شبکه هانا (Hana Network) چیست: دروازه جدید تیک تاک به دنیای کریپتو









1) شبکه هانا (Hana Network) یک پلتفرم نوآورانه در حوزه بلاکچین است که با هدف تسهیل تعاملات میانزنجیرهای برای کاربران عادی و توسعهدهندگان طراحی شده است. این شبکه از اکوسیستمهای مختلفی از جمله بیتکوین، اتریوم و سایر بلاکچینهای مطرح پشتیبانی میکند و بستری یکپارچه برای تعامل میانزنجیرهای فراهم میسازد.





2) توکن بومی این پلتفرم با نماد HANA دارای عرضه کل یک میلیارد واحد است که بیش از نیمی از آن به جامعه کاربران اختصاص یافته است. روند تخصیص و آزادسازی این توکنها کاملاً شفاف بوده و مراحل کلیدی عرضه آن در سال 2025 نهایی شده است.





3) محصولات اصلی Hana Network شامل بازی دیفای با سبک «هایپر-کژوال» با نام Hanafuda، پروژه NFT با عنوان CapsuleShop و پلتفرم انتقال داراییهای میانزنجیرهای با نام HanaGateway است که امنیت بالا و تجربه کاربری آسان را در اولویت قرار دادهاند.





4) این شبکه با تمرکز بر طراحی تجربهای بازیمحور در حوزه مالی، تقویت جنبههای اجتماعی، ارائه دادههای چشمگیر روی زنجیره و فراهمسازی گردش روان داراییها میان بلاکچینهای مختلف، رویکردی متفاوت نسبت به پروژههای مشابه اتخاذ کرده است.





5) شبکه هانا (Hana Network) با پشتوانه مالی قدرتمند و جذب سرمایه از مؤسسات سرشناس، طی سالهای 2024 و 2025 موفق به جذب بیش از 5.75میلیوندلار سرمایه شده است؛ موضوعی که نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران به چشمانداز و پتانسیل بلندمدت این پروژه است.





6) چشمانداز Hana Network ساخت دروازهای برای داراییهای دیجیتال است که به همان اندازه سرگرمکننده و ساده باشد که پیمایش ویدئوهای کوتاه در شبکههای اجتماعی. این پروژه خود را بهعنوان بستر اصلی دیفای نسل آینده و نقطه ورود کاربران به داراییهای رمزارزی در عصر وب4 معرفی میکند.









شبکه هانا Hana Network که در سال 2022 توسط کوهی هاناساکا بنیانگذاری شد، با هدف سادهسازی تعامل کاربران با فناوری بلاکچین توسعه یافته است. این پلتفرم تلاش دارد شکاف میان پروتکلهای فنی پیچیده و نیازهای روزمره کاربران را از میان بردارد. Hana Network با بهرهگیری از مفهوم زنجیره انتزاعی (Chain Abstraction)، پیچیدگی تعامل با شبکههای مختلف بلاک چین را حذف کرده و تجربهای یکپارچه را برای کاربران فراهم میکند؛ تجربهای که از بیت کوین و زنجیرههای سازگار با EVM گرفته تا لایه دومهای ناهمگون و سایر پروتکلها را در بر میگیرد. کاربران میتوانند بدون نیاز به جابهجایی میان شبکهها یا مواجهه با رابطهای کاربری پیچیده، به سادگی با چندین بلاکچین تعامل داشته باشند.





سازگاری شبکه هانا Hana Network با ماشین مجازی اتریوم (EVM) این امکان را فراهم کرده است که توسعهدهندگان با استفاده از ابزارها و برنامههای موجود خود، بهآسانی پروژههای مبتنی بر EVM را به این شبکه گسترش دهند. این پلتفرم بهویژه بر جذب کاربران تازهوارد به دنیای رمزارزها تمرکز دارد و با ارائه اپلیکیشنهایی بدون نیاز به مجوز (permissionless) و کاربرپسند، تجربهای ساده و کاربردی در حوزههایی همچون سوشیال فای (SocialFi)، گیمفای (GameFi)، پرداختها و خدمات مبتنی بر دنیای واقعی ارائه میدهد.













هانا (HANA) توکن بومی شبکه هانا (Hana Network) است که در مجموع 1,000,000,000 توکن عرضه میکند.









دسته بندی تخصیص نکات جامعه 51% تخصیص متمرکز بر جامعه، شامل رشد اکوسیستم (30%)، مشوقها (16%) و پیشفروش (5%). خزانه داری 20% برای استفاده در توسعه اکوسیستم آینده، نقدینگی، عملیات، حسابرسیها و بازاریابی. تیم 19% به اعضای تیم اختصاص داده شده است. سرمایه گذاران 10% برای حامیان اولیه.

















دسته بندی تخصیص جزئیات بازگشایی/واگذاری جامعه 51% تخصیص جامعه (51%) شامل رشد اکوسیستم (30%)، مشوقها (16%) و پیشفروش (5%) میشود. رشد اکوسیستم 30% دوره قفل 12 ماهه، و به دنبال آن 12 ماه آزادسازی خطی مشوقها 21% شامل مشوقها و بخشهای پیشفروش. 100% قفلگشایی شده خزانه داری 20% تا 25% در TGE قفلگشایی شده، و به مدت 24 ماه قفلگشایی شده باقی میماند تیم 19% دوره قفلگشایی 24 ماهه، و به دنبال آن 24 ماه آزادسازی خطی سرمایه گذاران 10% دوره واگذاری چند ساله

















تیم شبکه هانا به چشمانداز خود مبنی بر « No More CEX (صرافیهای متمرکز) » متعهد است. «دور No More CEX» که اخیراً به پایان رسید، فقط یک عرضه توکن نبود - بلکه آغاز همکاری های بلندمدت با همکاران همفکر و اعضای جامعه بود که در ماموریت ساختن یک اکوسیستم قوی تر متحد بودند.





جزئیات کلیدی دور No More CEX به شرح زیر است:

اطلاعات فروش توکن جزئیات تاریخ شروع 18 مارس 2025 تاریخ پایان 1 آوریل 2025 مدل فروش فروش با قیمت ثابت بر اساس لیست سفید قیمت توکن 0.04 دلار (معادل 40 میلیون دلار FDV) کل موجودی توکن HANA 1,000,000,000 توکنهای ارائه شده در این دور 50,000,000 (5% از کل عرضه) واگذاری/قفل بدون قفل شدن، بدون واگذاری (100% در TGE آزاد میشود) بازگشایی توکن تیم و سرمایهگذار هیچ توکنی از تیم یا سرمایهگذار در 4 ماه اول پس از TGE آزاد نخواهد شد.













در Hanafuda نخستین محصول اصلی Hana Network است که بر بستر میننت این پلتفرم راهاندازی شده و با تلفیق مفاهیم امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و گیمپلی ساده و سرگرمکننده، تجربهای نوآورانه و قابلدسترس را برای کاربران فراهم میکند. این بازی در دستهبندی «هایپر-کژوال» قرار میگیرد و ترکیبی از استیکینگ داراییها، سیستم امتیازدهی و بازی کارتی تعاملی را ارائه میدهد. در Hanafuda، کاربران با واریز داراییهایی مانند USDT یا USDC به سیستم، امتیازی به نام Hana Points دریافت میکنند. این امتیازها به عنوان سوخت اصلی بازی عمل کرده و امکان تشکیل تیم، رقابت با دیگران و کسب بلیتهای ویژه و پاداشهای متنوع را فراهم میآورند. از ویژگیهای منحصربهفرد Hanafuda میتوان به ثبتنام آسان با یک کلیک از طریق حساب گوگل اشاره کرد؛ قابلیتی که به طور چشمگیری موانع ورود به دنیای Web3 را برای کاربران تازهوارد کاهش میدهد و مسیر تعامل با محصولات دیفای را سادهتر و سرگرمکنندهتر میسازد.









فروشگاه کپسول ( Capsule Shop ) مجموعهای متشکل از 10,000 توکن غیرقابل تعویض (NFT) است که با همکاری خلاقانه میان فروشنده فروشگاه خیالی و هنرمند معاصر Chao! شکل گرفته است. این پروژه با الهام از فضای منحصربهفرد و پرجنبوجوش توکیو در دهه 1980 طراحی شده و تلاش دارد حالوهوای نوستالژیک، انرژی خام و روح تجربی آن دوران را در قالبی دیجیتال و مدرن بازآفرینی کند. Capsule Shop فراتر از یک مجموعه هنری صرف است؛ این پروژه پلی است میان گذشته و آینده، و تجربهای تعاملی را برای کاربران فراهم میآورد که در آن عناصر فرهنگی کلاسیک ژاپن با فناوری بلاکچین و هنر دیجیتال تلفیق شدهاند.









راهکار Hana Gateway بهعنوان دروازه ورود و خروج کاربران به اکوسیستمهای بلاکچینی طراحی شده است؛ راهکاری غیرامانی (trustless) که امکان انجام تراکنشهای مالی را بدون نیاز به واسطه، هزینههای پنهان یا ریسک کلاهبرداری فراهم میسازد. این پلتفرم با حفظ کامل کنترل داراییها در دست کاربر، تجربهای امن، شفاف و ساده را در تعامل با فناوری بلاکچین ارائه میدهد. با جذب بیش از 200,000 کاربر در مرحله تستنت، Hana Gateway در حال توسعه زیرساختی قابل اعتماد و کاربرمحور است که فاصله میان امور مالی سنتی و فناوری بلاکچین را از میان برمیدارد. این درگاه با ترکیب مزایای مالی متمرکز (CeFi) با ویژگیهای نگهداری شخصی دارایی (Self-Custody) در رمزارزها، امکان انجام تراکنشهای همتا به همتای رمزارز به ارز فیات را فراهم میکند؛ بدون نیاز به نهادهای واسط. این مدل علاوه بر افزایش حریم خصوصی، استقلال مالی کاربران را نیز تقویت میکند و راه را برای پذیرش گستردهتر Web3 هموار میسازد.









1) فاینانس هایپر-کژوال در عصر Web4 شبکه هانا Hana Network با رویکردی نوآورانه در حوزه مالی غیرمتمرکز (DeFi)، مفهومی تازه به نام "Web4 Hypercasual Finance" را معرفی کرده است. این رویکرد بر سادگی، سرگرمکننده بودن و تعاملات اجتماعی تمرکز دارد و با کنار زدن پیچیدگیهای فنی، امور مالی بلاکچینی را برای طیف گستردهتری از کاربران – فراتر از حرفهایهای حوزه رمزارز – قابلدسترس میسازد.





2) اثر شبکه اجتماعی و رشد ویروسی شبکه هانا Hana Network با تکیه بر محتوای ویروسی و قابلیت اشتراکگذاری بالا، توانسته است جامعهای پویا و مشارکتمحور ایجاد کند. اثر شبکهای ناشی از تعاملات اجتماعی در پلتفرم، به رشد سریع تعداد کاربران و افزایش وفاداری آنها منجر شده است.





3) شاخصهای قوی روی زنجیره (On-Chain) پس از راهاندازی فاز اول میننت در سال 2024، شبکه هانا عملکردی چشمگیر از خود بهجا گذاشت:

بیش از 400,000 آدرس یکتای فعال

ثبت بیش از 40 میلیون تراکنش و واریز درونزنجیرهای این آمار نه تنها نشاندهنده پذیرش گسترده پلتفرم است، بلکه اعتبار فنی و مقیاسپذیری آن را نیز اثبات میکند.





4) پشتیبانی از چندین بلاکچین توکن HANA بهصورت چندزنجیرهای طراحی شده و قابلیت معامله و انتقال روی بلاکچینهای اصلی از جمله اتریوم (Ethereum)، بایننس اسمارت چین (BSC) و آربیتروم (Arbitrum) را دارد. این قابلیت انعطافپذیری بالایی را برای کاربران و توسعهدهندگان فراهم میکند و امکان تعامل روان میان اکوسیستمهای مختلف را به شکل بومی پشتیبانی مینماید.









بنیانگذار: Kohei Hanasaka

عضو اصلی: Ludens (مدیر محصول)





طبق دادههای RootData ، شبکه هانا دو دوره تأمین مالی را به پایان رسانده است:









در آوریل 2025، دور فروش عمومی 1.75 میلیون دلاری را با ارزش 40 میلیون دلار به پایان رساند.













شبکه هانا Hana Network با هدف ساخت پلی امن، غیرمتمرکز و کارآمد میان کاربران جهانی و اکوسیستم بلاکچین شکل گرفته است—پُلی که بدون نیاز به واسطه، دسترسی روان و بیدردسر به دنیای رمزارزها را فراهم میسازد. این پلتفرم در تلاش است تا مفاهیم مالی مبتنی بر بلاکچین را به تجربهای ساده، جذاب و شهودی تبدیل کند؛ تجربهای که به همان اندازه پیمایش ویدیوهای کوتاه در شبکههای اجتماعی لذتبخش و قابل فهم باشد.

در همین راستا، Hana Network خود را در خط مقدم دیفای نسل آینده (Next-Gen DeFi) قرار داده است—مدلی که بر سه محور کلیدی استوار است:

غیرمتمرکز بودن واقعی

تجربه سرگرمکننده و تعاملی

اثر شبکهای اجتماعی قدرتمند

پلتفرم با بهرهگیری از رابط کاربری روان، طراحی بازیمحور، و محتوای اجتماعی ویروسی، در پی آن است که به دروازه اصلی ورود کاربران عمومی به جهان داراییهای دیجیتال در عصر وب4 (Web4) تبدیل شود. چه کاربری حرفهای در حوزه دیفای باشید و چه تازهواردی به دنیای رمزارزها، Hana Network نقطه شروعی است کاربرمحور، دسترسپذیر و آیندهنگر که مسیر ورود شما به اقتصاد غیرمتمرکز را هموار میسازد.



