هاوینگ بیت ‌کوین چیست؟

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه
1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر
TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar
1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC
بیت کوین رونز که با نام پروتکل رونز نیز شناخته می شود، پروتکلی برای صدور توکن های قابل تعویض به طور مستقیم در شبکه بیت کوین است. پروتکل رونز توسط کیسی رودارمور، بنیانگذار پروتکل Ordinals، در سپتامبر 2
1. چه کسی بیت کوین را اختراع کرد؟خالق بیت کوین که با نام "ساتوشی ناکاموتو" شناخته می شود، تا به امروز ناشناخته مانده است و هویت واقعی خود را به صورت راز باقی می گذارد. برخی حدس می زنند که ساتو
با تثبیت جایگاه بیت کوین به عنوان امن ترین و غیرمتمرکزترین شبکه بلاکچین جهان، چالش های مقیاس پذیری و محدودیتهای برنامهریزی آن بیش از پیش نمایان شده است. هرچند شبکه اصلی بیتکوین، همچنان معیار طلایی امن
در بحبوحه همگرایی شتابنده فناوری های بلاکچین و هوش مصنوعی، کداتا (Codatta) به عنوان یک پروتکل داده غیرمتمرکز انقلابی ظهور میکند که یکی از چالشهای اصلی Web3 را برطرف میکند: ساخت، مدیریت و کسب درآمد از