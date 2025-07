اطلاعات Phoenix Global (PHB).

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

وب‌ سایت رسمی: https://www.phoenix.global/ وایت پیپر https://static.phoenix.global/Phoenix_Global_Whitepaper.pdf کاوشگر بلوک: https://bscscan.com/address/0x0409633A72D846fc5BBe2f98D88564D35987904D