0.007315$0.007315
+1.73%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,110.61
$114,110.61$114,110.61

-0.74%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,120.29
$4,120.29$4,120.29

-1.26%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05318
$0.05318$0.05318

-4.54%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.22
$201.22$201.22

+0.55%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.4200
$4.4200$4.4200

-14.77%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,120.29
$4,120.29$4,120.29

-1.26%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,110.61
$114,110.61$114,110.61

-0.74%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.22
$201.22$201.22

+0.55%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6309
$2.6309$2.6309

-1.14%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,138.30
$1,138.30$1,138.30

-0.46%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001197
$0.001197$0.001197

+99.50%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001640
$0.0000000000000001640$0.0000000000000001640

+1,404.58%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1601
$0.1601$0.1601

+220.20%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000304
$0.0000000000304$0.0000000000304

+198.03%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04365
$0.04365$0.04365

+118.25%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01803
$0.01803$0.01803

+80.30%