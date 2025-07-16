لانچ ‌پد چیست؟





لانچ پد MEXC یک پلتفرم نوآورانه برای صدور توکن است که دسترسی تضمین شده به پروژه های باکیفیت و توکن های تثبیت شده را با قیمت های مطلوب فراهم میکند. کاربران می توانند با انجام وظایف خاص و برآورده کردن الزامات مشارکت برای شرکت در این طرح، در آن شرکت کنند. شرکت کنندگان با استفاده از MX، USDT یا توکن های پشتیبانیشده، در استخرهای لانچ پد مشترک میشوند تا توکن های نویدبخش یا دارایی های تثبیت شده را به طور منصفانه به دست آورند.





لانچ پد MEXC دو نوع رویداد مختلف ارائه میدهد:





دسترسی زودهنگام: اولین فرصت را برای به دست آوردن توکن از پروژه های نویدبخش با قیمت های مطلوب به دست آورید.

خرید با تخفیف: دسترسی به توکن های جریان اصلی با نرخهای تخفیف قابل توجه.









تمام کاربرانی که احراز هویت KYC خود را در پلتفرم MEXC کامل کردهاند، واجد شرایط شرکت در رویدادهای لانچ پد هستند. برخی استخرهای لانچ پد ممکن است فقط برای کاربران جدید محدود شده باشند. لطفاً برای شرایط خاص هر رویداد به صفحه همان رویداد مراجعه فرمایید.





شرکت کنندگان باید قبل از پایان رویداد، احراز هویت پیشرفته (KYC) را تکمیل کنند تا بتوانند جوایز توکن دریافت کنند. جوایز پس از پایان رویداد به کیف پول اسپات شما واریز خواهد شد.





نکات مهم:

بازارسازان، حساب های نهادی، و کاربران از کشورهای یا مناطق محدود شده مجاز به شرکت نیستند.

معمولاً حداقل مقدار مشخصی برای مشارکت در لانچ پد وجود دارد. توکن های مشترک شده در طول رویداد بهطور موقت قفل می شوند.

توکن های MX که برای شرکت در لانچ پد استفاده میشوند، نمیتوانند هم زمان برای طرح کیک استارتر استفاده شوند.









در اینجا نسخه وب برای آموزش شرکت در لانچ پد استفاده شده است. مراحل در اپلیکیشن نیز مشابه است.









وارد وب سایت رسمی MEXC شوید و پس از ورود، از نوار بالایی رویدادها را انتخاب کرده و روی لانچ پد کلیک کنید تا وارد صفحه رویداد شوید.









در صفحه رویداد به پایین اسکرول کنید تا تمام رویدادهای فعال را ببینید.





رویدادی که می خواهید در آن شرکت کنید انتخاب کرده و روی ثبت نام کنید کلیک کنید.





نکته: اگر اولین بار است که در لانچ پد شرکت میکنید، پس از کلیک بر روی ثبت نام کنید، پیامی امنیتی نمایش داده میشود. پس از مطالعه آن، روی تأیید ثبت نام کلیک کنید.









پس از ثبتنام موفق، استخری که میخواهید در آن شرکت کنید انتخاب کرده و روی اکنون مشترک شوید کلیک کنید تا وارد صفحه جزئیات شوید.





نکته: برخی استخرها فقط برای کاربران جدید هستند. لطفاً شرایط رویداد را بررسی کنید. «کاربران جدید» به کسانی گفته می شود که در طول مدت رویداد ثبت نام کرده اند یا مجموع واریزی های آن ها (از جمله زنجیره ای، فیات و P2P) قبل از رویداد کمتر از 100 دلار بوده است.









در صفحه جزئیات میتوانید الزامات هر استخر را مشاهده کنید. اگر هنوز شرایط را ندارید، ابتدا وظایف معاملاتی یا واریز مربوطه را کامل کنید. پس از تکمیل شرایط، میتوانید در رویداد شرکت نمایید.









اگر شرایط را دارید، روی اکنون مشترک شوید کلیک کرده، مقدار مورد نظر را وارد و بر روی تأیید کلیک کنید تا مشارکت شما ثبت شود.





نکته: برای هر کاربر سقف مشخصی برای میزان اشتراک وجود دارد. لطفاً به صفحه رویداد برای اطلاعات دقیق مراجعه نمایید.









همچنین میتوانید با دعوت از دوستان خود برای شرکت در لانچپد پاداش بگیرید.





توجه: پاداش های رفرال لانچ پد با پاداش های رفرال +Airdrop قابل ادغام نیستند. ارجاع دهنده بر اساس اولین رویدادی که کاربر دعوت شده در آن شرکت می کند پاداش دریافت می کند، صرف نظر از ترتیب واقعی مشارکت. این قانون فقط برای جلوگیری از ادغام این دو نوع پاداش است و روی دیگر انواع پاداش ها (مانند کمیسیون یا ریبیت) تأثیری ندارد. پاداش ها بر اساس زمان اتمام رویداد کاربر دعوت شده توزیع خواهند شد.













اگر می خواهید توکن های سابسکرایب کرده خود را بازخرید کنید، به صفحه جزئیات استخر اشتراکی که در آن شرکت کرده اید بروید و روی لغو سابسکرایب کلیک کنید. پس از لغو، توکن ها بلافاصله به کیف پول اسپات شما بازگردانده میشوند.





لطفاً توجه داشته باشید که سیاست های لغو سابسکرایب بسته به پروژه متفاوت است. لطفاً برای جزئیات بیشتر، صفحه رویداد مربوطه را بررسی کنید.













در وب سایت MEXC، ماوس را روی کیف پول ها نگه دارید و روی پاداش رویداد کلیک کنید.





در صفحه سوابق پاداش، گزینه رویدادهای اسپات را انتخاب کرده، سپس روی لانچ پد کلیک کنید تا سابقه پاداشهای خود را ببینید.

















پروژه های لانچ پد معمولاً MX و USDT یا سایر توکن های پشتیبانی شده را برای اشتراک می پذیرند. لطفاً به صفحه رویداد خاص برای اطلاعات دقیق مراجعه فرمایید.





قیمت اشتراک هر توکن جدید بهصورت MX و USDT یا توکن های پشتیبانی شده قبل از شروع دوره اشتراک در صفحه رویداد اعلام می شود.





بله. اگر اشتراک شما موفق باشد، وجه مربوطه کسر میشود. اگر ناموفق باشد، وجوه شما ظرف 24 ساعت آزاد شده و به کیف پول اسپات شما بازمیگردد.





اشتراک غیر بیش از حد (یعنی مقدار کل اشتراک ≤ مقدار کل تخصیص توکن): توکن ها بر اساس کل مقداری که شما مشترک شده اید توزیع می شوند (مثلاً 1 USDT = X توکن).





اشتراک بیشازحد (یعنی مقدار کل اشتراک > مقدار کل تخصیص توکن): توکن ها به صورت نسبی توزیع میشوند. تخصیص توکن کاربر = (سهم کاربر / کل مشارکت ها) × کل تخصیص توکن.





در حالت بیش اشتراک، تخصیص بهصورت نسبی انجام میشود. اگر مقدار اختصاص داده شده کمتر از 0.00000001 باشد، ممکن است نامعتبر تلقی شده و وجه بازگردانده شود.





بله. دلایل شکست می تواند شامل عدم تکمیل وظایف، تخصیص خیلی کم، لغو پروژه یا رفتار غیرعادی حساب باشد. در این موارد، وجه شما ظرف 24 ساعت به کیف پول اسپات شما باز می گردد.





لطفاً به صفحه رویداد برای زمان بندی توزیع توکن مراجعه فرمایید. پس از توزیع، پاداش ها در مسیر زیر قابل مشاهده خواهند بود:

کیف پول ← اسپات ← گزارش اسپات ← رویدادها/پس انداز ← لانچ پد









در اکثر موارد، توکن ها بلافاصله قابل معامله هستند. لطفاً به اطلاعیه های پروژه برای جزئیات قفل توجه فرمایید.





برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به صفحه رویداد لانچپد مراجعه فرمایید.





سلب مسئولیت: این مطلب به منزله توصیه سرمایه گذاری، مالی، حقوقی، مالیاتی، حسابداری یا مشاوره حرفه ای نیست. مرکز دانستنی های MEXC صرفاً اطلاعاتی را برای مرجع شما فراهم میکند. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم گیری، ریسک ها را به طور کامل درک کرده و با احتیاط عمل نمایید. هرگونه اقدام سرمایه گذاری برعهده خود شماست.



