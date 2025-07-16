رونز بیت کوین چیست؟





بیت کوین رونز که با نام پروتکل رونز نیز شناخته می شود، پروتکلی برای صدور توکن های قابل تعویض به طور مستقیم در شبکه بیت کوین است. پروتکل رونز توسط کیسی رودارمور، بنیانگذار پروتکل Ordinals، در سپتامبر 2023 پیشنهاد شد. بیت کوین رونز به طور رسمی با رویداد نصف شدن بیت کوین فعال شد.









1.1 ایجاد و مدیریت توکن ساده رونز از مدل UTXO برای صدور و مدیریت توکنها استفاده میکند، از مشکل انفجار UTXO ناشی از نوشتههای گذشته جلوگیری میکند و فضای روی زنجیره را به حداقل میرساند و در عین حال کارایی کلی را بهبود میبخشد.





1.2 کاهش بار شبکه با به حداقل رساندن داده های مورد استفاده در تراکنش های توکن، رونز به کاهش تراکم شبکه کمک می کند و بیت کوین را مقیاس پذیرتر و کاربرپسندتر می کند.





1.3 سازگاری با شبکه لایتنینگ رونز به طور بومی با شبکه لایتنینگ سازگار است، تراکنشهای رمزی سریعتر و ارزانتر را امکانپذیر میکند و امکانات جدیدی را برای Bitcoin DeFi باز میکند.





1.4 از بین بردن خودکار توکن ها از تراکنش های اشتباه. رونز دارای قابلیت تخریب خودکار توکن ها با خطا است و کاربران را تشویق می کند تا UTXO ها را به درستی مدیریت کنند.









2.1 کتیبه. فرآیند ایجاد یک رونز جدید کتیبه است، که در آن سازنده پارامترهایی مانند نام، نماد، عرضه، شناسه، اعشار و غیره را تعریف می کند و آنها را در خروجی OP_RETURN ثبت می کند. عرضه توکن به UTXO های خاصی اختصاص می یابد که برای ردیابی موجودی توکن رونز استفاده می شود. در کد، رونز را می توان تنظیم کرد که از قبل استخراج شود. در ایجاد پروژه واقعی، بسیاری از پروژهها برای اطمینان از انصاف، فرم بدون ماینینگ را انتخاب میکنند.





2.2 ضرب. پس از کتیبه، رونز را می توان از طریق روش های باز یا بسته ضرب کرد. Open Minting به هر کسی اجازه می دهد تا رونز را پس از کتیبه ضرب کند، و هر کسی می تواند یک معامله ضرب برای ضرب کردن تعداد معینی از رونز جدید ایجاد کند. توکنهای جدید را میتوان تنها پس از برآورده شدن شرایط خاص، از جمله خاتمه ضرب کردن پس از یک دوره زمانی خاص، محدود کردن عرضه توکن، از طریق ضرببندی بسته ایجاد کرد.





2.3 انتقال / معامله. انتقال رونز از طریق Edict انجام می شود که رونز را از مالکی به مالک دیگر منتقل می کند. با استفاده از تابع Edict، انتقال دسته ای رونز، ایردراپ، و انتقال تمام رونز های ضرب شده به یک حساب واحد قابل اجرا است.





2.4 تخریب. رونز را می توان با ارسال آنها به یک آدرس غیرقابل مصرف برای همیشه از گردش خارج کرد.













پروتکل Ordinals توسط کیسی رودارمور در پایان سال 2022 به عنوان یک پروتکل NFT بیت کوین معرفی شد که به صدور NFT در شبکه بیت کوین بدون قراردادهای هوشمند دست یافت.





بر اساس پروتکل Ordinals، توسعهدهنده Domo استاندارد BRC-20 را پیشنهاد کرد که به آن چیزی که معمولاً به آن «کتیبهها» میگوییم نیز برای صدور توکنهای قابل تعویض در شبکه بیتکوین نیز معروف است. متعاقباً، این استاندارد شبکه را مشتعل کرد و باعث ایجاد FOMO در بازار شد. محبوبیت کتیبه ها همچنین منجر به تعداد زیادی UTXOهای ناخواسته شد که باعث ازدحام در شبکه بیت کوین شد که توسط توسعه دهندگان به نمایندگی از کیسی رودرمور مورد انتقاد قرار گرفت.





در سپتامبر 2023، کیسی رودرمور پروتکل Runes را پیشنهاد کرد که ایجاد و مدیریت توکن را ساده کرد و بار شبکه بیت کوین ناشی از پروتکل BRC-20 را کاهش داد.









رونز استاندارد توکن BRC-20 را بر اساس پروتکل Ordinals بهبود می بخشد و تا حدودی می توان رونز را به عنوان یک ارتقاء و بهبود نسبت به کتیبه ها در نظر گرفت.





تفاوت اصلی بین رونز و کتیبه ها در محل حکاکی نهفته است. رون ها در داده های OP_RETURN حک می شوند، در حالی که کتیبه ها در داده های شاهد حک می شوند.





علاوه بر این، تفاوت این دو در جدول زیر نشان داده شده است:

مقایسه رونز کتیبه بر اساس UTXO بله خیر بر اساس Ordinals خیر بله نوع توکن قابل تعویض قابل تعویض رد پای روی زنجیره به حداقل رسیده است بالا سازگاری با شبکه لایتنینگ بله خیر ضرابخانه عمومی پشتیبانی می شود پشتیبانی می شود









4.1 کیف پول: مانند ارزهای دیجیتال معمولی، مدیریت Runes به برنامه های کیف پول خاصی نیاز دارد. برنامه های کاربردی رایج عبارتند از کیف پول Unisat، Xverse و Web3 ارائه شده توسط صرافی ها.





4.2 لانچ پد های رونز: وب سایت هایی برای انتشار و توزیع پروژه ها و توکن های Rune.





4.3 بازارهای معاملاتی: پلتفرمهای NFT مانند Magic Eden اکنون از معاملات Rune پشتیبانی میکنند و حتی برای مبتدیان هم آشنا میشوند.





4.4 و DeFi: در زمینه DeFi اکوسیستم Rune، تلاش هایی مانند وام دهی و پل های Rune (زنجیره متقابل) پدیدار شده است. وجود Runes در را برای توسعه DeFi در شبکه بیت کوین باز کرده است.













همانطور که توسط کیسی رودرمور، بنیانگذار پروتکل رونز، اذعان کرد، رونز بیت کوین هنوز در مراحل اولیه خود است، که عمدتاً توسط گمانه زنی و معامله هدایت می شود.





اگر مایل به مشارکت و سرمایه گذاری در بیت کوین رونز هستید، می توانید آنها را بر روی پلتفرم های تخصصی معامله کنید یا از پروتکل های وام دهی استفاده کنید تا با قرض دادن رونز خود سود کسب کنید.





مهم است که توجه داشته باشید که رونز در حال حاضر به شدت به احساسات بازار متکی است. هنگامی که احساسات بازار از بین می رود، رونز شما ممکن است غیر نقد شونده و غیرقابل معامله شود و منجر به ضرر سرمایه گذاری شود. بنابراین، قبل از شرکت در معاملات رونز، لطفاً انتظارات ریسک خود را مدیریت کنید.









ظهور رونز توجه بیشتری را به شبکه بیت کوین جلب کرده و موارد استفاده جدیدی را به همراه داشته است. رونزها به تازگی معرفی شده اند، و اینکه آیا آنها به موارد استفاده بیشتری گسترش خواهند یافت و در آینده به طور قابل توجهی تغییر خواهند کرد، ناشناخته باقی مانده است. برای ظهور فناوریهای جدید، باید صبور باشیم و ببینیم که در نهایت چگونه به شکوفایی اکوسیستم شبکه بیتکوین کمک میکنند.



