فیوچرز چیست؟ دستورالعمل‌ های اجبار زمانی (Time-In-Force) در معاملات









پنج نوع سفارش در معاملات فیوچرز MEXC موجود است: ① سفارش لیمیت ② سفارش مارکت ③ سفارش تریگر ④ سفارش تریلینگ استاپ ⑤ سفارش Post Only. در میان آنها، سفارشهای لیمیت، سفارشهای مارکت، و سفارشهای تریگر به شما امکان میدهند دستورالعمل های اجبار زمانی (Time-In-Force) را تعیین کنید. دستورالعمل های اجبار زمانی به مدت زمانی که سفارش شما قبل از تکمیل آن معتبر می ماند اشاره دارد و شما می توانید آن را بر اساس پارامترهای زمانی انتخاب کنید.





1. سفارش لیمیت

سفارشات لیمیت سه گزینه دستورالعملهای اجبار زمانی را ارائه می دهند: GTC، IOC، FOK.





سفارش های GTC (معتبر تا لغو): این نوع سفارش تا زمانی که به طور کامل تکمیل یا لغو نشده است معتبر است.





سفارش های IOC (اجرای فوری یا لغو): اگر سفارش را نتوان بلافاصله با قیمت مشخص شده تکمیل کرد، قسمت تکمیل نشده لغو می شود.





سفارش های FOK (انجام یا ابطال): اگر سفارش به طور کامل تکمیل نشود، بلافاصله به طور کامل لغو می شود.





2. سفارش مارکت

به طور کلی، سفارشات مارکت بلافاصله تکمیل می شوند، اما شما همچنین می توانید سفارشات MTL (مارکت به لیمیت) را انتخاب کنید.





سفارش هایMTL (مارکت به لیمیت): این سفارش به عنوان سفارش مارکت ارسال می شود و با بهترین قیمت فعلی بازار تکمیل می شود. اگر سفارش فقط تا حدی تکمیل شود، قسمت باقیمانده لغو می شود و یک سفارش لیمیت با همان قیمت قسمت تکمیل شده ارسال می شود.





3. سفارش تریگر

سفارش تریگر سه گزینه در حال اجرا را ارائه می دهد: 24 ساعت، 7 روز و طولانی مدت.

اعتبار 24 ساعته: سفارش تریگر شما به مدت 24 ساعت معتبر خواهد بود و پس از این مدت نامعتبر می شود.





اعتبار 7 روزه: سفارش تریگر شما به مدت 7 روز معتبر خواهد بود و پس از این مدت نامعتبر می شود.



