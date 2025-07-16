تن TON چیست؟









تن TON (شبکه باز) یک بلاک چین غیرمتمرکز لایه 1 است که با استفاده از فناوری طراحی شده توسط جامعه برای تلگرام ساخته شده است. TON بهخاطر سرعت بالای تراکنشها، کارمزد پایین، اپلیکیشنهای کاربرپسند و سازگاری با محیط زیست شناخته شده است.





تن TON بهگونهای طراحی شده است که یک ابرکامپیوتر توزیعشده، که به آن "ابر سرور" نیز گفته میشود، باشد و قادر به پردازش میلیونها تراکنش در ثانیه (TPS) باشد، با هدف در نهایت دست یافتن به پذیرش توسط صدها میلیون کاربر.













در سال 2018، بنیان گذاران تلگرام، پاول و نیکولای دورف، پروژه شبکه باز تلگرام (TON) را آغاز کردند و به دنبال راه حلی بلاکچینی مناسب برای تلگرام بودند.





در سال 2018، شبکه باز تلگرام حدود 1.7 میلیارد دلار از طریق ICO جمعآوری کرد (در آن زمان، توکن TON با نام گرام شناخته میشد)، که آن را به یکی از بزرگترین عرضه های ارز دیجیتال تاریخ تبدیل کرد.





در سال 2019، تیم تلگرام مجموعهای از اسناد را منتشر کرد که طراحی بلاکچین TON را توضیح میداد.





در اکتبر 2019، تلگرام با اتهامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در مورد جمع آوری غیرقانونی سرمایه مواجه شد، که باعث شد تیم پروژه راهاندازی شبکه اصلی (Mainnet) شبکه باز تلگرام را متوقف کند تا مسائل قانونی حل شود.





در ماه می 2020، تیم تلگرام جریمهای پرداخت کرد و با SEC به توافق رسید، مبنی بر توقف توسعه پروژه شبکه باز تلگرام. همچنین اعلام شد که وجوه جمعآوریشده از طریق ICO به سرمایهگذاران بازگردانده خواهد شد. تیم توسعهدهنده متنباز NewTON مسئولیت پروژه شبکه باز تلگرام را بر عهده گرفت و توسعه TON را بر اساس طراحی اولیه که در اسناد TON توضیح داده شده بود، ادامه داد.





در سال 2021، تیم NewTON نام خود را به بنیاد TON تغییر داد و پروژه به TON (شبکه باز) تغییر برند داد.





در سال 2022، مکانیزم اجماع شبکه TON از POW (اثبات کار) به POS (اثبات سهام) تغییر کرد.





در سال 2023، محبوبیت رباتهای تلگرام مانند Unibot و Bananagun باعث افزایش علاقه کاربران به اکوسیستم TON شد.





در ماه اوت همان سال، تیم تلگرام در کنفرانس Token 2049 اعلام کرد که یک کیف پول ارز دیجیتال مبتنی بر شبکه TON را راه اندازی کرده اند که برای 800 میلیون کاربر تلگرام در دسترس است و این خبر باعث افزایش قیمت توکنهای پروژه TON شد.





در سپتامبر 2023، MEXC Ventures اعلام کرد که یک سرمایه گذاری استراتژیک در TON انجام داده است تا به طور مشترک به توسعه اکوسیستم بلاکچینی این پروژه بپردازند.





در آوریل 2024، تتر اعلام کرد که با TON همکاری کرده و استیبلکوین USDT را بر روی شبکه TON صادر خواهد کرد.





تا به امروز، TON به نهمین پروژه بزرگ بلاکچینی از نظر ارزش بازار در جهان تبدیل شده است.









3.1 شاخص TPS بالا و کارمزد تراکنش پایین. شبکه TON هدف دارد تا بلاکچینی پرکاربرد برای بیش از صد میلیون کاربر شود که قادر است میلیونها تراکنش در ثانیه (TPS) را بهطور زنجیرهای پردازش کند و آن را به یکی از سریعترین بلاکچینهای عمومی موجود تبدیل میکند. در عین حال، کارمزد تراکنش شبکه TON ناچیز است و تجربهای کاربرپسند را فراهم میآورد.





3.2 مقیاسپذیری قوی. شبکه TON از فناوری شاردینگ استفاده میکند که به چندین زنجیره اجازه میدهد تراکنش ها را به طور موازی پردازش کنند، از این رو TPS بسیار بالایی را بهدست میآورد و نیازهای برنامههای مقیاس بزرگ را برآورده میسازد.





3.3 امنیت بالا. TON از الگوریتم اجماع BFT PoS استفاده میکند که در آن شرکتکنندگان باید مقدار مشخصی توکن را برای شرکت در نگهداری و اعتبارسنجی شبکه استیک کنند. اعتبارسنج ها به طور تصادفی برای ایجاد بلوکهای جدید انتخاب میشوند و آنها را امضا و پخش میکنند. اگر اعتبارسنجی وظایف خود را به درستی انجام ندهد، استیک خود را از دست خواهد داد و از استخر اعتبارسنج ها حذف میشود.









تونکوین Toncoin توکن بومی شبکه TON است. این توکن برای پرداخت کارمزد تراکنشها، استیکینگ در الگوریتم اثبات سهام (PoS) جهت نگهداری عملیات بلاکچین، رأیگیری در تصمیمات توسعه شبکه و تسویهحساب های پرداختی استفاده میشود.





تونکوین Toncoin در ابتدا 5 میلیارد توکن منتشر کرد که 1.45% از آنها توسط تیم توسعه نگهداری شد. توکنهای باقی مانده از طریق مکانیزم POW استخراج شدند. تون کوین دارای نرخ تورم سالانه نامحدود 0.6% است که به منظور پاداش به اعتبارسنج ها طراحی شده است.





با توجه به توسعه شبکه TON و افزایش توجه بازار، قیمت تونکوین در حال افزایش بوده است. در آوریل 2024، قیمت آن از مرز 7.50 دلار عبور کرد و رکورد جدیدی ثبت کرد. طبق دادههای CoinMarketCap، تون کوین در حال حاضر در رتبه نهم از نظر ارزش بازار قرار دارد، با ارزش بازار 21.7 میلیارد دلار و قیمت کنونی 6.24 دلار.









