







شاخص Clanker (CLX) یک توکن شاخص دارایی های دیجیتال غیرمتمرکز است که توسط پروتکل Reserve پشتیبانی می شود. Reserve امکان ایجاد DTFها (برگههای توکن غیرمتمرکز) را فراهم میکند که به کاربران اجازه می دهد چندین دارایی رمزنگاریشده با کیفیت بالا را از طریق یک توکن واحد نگهداری کنند.





شاخص DTFها شاخص های توکن درون زنجیره ای، غیرمتمرکز و خودکفا هستند که از ایجاد سبد سهام، متعادل سازی خودکار و اجرای استراتژی بازده پشتیبانی میکنند. آنها فناوری اصلی پشت CLX هستند.





نگهداری CLX معادل سرمایهگذاری غیرمستقیم در داراییهای با بهترین عملکرد در اکوسیستم Clanker است و آن را برای سرمایهگذارانی که میخواهند به راحتی در معرض یک سبد دارایی متنوع قرار گیرند، مناسب میکند.





مزایای CLX: قرار گرفتن در معرض چند دارایی با یک کلیک، مدیریت خودکار، شفافیت درون زنجیرهای، موانع ورود کم و نقدینگی بالا از طریق بازخرید بدون نیاز به مجوز. در پلتفرمهایی مانند Uniswap و MEXC موجود است.





شاخص CLX برای کاربرانی که میخواهند در داراییهای رمزنگاریشده سرمایهگذاری کنند اما تخصص لازم برای انتخاب توکنهای منفرد را ندارند، ایدهآل است. همچنین برای کاربران DeFi که به دنبال تخصیص سبد سهام متنوع هستند، مناسب است.





با توسعه سریع امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، تقاضای سرمایهگذاران برای ابزارهای تخصیص دارایی کارآمد، شفاف و متنوع رو به افزایش است. Clanker Index در این زمینه متولد شد: به عنوان یک محصول نوآورانه شاخص رمزنگاری، راهی مناسب برای سرمایهگذاری به کاربران ارائه میدهد.









شاخص Clanker یک توکن فولیو (یا DTF) غیرمتمرکز است که بر روی پروتکل Reserve ساخته شده است. CLX به گونهای طراحی شده است که از طریق یک توکن، بهترین داراییهای موجود در اکوسیستم Clanker را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.









سرمایهگذاری با یک کلیک: با نگهداری : با نگهداری CLX ، سرمایهگذاران میتوانند مستقیماً چندین دارایی رمزنگاری با کیفیت بالا را نگهداری کنند و فرآیند سرمایهگذاری را سادهتر کنند.





نقدینگی بالا: CLX به طور فعال در هر دو صرافی غیرمتمرکز (مانند Uniswap) و صرافیهای متمرکز (مانند MEXC) معامله میشود و خرید و فروش آن را آسان میکند. CLX همچنین میتواند بدون نیاز به مجوز، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته برای داراییهای وثیقهای اصلی بازخرید شود.





شفافیت بالا: تمام ترکیبات سبد سهام و فعالیتهای معاملاتی به صورت زنجیرهای ثبت میشوند و شفافیت کامل را تضمین میکنند.









شاخص DTFها (توکن های غیرمتمرکز Folio) یک ابزار مالی نوآورانه هستند که بر اساس پروتکل Reserve ساخته شده اند و به هر کسی امکان میدهند یک سبد سرمایهگذاری متشکل از چندین دارایی رمزنگاریشده را ایجاد، مدیریت و به صورت عمومی معامله کند. هر DTF به عنوان یک توکن به سبک شاخص عمل میکند که توسط قراردادهای هوشمند پشتیبانی میشود و توسط یک سبد واقعی از داراییهای رمزنگاریشده پشتیبانی میشود. این سبد به طور خودکار طبق استراتژیهای از پیش تعریف شده از مدیران ریسک DeFi باتجربه مانند Re7 Capital، Steakhouse Financial و MEV Capital تخصیص داده شده و دوباره متعادل میشود.









شفاف و قابل تأیید: تمام تخصیص داراییها، تنظیمات استراتژی و سوابق تراکنش ها کاملاً درون زنجیره ای و در دسترس عموم هستند.

طراحی ماژولار: DTFها از پیکربندی انعطافپذیر وزن داراییها، کارمزدهای مدیریتی و قوانین پرتفوی پشتیبانی می کنند و امکان تنظیم استراتژی ها را فراهم میکنند.

گردآوری مبتنی بر جامعه : هر کسی قادر خواهد بود پرتفوی DTF خود را ایجاد و تبلیغ کند. سازندگان می توانند با جذب سایر کاربران برای سرمایه گذاری، سهمی از بازده را کسب کنند.

زیرساخت مالی بدون نیاز به مجوز: کاملاً غیرمتمرکز و بدون نیاز به حساب بانکی یا واسطه. هر کسی در جهان می تواند فقط با استفاده از یک کیف پول رمزنگاری در آن شرکت کند.





شاخص CLX با استفاده از این مکانیزم نوآورانه برای تجمیع و مدیریت داراییهای برتر در اکوسیستم Clanker، قدرت Decentralized Token Folios (DTFs) را به نمایش میگذارد. این رویکرد، فرآیند سرمایهگذاری را ساده کرده و کارایی و شفافیت بیشتری را برای سرمایهگذاران به ارمغان میآورد.









به عنوان یک DTF شاخص، CLX با استفاده از مکانیسمهای کلیدی زیر ساخته شده است:





سبد دارایی : سبد وثیقه CLX شامل داراییهای باکیفیت از درون اکوسیستم Clankere است. این داراییها با دقت بر اساس ارزش بازار و حجم نقدینگی انتخاب میشوند تا ثبات و پتانسیل رشد سبد تضمین شود.

مدیریت قرارداد هوشمند : CLX از طریق قراردادهای هوشمند عمل میکند و امکان مدیریت و تخصیص خودکار داراییها را فراهم میکند. این امر باعث افزایش کارایی و در عین حال کاهش خطر خطای انسانی یا دستکاری میشود.

تعادل مجدد پویا: برای انطباق با نوسانات بازار، ترکیب داراییهای CLX به طور منظم هر ماه تنظیم میشود. این مکانیسم تعادل مجدد پویا به حفظ یک سبد سرمایهگذاری بهینه کمک میکند.









دادههای CoinGecko از ژوئن 2025، آخرین نکات برجسته عملکرد بازار CLX را نشان میدهد:





قیمت : تقریباً 1.15 دلار USDT

ارزش بازار: حدود 450,865 دلار

موجودی در گردش : حدود 326,419 CLX

حجم معاملات 24 ساعته: تقریباً 201,530 دلار

این اعداد نشان دهنده فعالیت رو به رشد CLX و افزایش شناخت آن در بازار ارزهای دیجیتال است.













تنوع در سرمایه گذاری: با نگهداری CLX، سرمایهگذاران به طور غیرمستقیم در معرض چندین دارایی رمزنگاریشده با کیفیت بالا قرار میگیرند که این امر امکان ایجاد یک سبد سرمایهگذاری متنوع و کاهش خطرات مرتبط با نوسانات تک دارایی را فراهم میکند.





موانع کمتر برای ورود: CLX فرآیند سرمایهگذاری را ساده میکند و آن را برای مخاطبان گستردهتری، از جمله افرادی که دانش یا سرمایه محدودی در حوزه رمزنگاری دارند، قابل دسترستر میسازد.





شفافیت و امنیت: تمام دادههای سبد سرمایهگذاری و فعالیتهای تراکنش به صورت عمومی و درون زنجیرهای در دسترس هستند و شفافیت کامل را تضمین میکنند. استفاده از قراردادهای هوشمند همچنین امنیت مدیریت دارایی را افزایش میدهد.













سرمایهگذاران میتوانند CLX را از طریق پلتفرمهای زیر خریداری کنند:





صرافی های غیرمتمرکز (DEX): برای معامله مستقیم CLX با استفاده از کیف پول ارز دیجیتال خود، به پلتفرم هایی مانند معامله مستقیم CLX با استفاده از کیف پول ارز دیجیتال خود، به پلتفرم هایی مانند Uniswap V3 در شبکه Base دسترسی پیدا کنید.





صرافی های متمرکز (CEX): به عنوان مثال، MEXC روشی ساده برای خرید CLX ارائه میدهد. در اینجا نحوه انجام آن آمده است:

1）برنامه MEXC یا وب سایت رسمی را باز کرده و وارد آن شوید.

2）در نوار جستجو CLX را جستجو کنید، سپس معاملات اسپات CLX را انتخاب کنید.

3）نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مبلغ و قیمت را وارد کنید و معامله را تکمیل کنید.













پس از خرید CLX، سرمایه گذاران میتوانند:

در فعالیتهای DeFi مانند استیکینگ، وامدهی و سایر خدمات مالی غیرمتمرکز شرکت کنند.

در یک سبد سرمایهگذاری ادغام شوند: از CLX به عنوان بخشی از یک استراتژی سرمایه گذاری متنوع برای تخصیص دارایی و مدیریت ریسک استفاده کنند.









در مقایسه با محصولات سرمایهگذاری سنتی مانند ETFها، CLX چندین مزیت متمایز ارائه میدهد:

مدیریت غیرمتمرکز: عدم وابستگی به موسسات متمرکز، کاهش خطرات مبتنی بر اعتماد.

شفافیت در لحظه : تمام دادهها و فعالیت های سبد سرمایهگذاری به صورت زنجیرهای قابل مشاهده هستند و به سرمایهگذاران اجازه میدهند داراییهای خود را در هر زمان پیگیری کنند.

دسترسی جهانی: هر کسی که به اینترنت دسترسی داشته باشد میتواند بدون هیچ محدودیت جغرافیایی یا نهادی سرمایهگذاری کند.









اگرچه CLX مزایای زیادی ارائه می دهد، سرمایه گذاران باید از خطرات زیر آگاه باشند:

نوسانات بازار : بازار ارزهای دیجیتال بسیار بی ثبات است. هنگام سرمایه گذاری احتیاط توصیه میشود.

خطرات قرارداد هوشمند : اگرچه قراردادهای هوشمند کارایی را افزایش میدهند، اما همچنان ممکن است در برابر اشکالات یا حملات مخرب آسیب پذیر باشند.

خطر لیکوئیدیتی: در دوره های نوسانات شدید بازار، ممکن است لیکوئیدیتی کافی برای تجارت وجود نداشته باشد.





شاخص Clanker (CLX) یک محصول شاخص ارز دیجیتال نوآورانه است که روشی راحت و متنوع برای سرمایهگذاری ارائه میدهد. با پشتیبانی از پروتکل شاخص رزرو، Dencentralized Token Folios (DTFs)، شفافیت و امنیت مدیریت دارایی را تضمین میکنند. با ادامه تکامل اکوسیستم DeFi، محصولاتی مانند CLX روشهای آسانتری برای سرمایهگذاری و انعطافپذیری بیشتری را در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهند.





سلب مسئولیت: این مطلب هیچگونه مشاوره سرمایهگذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هیچ نوع دیگری ارائه نمیدهد. همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط برای اهداف اطلاعاتی محتوا ارائه میدهد. لطفاً مطمئن شوید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و با احتیاط سرمایهگذاری میکنید. مسئولیت تمام اقدامات سرمایهگذاری صرفاً بر عهده شماست و به این سایت ارتباطی ندارد.