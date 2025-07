اطلاعات ApolloX (APX).

APX is the native token of ApolloX. ApolloX was launched in September 2021. It's the world's first CEX-DEX hybrid crypto derivatives exchange.

وب‌ سایت رسمی: https://www.apollox.finance/en/futures/v2/BTCUSD وایت پیپر https://apollox-finance.gitbook.io/apollox-finance/ کاوشگر بلوک: https://bscscan.com/token/0x78f5d389f5cdccfc41594abab4b0ed02f31398b3