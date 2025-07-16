پروژه‌ MEXC Alpha چیست؟





پروژه Alpha در MEXC بخش دارایی کیفیت +MEXC DEX است. تیم متخصص MEXC دارایی هایی با حرکت قوی بازار و پتانسیل رشد را برای این لیست انتخاب می کند. انتظار می رود این پروژه ها در آینده در بازارهای اسپات یا فیوچرز MEXC لیست شوند. چه در وب و چه در برنامه، کاربران به راحتی میتوانند این توکن های به دقت انتخاب شده را مرور کنند، که تیم MEXC به شدت آن ها را بر اساس تعامل جامعه، روند بازار و پتانسیل رشد فیلتر میکند.









انتخاب توکن محبوب چند زنجیره ای: از بین بیش از 10,000 توکن محبوب در اکوسیستم های چند زنجیره ای مانند Solana و BSC، ما پروژه های با کیفیت بالا را که شامل DeFi، میم کوین ها ها و بخش های نوظهور می شوند، به دقت انتخاب می کنیم و از نزدیک روند بازار و علاقه جامعه را دنبال می کنیم.





توصیههای متخصص: تیم حرفهای MEXC پروژههای با پتانسیل بالا را بر اساس دادههای قوی بازار و روندهای صنعت انتخاب میکند و به شما کمک میکند فرصت بزرگ بعدی را کشف کنید.





فرصتهای لیست زودهنگام: در ابتدا در توکن هایی قرار بگیرید که انتظار میرود در بازارهای اسپات یا فیوچرز MEXC لیست شوند و مزیت رقابتی را تضمین کنید.





پتانسیل آینده: برخی از توکن های MEXC Alpha ممکن است فرصت لیست شدن در بازارهای اسپات یا فیوچرز MEXC را داشته باشند (لیست شدن تضمینشده نیست)، و مزیت منحصر به فردی برای مشارکت زودهنگام ارائه میدهند.





معاملات فوق سریع: نیازی به کیف پول Web3 یا مدیریت کلید خصوصی نیست—به سادگی دارایی ها را به حساب +DEX خود منتقل کنید و به طور یکپارچه در زنجیره معامله کنید. بهینه سازی خودکار لغزش و محافظت MEV بهترین قیمت ها و کارایی معاملات را تضمین میکند.





پشتیبانی چند پلتفرمی: MEXC Alpha هم در برنامه های کاربردی (App) و هم در پلتفرم های وب در دسترس است و امکان دسترسی آسان به ثبت سفارش را فراهم میکند.









ما با استفاده از نسخه وب به عنوان مثال توضیح خواهیم داد. فرآیند در اپ مشابه نسخه وب است.





+DEX در نوار ناوبری بالا کلیک کنید تا به صفحه +DEX بروید، سپس Alpha را انتخاب کنید تا به لیست دسترسی پیدا کنید. وارد وب سایت رسمی MEXC شوید. روی دکمهدر نوار ناوبری بالا کلیک کنید تا به صفحه +DEX بروید، سپسرا انتخاب کنید تا به لیست دسترسی پیدا کنید.

















پروژه MEXC Alpha توسط تیم حرفهای MEXC بر اساس تخصص صنعت و بینش های پیشرفته انتخاب میشود. این تیم با استفاده از داده های بازار و روندهای صنعت، توکن های باکیفیتی را انتخاب میکند که با روندهای کلیدی ارز دیجیتال همسو بوده، توجه بالای جامعه را جلب کرده و جذابیت رو به رشدی دارند.









برخی از توکن های لیست شده در MEXC Alpha ممکن است فرصت لیست شدن در بازار اسپات یا فیوچرز MEXC را داشته باشند، اما این موضوع تضمینی برای لیست شدن آنها نیست.









پلتفرم MEXC تایید رسمی برای توکن های لیست شده در MEXC Alpha ارائه نمیدهد.









در حال حاضر، MEXC پیشنهادات توکن از سوی کاربران را نمیپذیرد. با این حال، تیم MEXC به طور مداوم روندهای بازار و بازخوردهای جامعه را نظارت میکند تا از تنوع انتخاب توک نها اطمینان حاصل کند.









پلتفرم MEXC Alpha را به طور پویا بر اساس روندهای بازار و موضوعات داغ به روز رسانی میکند.









هیچ ارتباط مستقیمی وجود ندارد، اما پروژه های معرف یشده در MEXC Alpha اغلب شانس بالاتری برای قرار گرفتن در رتبه بندی ستاره در حال ظهور و دریافت تبلیغات بیشتر دارند.





محدودیت ثابت وجود ندارد. پلتفرم تعداد پروژه های لیست شده را به طور انعطاف پذیر بر اساس کیفیت و تقاضای بازار تنظیم میکند.









اگر هنگام خرید توکن از MEXC Alpha با مشکلی مواجه شدید، لطفاً فوراً با خدمات مشتریان MEXC تماس بگیرید و جزئیات وضعیت خود را ارائه دهید. تیم پشتیبانی به شما در تایید و حل مشکل کمک خواهد کرد.





پروژه MEXC Alpha به عنوان یک دروازه منحصر به فرد برای کاربران عمل میکند تا پروژه های نوآورانه ای را کاوش کنند که نه تنها کشش قوی جامعه را به دست میآورند، بلکه با روندهای کلیدی Web3 نیز همسو هستند. کاربران میتوانند به بینش های دقیق پروژه دسترسی داشته باشند و از تجربه خرید یک کلیکی و یکپارچه برای به دست آوردن توکن های امیدوار کننده استفاده کنند—به طور بالقوه کشف بزرگ بعدی در فناوری بلاک چین.







