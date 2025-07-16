پیش بینی بازار چیست؟









بازار پیشبینی به شرکتکنندگان اجازه میدهد تا روی احتمال رویدادهای آینده شرطبندی کنند. این رویدادها میتوانند از تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال تا ارتقاء پروتکلهای خاص و موارد دیگر متغیر باشند.





بازارهای پیشبینی اغلب راهی مؤثر برای جمعآوری اطلاعات در نظر گرفته میشوند، زیرا رفتار شرطبندی شرکتکنندگان منعکسکننده نظرات آنها در مورد احتمال وقوع رویدادهای خاص است. در بازار ارزهای دیجیتال، بازارهای پیشبینی میتوانند به سرمایهگذاران و معاملهگران کمک کنند تا انتظارات شرکتکنندگان بازار برای رویدادهای آینده را بهتر درک کنند و از این طریق تصمیمات سرمایهگذاری آنها را هدایت کنند.









پروتکلهای پیشبینی، پروتکلهای مبتنی بر بلاکچین هستند که از قراردادهای هوشمند برای مدیریت ایجاد، معامله و حل رویدادها استفاده میکنند و از شفافیت و خودکار بودن همه تراکنشها اطمینان میدهند. این طراحی غیرمتمرکز بازارهای پیشبینی را منصفانهتر و شفافتر میکند، در حالی که ابزار مؤثری برای جمعآوری اطلاعات و پیشبینی نتایج رویدادهای بازار فراهم میکند.





پروتکلهای پیشبینی معمولاً شامل چهار مرحله هستند:





ایجاد رویداد: هر کسی میتواند رویدادی را در یک پلتفرم بازار پیشبینی ایجاد کند. این رویداد می تواند یک پیش بینی در مورد هر چیزی باشد، مانند اینکه آیا قیمت BTC در این روند صعودی به 100,000 دلار خواهد رسید یا رویدادهای دنیای واقعی مانند نتایج انتخابات ایالات متحده. خالق باید شرح رویداد، شرایطی که تحت آن رخ خواهد داد و نتایج احتمالی را مشخص کند.





معاملات بازار: پس از ایجاد رویداد، شرکت کنندگان می توانند بر روی نتایج مختلف در بازار شرط بندی کنند.





رزولوشن رویداد: پس از وقوع رویداد، پلتفرم به مکانیزمی برای تعیین نتیجه رویداد نیاز دارد.





تسویه نتیجه: بر اساس نتیجه رویداد، شرکتکنندگانی که شرطبندی صحیح انجام دادهاند، نسبت مشخصی از پاداشها را دریافت خواهند کرد، در حالی که کسانی که به اشتباه شرطبندی کردهاند،شرط ها را خواهند باخت.













شفافیت و انصاف: بازارهای پیشبینی غیرمتمرکز از فناوری بلاک چین استفاده میکنند و تضمین میکنند که تمام معاملات و فرآیندهای حل رویداد شفاف هستند و میتوانند توسط هر کسی مشاهده و تأیید شوند. این انصاف و شفافیت بالاتری را فراهم می کند.





بی اعتمادی: قراردادهای هوشمند به طور خودکار معاملات را اجرا می کنند و رویدادها را بدون اتکا به واسطه ها برای مدیریت بازار حل می کنند و هزینه های اعتماد را کاهش می دهند.





جهانی شدن و بدون مرز: هرکسی می تواند در هر زمان و از هر مکان شرکت کند، که مشارکت و نقدینگی گسترده تری را فراهم می کند.





تجمیع اطلاعات: بازارهای پیشبینی انتظارات شرکتکنندگان از نتایج رویداد را جمعآوری میکنند و سیگنالهای اطلاعاتی مفیدی را ارائه میدهند که به پیشبینی بهتر نتایج رویداد کمک میکنند.









هزینههای تراکنش: بازارهای پیشبینی غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری بلاک چین ممکن است با هزینههای تراکنش بالا و سرعت تراکنشهای آهستهتر مواجه شوند، بهویژه در زمان تراکم شبکه.





تجربه کاربر: کاربران تازه کار ممکن است هنگام استفاده از بازارهای پیش بینی غیرمتمرکز با یک منحنی یادگیری مواجه شوند.





قابلیت اطمینان منبع داده: نتایج بازارهای پیشبینی اغلب بر منابع داده خارجی تکیه میکنند که برای جلوگیری از اختلاف باید قابل اعتماد و دقیق باشند.





مشکلات نقدینگی بازار: بازارهای جدید یا کمتر محبوب ممکن است با مشکلات نقدینگی مواجه شوند که بر تجربه معاملاتی کاربران و بازده بالقوه تأثیر می گذارد.









طبق آخرین دادههای CoinGecko، ده پروژه برتر بازار پیشبینی براساس ارزش بازار عبارتند از Gnosis، SX Network، Azuro Protocol، Kleros، Prosper، Augur، HILO، Polkamarkets، Zeitgeist و PlotX.









به دلیل چالشهایی مانند نقدینگی ناکافی بازار و رفتار غیرمنطقی مشارکتکنندگان در کاربردهای عملی، بسیاری از پروژهها تعطیلی یا تغییر جهت خود را انتخاب کردهاند. در این بخش تعدادی از پروژه های شناخته شده در بلاک چین های مختلف معرفی می شود.













پلی مارکت یک پلتفرم بازار پیشبینی غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک چین است که به کاربران امکان میدهد با استفاده از ارزهای دیجیتال، از جمله موضوعات رایج رایج مانند انتخابات ایالات متحده و نتایج المپیک، روی نتایج آینده رویدادهای مختلف شرطبندی کنند. قراردادهای هوشمند Polymarket در شبکه Polygon اجرا می شود که به طور قابل توجهی کارمزد تراکنش ها را کاهش می دهد و سرعت پردازش تراکنش ها را بهبود می بخشد.





پلتفرم Polymarket که به دلیل شفافیت بالا و تجربه تعامل کاربر پسند خود شناخته شده است، تعداد زیادی از کاربران و دنبال کنندگان را به خود جذب کرده است. اخیراً، با تبلیغاتی که توسط دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده انجام می شود، پلی مارکت به یکی از بزرگترین پلتفرم های پیش بینی ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.













بازار Augur یکی از اولین پروژههایی است که بازارهای پیشبینی غیرمتمرکز منبع باز را بررسی میکند و بر روی بلاک چین اتریوم ساخته شده است. علاوه بر اینکه به کاربران اجازه می دهد روی نتایج رویداد شرط بندی کنند، به کاربران امکان می دهد بازارهای خود را ایجاد کنند. رمز اصلی پلتفرم، REP، برای ایجاد انگیزه، ایجاد بازار و حل اختلاف استفاده می شود.





چشم انداز Augur این است که کاربران را قادر می سازد تا نتایج رویدادهای مختلف را از طریق قراردادهای هوشمند و مکانیسم های غیرمتمرکز پیش بینی و مبادله کنند. برای مقابله با چالشهای مقیاسپذیری اتریوم، Augur نسخه Turbo را راهاندازی کرد که از شبکه Polygon برای افزایش کارایی تراکنش و مقیاسپذیری استفاده میکند و در نتیجه تجربه کاربر را بهبود میبخشد.





در حال حاضر وب سایت رسمی Augur و رسانه های اجتماعی مرتبط دیگر به روز نمی شوند و پروژه بسته شده است.













بازار Gnosis که در ابتدا به عنوان یک پلتفرم پیشبینی شبیه به Augur طراحی شد، پس از ناکامی در رسیدن به اهداف اولیه، جهت خود را تغییر داد. تیم Gnosis طیف وسیعی از محصولات را توسعه داده است، از جمله Gnosis Safe (حساب های چند امضایی و قابل برنامه ریزی)، Gnosis Chain، Gnosis Protocol (CowSwap)، توکن های شرطی (برای بازارهای پیش بینی)، Gnosis Auction، و Zodiac (استانداردها و ابزارهای قابل ترکیب DAO).













و Hedgehog یک بازار پیش بینی غیرمتمرکز است که بر روی شبکه Solana ساخته شده است. نکته برجسته این پلتفرم این است که همه پیش بینی ها بدون ریسک هستند، به این معنی که شما اصل خود را از دست نخواهید داد.





قبل از شرکت در پیشبینیها، کاربران باید USDC را به اشتراک بگذارند تا مقدار مشخصی از نشانههای بازی مورد استفاده برای پیشبینیها را بهدست آورند. توکن های بازی قابل انتقال نیستند و فقط می توانند برای شرکت در پیش بینی ها استفاده شوند. در صورت موفقیت آمیز بودن پیش بینی، کاربران پاداشی در قالب توکن های بازی دریافت خواهند کرد. توجه داشته باشید که تمام جوایز بازار در توکن های بازی دریافت و پرداخت می شود.





بازارهای پیش بینی نه تنها درآمدهای بالقوه و سرگرمی را در اختیار کاربران قرار می دهند، بلکه به عنوان منبع اطلاعاتی مهمی عمل می کنند که به کاربران در تصمیم گیری آگاهانه کمک می کند. این ماهیت دوگانه به بازارهای پیش بینی موقعیت و ارزش منحصر به فردی در صنعت ارزهای دیجیتال می دهد.





سلب مسئولیت: این اطلاعات توصیهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمیکند و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها نیست. MEXC Learn اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.