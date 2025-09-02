درک معاملات اسپات





معاملات ارز دیجیتال به طور کلی به دو دسته تقسیم میشود: معاملات اسپات و معاملات فیوچرز.

معاملات اسپات به خرید یا فروش داراییهای دیجیتال در بازار اشاره دارد و شامل تبادل دو ارز دیجیتال و مالکیت حاصل از داراییها میشود. قیمت در معاملات اسپات معمولاً قیمت لحظهای بازار است که به معاملهگران این امکان را میدهد تا معاملات خود را در هر زمانی بدون تاریخ انقضای مشخص انجام دهند.









این مقاله انجام معاملات اسپات در MEXC را با استفاده از MX به عنوان نمونه توضیح میدهد. به دلیل سادگی رابط کاربری اپلیکیشن، که اطلاعات جامع نسخه وب را ندارد، از نسخه وب برای توضیحات دقیق استفاده میکنیم. نسخه اپلیکیشن نمایش داده نخواهد شد.









رابط کاربری معاملات اسپات در پلتفرم MEXC به شش بخش تقسیم میشود: بخش دفتر سفارشها، بخش نمودار شمعی (K-Line)، پنل سفارش، بخش انتخاب جفت ارز، بخش معاملات و بخش وضعیت سفارش.













در بخش دفتر سفارشها، مقدار و حجم سفارشهای خرید و فروش در بازار معاملات اسپات برای ارز دیجیتال انتخابی نمایش داده میشود. همچنین میتوانید آن را برای نمایش دادههای تجمعی هر دو طرف تنظیم کنید. علاوه بر این، امکان فیلتر کردن سفارشهای نمایش داده شده بر اساس تعداد اعشار نیز وجود دارد.













بخش نمودار شمعی عمدتاً دادههای نوسانات قیمتی ارز دیجیتال انتخابی را در معاملات اسپات نمایش میدهد. شما میتوانید بازههای زمانی مختلفی را برای نمایش بر اساس عادات و نیازهای خود انتخاب کنید. برای تنظیمات بیشتر مرتبط با نمودارهای شمعی، میتوانید به مقاله « چگونه رنگهای نمودار K-Line و اندیکاتور های فنی را شخصی سازی کنیم » مراجعه کنید.

همچنین میتوانید اطلاعات مرتبط با ارز دیجیتال را از طریق بخش [اطلاعات] بررسی کنید تا درک جامعتری از توکنی که میخواهید معامله کنید، به دست آورید.













هنگامی که قصد ثبت سفارش اسپات دارید، تمام عملیات شما در پنل سفارش انجام خواهد شد. در MEXC، چهار نوع سفارش اسپات وجود دارد: سفارش لیمیت، سفارش مارکت، سفارش حد توقف و سفارش OCO. برای اطلاعات بیشتر در مورد حالتهای مختلف سفارش، میتوانید مقاله « انواع مختلف سفارشات اسپات » را مطالعه کنید.













در سمت راست رابط کاربری معاملات اسپات MEXC، بخش انتخاب جفتارز قرار دارد. این بخش امکان فیلتر دو سطحی را فراهم میکند: سطح اول بر اساس موارد دلخواه، USDT، USDC و دیگر انواع جفتارزها و سطح دوم بر اساس مناطق (اصلی، نوآوری، ارزیابی و غیره). این بخش ارزهای دیجیتال مختلف در پلتفرم MEXC را دستهبندی میکند.





شما میتوانید با استفاده از فیلترهای مختلف سطحی یا جستجوی مستقیم، جفت ارز مورد نظر خود را پیدا کنید. علاوه بر این، در نمایش دادههای این بخش، میتوانید تغییرات درصدی را نمایش دهید یا به نمایش بر اساس حجم معاملات تغییر دهید. برای اطلاعات بیشتر درباره بخش انتخاب جفتارز، میتوانید به مقاله " معرفی مناطق معاملات اسپات MEXC " مراجعه کنید.













این بخش دادههای معاملاتی اخیر ارز دیجیتال انتخابی در معاملات اسپات، شامل قیمت، مقدار و زمان را نمایش میدهد.













در پایین صفحه معاملات اسپات در MEXC، سوابق معاملاتی فعلی و گذشته شما نمایش داده میشود. شما میتوانید سوابق معاملاتی مربوطه را در بخشهای «سفارشهای باز»، «تاریخچه سفارشها»، «تاریخچه معاملات» و «پوزیشنهای باز» مشاهده کنید. برای درک اصطلاحات مختلف این بخش، میتوانید به مقاله « مفاهیم توضیح داده شده در سوابق معاملات اسپات » مراجعه کنید.









اگر مایل به تنظیم چیدمان، سبک نمایش اعداد و سایر ترجیحات برای کل صفحه معاملات اسپات هستید، میتوانید نحوه انجام این کار را در مقاله « چگونه تنظیمات کاربری را تنظیم کنیم » بیاموزید.









ما ثبت سفارش معاملات اسپات را با استفاده از سفارش لیمیت به عنوان نمونه نشان میدهیم. اگر میخواهید درباره انواع دیگر سفارشهای معاملات اسپات اطلاعات بیشتری کسب کنید، میتوانید مقاله « انواع مختلف سفارشات اسپات » را بخوانید.









به وبسایت رسمی MEXC مراجعه کرده و وارد حساب کاربری خود شوید. در نوار ناوبری صفحه اصلی، نشانگر ماوس را روی [اسپات] قرار داده و از منوی کشویی [اسپات] را انتخاب کنید تا به صفحه معاملات اسپات منتقل شوید.









در صفحه معاملات اسپات برای MX، به پایین اسکرول کنید تا به پنل سفارش برسید. در اینجا، ما یک سفارش لیمیت برای فروش MX به عنوان نمونه قرار میدهیم.





فرض کنید میخواهیم 20 توکن MX را به قیمت 3 USDT برای هر کدام بفروشیم. در بخش فروش، 3 USDT را به عنوان قیمت فروش در فیلد «قیمت» و 20 MX را به عنوان مقدار فروش در فیلد «مقدار» وارد کنید. سیستم سپس به صورت خودکار مبلغ کل را محاسبه کرده و آن را در فیلد «کل» نمایش میدهد. روی [فروش MX] کلیک کنید تا سفارش محدود برای فروش MX تکمیل شود.





پس از ثبت سفارش، آن را در بخش «سفارشهای باز» مشاهده خواهید کرد. سفارش لیمیت تنها زمانی به نتیجه میرسد که معامله فعال و اجرا شود یا اینکه شما آن را به صورت دستی لغو کنید.













اپلیکیشن رسمی MEXC را باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید. روی جفتارز [MX/USDT] در پایین سمت راست ضربه بزنید یا MX را در نوار جستجوی بالا جستجو کنید تا به صفحه K-Line برای معاملات MX منتقل شوید. روی [فروش] ضربه بزنید تا به صفحه ثبت سفارش هدایت شوید.





در صفحه ثبت سفارش، روی [فروش] ضربه بزنید و [لیمیت] را به عنوان نوع سفارش انتخاب کنید. 3 USDT را به عنوان قیمت فروش و ۲۰ MX را به عنوان مقدار فروش وارد کنید. سیستم سپس مبلغ کل را برای شما به صورت خودکار محاسبه میکند. روی [فروش MX] ضربه بزنید تا سفارش لیمیت برای فروش MX تکمیل شود.





پس از ثبت سفارش، آن را در بخش «سفارشهای باز» مشاهده خواهید کرد. سفارش لیمیت تنها زمانی به نتیجه میرسد که معامله فعال و اجرا شود یا اینکه شما آن را به صورت دستی لغو کنید.













ما شما را به انجام اولین معامله اسپات خود در پلتفرم MEXC دعوت میکنیم. علاوه بر معاملات اسپات، MEXC معاملات فیوچرز و رویدادهای معاملاتی مختلفی نیز ارائه میدهد. میتوانید برای روشهای معاملاتی خاص و جزئیات شرکت در آنها، روی مقالات پیشنهادی مربوطه کلیک کنید.



