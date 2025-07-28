پلتفرم Sapien یک "ریخته گری داده" غیرمتمرکز است که با بهره گیری از فناوری بلاک چین، مشارکت جهانی کاربران و مشوق های اقتصادی، داده های آموزشی تخصصی، باکیفیت و در مقیاس وسیع برای مدل های هوش مصنوعی ارائه میدهد. برخلاف شرکت های سنتی برچسب گذاری داده، Sapien وظایف داده ای را به شکل بازی گونه طراحی کرده و به مشارکت کنندگان در سراسر جهان پاداش میدهد؛ با هدف شکستن الگوی قدیمی کنترل متمرکز داده ها.









با رشد سریع هوش مصنوعی تولیدی و مدل های زبانی بزرگ (LLM)، تقاضا برای داده های آموزشی باکیفیت به طور تصاعدی در حال افزایش است. اما سیستم های سنتی تولید داده با مشکلات ساختاری عمیقی مواجه هستند: داده های سطح بالا در انحصار تعداد کمی از غول های فناوری قرار دارد که آن را گران و غیرقابل دسترس کرده است؛ پلتفرم های تأمین جمعی معمولاً فاقد سازوکارهای اعتمادساز قوی هستند، که منجر به کیفیت ناپایدار دادهها و نتایج ضعیف در آموزش مدلها میشود؛ و از همه مهمتر، مجموعهدادههای موجود بهشدت تحت تأثیر زمینههای فرهنگی انگلو-آمریکایی هستند، که باعث ایجاد سوگیریهای جغرافیایی و فرهنگی شده و کاربرد جهانی هوش مصنوعی را محدود میکنند.





در چنین شرایطی، پروژهی Sapien خود را بهعنوان یک "کارخانه داده غیرمتمرکز" معرفی میکند که راه حلی سه وجهی ارائه میدهد: غیرمتمرکز سازی، مشوق های اقتصادی و سیستم اعتبارسنجی. Sapien با ترکیب زیرساخت بلاکچین، همکاری جامعهای جهانی و پاداش های اقتصادی، در حال ایجاد یک شبکه تولید داده باز، قابلاعتماد و باکیفیت است؛ شبکه ای که با هدف شکستن سلطه کنترل متمرکز طراحی شده و زیرساختی بنیادی برای عصر هوش مصنوعی فراهم میآورد.

















یک جامعه جهانی واقعی Sapien شامل بیش از 110 کشور ایجاد کرده است که شبکهای توزیعشده از "کارگران هوش مصنوعی" به نام Sapiens را شکل میدهد. شرکتکنندگان از طریق پلتفرم وظایف دریافت میکنند، برچسب گذاری داده انجام میدهند و برای مشارکت های خود پاداش میگیرند. این جامعه روزانه بیش از یک میلیون وظیفه را کامل میکند و مجموعاً 80 میلیون آیتم برچسبخورده را در زمینههای متنی، تصویری، صوتی، ویدئویی و مدالیته های پیچیده 3D/4D تولید میکند. این شبکه همچنین اثرات شبکه ای قوی دارد: با هر 10,000 کاربر اضافی، بهره وری انجام وظایف 8% بهبود مییابد و یک سیستم خودتداوم تولید داده ← بازخورد کیفیت ← بهینه سازی مدل ایجاد میکند.













سیستم وظایف Sapien با مکانیک های بازی طراحی شده است و برچسب گذاری داده را به یک تجربه جذاب، رقابتی و تجمعی از کار دیجیتال تبدیل میکند. این سیستم از چهار بعد مشوق استفاده میکند: سطحها، امتیاز تجربه، اعتبار و چالشهای وظیفه.





کاربران میتوانند از طریق موارد زیر مشارکت کنند:





بازکردن وظایف: با کامل کردن وظایف پایه امتیاز تجربه کسب کرده و بستههای وظیفه با ارزش بالاتر (مثل برچسب گذاری تصاویر پزشکی) را باز کنند.

بازبینی رقابتی: در "آرنا برچسبگذاری" رقابت کنند، جایی که کاربران برای دقت با هم به رقابت میپردازند و بهترین ها جوایز توکنی اضافی دریافت میکنند.

سیستم هویت مجازی: برنامه های آینده شامل نشان های NFT و گواهی های دستاورد زنجیره ای است که تجربه ای شبیه متاورس StepN ایجاد میکند.













بازاری که در آن کارگران هوش مصنوعی میتوانند وظایف درخواستی مانند پاکسازی متن، برچسب گذاری تصویر یا رونویسی صوت را پیدا کنند. پاداش ها و امتیازها بر اساس دشواری وظیفه متغیر است.









سیستم دو مرحلهای تأیید: پس از ارسال وظیفه، کار مجدداً به کاربران کنترل کیفیت (QA) واگذار میشود تا بازبینی کنند، که دقت را تضمین کرده و بازخورد آن به امتیاز اعتبار کاربران بازمیگردد.









کسب و کارها میتوانند از طریق SDK یا API به پلتفرم Sapien متصل شوند تا درخواست های سفارشی جمع آوری داده ارسال کرده و داده های تأیید شده و ساختاریافته را برای استفاده در مدل های زبانی بزرگ (LLM)، رانندگی خودکار، بهداشت و درمان، مالی و حوزه های دیگر دریافت کنند.













نام توکن: SAPIEN









امتیازها: با انجام وظایف کسب میشوند و در آینده قابل تبدیل به توکنهای SAPIEN هستند.

استیکینگ: کاربران با اعتبار بالا میتوانند توکنهای SAPIEN را استیک کنند تا دسترسی اولویتدار به وظایف و ضریب پاداش بهتر کسب کنند.

رأیگیری حاکمیتی: دارندگان SAPIEN میتوانند درباره پارامترهای پلتفرم مانند نرخ پاداش و نوع وظایف رأی دهند.

اشتراک درآمد: بخشی از درآمدهای آینده سازمانی بین دارندگان بلندمدت توکن توزیع خواهد شد.









پروژه Sapien برنامه دارد توکنهای ایردراپ را به شرکت کنندگان اولیه و برترین مشارکت کنندگان در انجام وظایف اختصاص دهد.





بر اساس معیارهای رسمی، اولویت به کاربران بسیار فعال، برچسب گذاران با دقت بالا، کاربران تکمیل کننده وظایف چالشی ویژه، کاربران Web3 مرتبط با گیلدهای شناخته شده و کیف پول های فعال در زنجیره یا افراد باتجربه شبکه Base داده میشود. انتظار میرود ایردراپها پیش از راه اندازی توکن، از طریق اسنپشات امتیازها توزیع شوند.









پلتفرم Sapien تنها یک پلتفرم برچسب گذاری داده نیست؛ هدف آن ساخت بزرگترین "لایه داده" جهان است که بهعنوان زیرساخت بنیادی برای عصر هوش مصنوعی عمل کند: یک سیستم تولید داده مبتنی بر اجماع.





1) راهاندازی توکن SAPIEN و سیستم استیکینگ

2) گسترش پشتیبانی چند زنجیره ای فراتر از Base به Solana ، پالیگان و دیگر شبکه ها

3) راه اندازی حاکمیت DAO، که امکان طراحی مشترک وظایف و مدل های درآمدی توسط جامعه را فراهم میکند

4) ادغام عمیق با پروژه های هوش مصنوعی





سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاورهای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمیدهد و بهعنوان توصیه برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها محسوب نمیشود. مرکز دانستنی های MEXC صرفاً اطلاعاتی برای مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً از تمامی ریسک های موجود به خوبی آگاه باشید و هنگام سرمایه گذاری با احتیاط عمل کنید. MEXC مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.



