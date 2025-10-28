30003000 چیست

A DeFi protocol built on Avalanche, launched on Arena. Stake, Farm and use 3000 features to enhance your Arena experience. Rewards from donated tokens are given to users and stakers. Use prediction market to take a guess on where Arena tokens are going next. Our in house NFT marketplace will provide a feature rich market for AVAX NFTs. And use of our live stream Arena events help users become familiar with launching their own token, which can be used on 3000.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع 3000 (3000) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت 3000 (USD)

ارزش 3000 (3000) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از 3000 (3000) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت 3000 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت 3000 را بررسی کنید!

3000 به ارزهای محلی

توکنومیکس 3000 (3000)

درک، توکنومیکس 3000 (3000) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده 3000 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره 3000 (3000) امروز 3000 (3000) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای 3000 به واحد USD برابر است با 0.00000114 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی 3000 نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00000114 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی 3000 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار 3000 چقدر است؟ ارزش بازار 3000 برابر است با $ 11.36K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش 3000 چقدر است؟ عرضه در گردش 3000 برابر است با 10.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت 3000 چقدر بوده است؟ 3000 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00000912 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت 3000 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ 3000 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000111 USD رسید. حجم معاملات 3000 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای 3000 برابر است با -- USD . آیا 3000 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد 3000 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت 3000 مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به 3000 (3000)