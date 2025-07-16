BOOM شناخته میشود، پلتفرم زیرساختی نسل بعدی که با نامشناخته میشود، GamerBoom است و برای اتصال بیوقفه داده های دنیای واقعی با اقتصاد بلاک چین از طریق مکانیزم های تشویقی مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی شده است. این پروژه هدف دارد اکوسیستم پویایی ایجاد کند که در آن داده های واقعی و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) تلاقی یافته و ارزش های جدیدی در عصر وب3 خلق شود.









با پیشرفت سریع فناوری هوش مصنوعی مولد، نیاز به مجموعه داده های باکیفیت و متنوع بیش از هر زمان دیگری حیاتی شده است. با این حال، توسعه سنتی هوش مصنوعی مدت هاست که به پلتفرم های متمرکز برای جمع آوری داده های کاربران وابسته بوده است که این موضوع نگرانی هایی درباره حفظ حریم خصوصی، شفافیت و توزیع عادلانه ارزش به همراه دارد.





پروژه BOOM برای حل این چالش ها شکل گرفت. با بهرهگیری از اصول وب3، BOOM نحوه مشارکت، استفاده و پاداش دهی داده ها را بازتصور میکند. هدف آن ایجاد یک اقتصاد داده هوش مصنوعی عادلانه و پایدار است که در آن هر مشارکت کننده شناخته شده و تشویق شود و مزایای نوآوری های هوش مصنوعی به طور عادلانه تری در سراسر اکوسیستم به اشتراک گذاشته شود.









یک اکوسیستم سه لایه مشارکتی توسعه داده شده است توسط BOOM که با ادغام داده های دنیای واقعی و مشوق های مبتنی بر بلاک چین، موج بعدی رونق کریپتو را هدایت میکند.









وظایف از سوی توسعه دهندگان، برنامه های غیرمتمرکز (DApps)، شرکت های وب2 یا سازمان های خودگردان غیرمتمرکز (DAO) ایجاد میشوند و ابعاد دادهای مانند زبان، تصاویر، رفتار و صوت را در بر میگیرند. وظایف بر اساس سختی و ضریب پاداش درجه بندی شده و نتایج به صورت خودکار روی زنجیره تسویه میشوند.









تمام داده های ارسال شده، پس از تأیید، به دارایی های پلتفرم تبدیل میشوند که میتوانند برای آموزش مدل های هوش مصنوعی استفاده شده یا از طریق دسترسی مجاز به فروش برسند. BOOM با تشویق توکنیزه کردن داده ها و استفاده از «برچسب های کیفیت» مبتنی بر زنجیره، کارایی و شفافیت در معامله داده ها را افزایش میدهد.









این پلتفرم از آموزش مدل های متن باز و پیاده سازی های تنظیم شده (شامل مدل های اختصاصی BOOM و مدل های زبانی بزرگ شرکا) پشتیبانی میکند. بخشی از درآمد مدل به مشارکت کنندگان و تأیید کنندگان داده بازتوزیع شده و یک اقتصاد چرخه ای و خود پایدار شکل میدهد.









بوم BOOM پروژه زیرساختی پیشگام در تقاطع هوش مصنوعی و بلاک چین است که برای تقویت رونق کریپتو از طریق اتصال داده های دنیای واقعی با اقتصاد وب3 طراحی شده است. ویژگی های برجسته آن عبارتند از:





بازی به عنوان ایکوییدیتی: تبدیل غنائم و فعالیت های داخل بازی به دارایی های تأیید شده هوش مصنوعی روی زنجیره که به زمان و مهارت بازیکن ارزش اقتصادی واقعی میبخشد.

بازارهای سرمایه اجتماعی: اندازه گیری نفوذ اجتماعی با تبدیل لایک ها، اشتراک گذاری ها و تعاملات به دارایی های برنامه پذیر و قابل معامله.

لایه دارایی های دنیای واقعی تأیید شده توسط هوش مصنوعی: امکان توکنیزه کردن و معامله کسری دارایی های فیزیکی مانند املاک و کالاها.

کارخانه دادههای با درجه سازمانی: جمع آوری داده های شبکه ای برای تولید دارایی های ترکیبی که استانداردهای مالی را برآورده میکنند.









کوین Boom (BOOM) به عنوان توکن کاربردی اصلی پروتکل عمل میکند و ادغام بی وقفه در حوزه های بازی، سرمایه اجتماعی، دارایی های دنیای واقعی و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را ممکن میسازد.





نام توکن: BOOM

کل عرضه: 1,000,000,000









تخصیص توکن BOOM به شرح زیر است:





رشد اکوسیستم: 26%

ایردراپ ها و مشوق های جامعه: 25%

سرمایهگذاران استراتژیک: 16.5%

تیم و مشاوران: 15%

ذخیره بنیاد: 10%

بازاریابی و همکاریها: 7.5%













توکن BOOM دارایی پایه ای است که اکوسیستم داده محور پروتکل BOOM را هدایت میکند و در حوزه های حکمرانی، تراکنش ها و مشوق ها کاربرد دارد:





حکمرانی: دارندگان توکن میتوانند در تصمیمات مهم از جمله ادغام برنامهها و ارتقاء پروتکل رأی دهند.

ابزار پرداخت: در مواردی که قانون اجازه میدهد، کوین BOOM میتواند برای خرید داراییهای داخل بازی، نفوذ اجتماعی یا داراییهای دنیای واقعی تأییدشده توسط هوش مصنوعی استفاده شود.

لایه مشوق ها: کاربران از طریق دستاوردها در بازیها، تعاملات اجتماعی و مشارکت در دادهها پاداش دریافت میکنند که مشارکت مستمر در اکوسیستم را تقویت میکند.

تعامل پذیری چندپلتفرمی: BOOM به طور بیوقفه در بازی ها، پلتفرم های دیفای و برنامه های اجتماعی داخل اکوسیستم گردش میکند.









با استفاده از فناوری غیرمتمرکز، مدل اقتصادی عادلانه و احترام عمیق به حقوق خالقان، BOOM ساختار قدرت صنعت سرگرمی دیجیتال را بازتعریف میکند. در اینجا، هر خالق میتواند حمایت مستقیم از مخاطبان خود دریافت کند و هر قطعه محتوا میتواند جامعه واقعی خود را بیابد. چه شما یک برچسبزن داده، توسعهدهنده مدل هوش مصنوعی یا معتقد به وب3 باشید، BOOM دریچهای برای مشارکت در ساخت نسل بعدی زیرساخت هوش مصنوعی فراهم میکند.





توکن های BOOM اکنون در MEXC لیست شدهاند و تجربه معاملاتی روان همراه با و تجربه معاملاتی روان همراه با کارمزدهای بسیار رقابتی را ارائه میدهند. شما میتوانید با دنبال کردن این مراحل به سرعت معامله BOOM را آغاز کنید:





معاملات اسپات یا فیوچرزرا انتخاب کنید 2) در نوار جستجو عبارت “BOOM“ را وارد کرده ورا انتخاب کنید

3) نوع سفارش خود را انتخاب کرده، مقدار و قیمت را وارد کرده و معامله را تکمیل کنید





