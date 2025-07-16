1.هاوینگ بیت کوین چیست؟ هاوینگ بیت کوین رویدادی است که در آن پاداش بلاک در بلاک چین بیت کوین نصف می شود. این بدین معناست که هر بار که 210,000 بلاک در بلاک چین بیت کوین تولید می شود، پاداش بلاک نصف می 1.هاوینگ بیت کوین چیست؟ هاوینگ بیت کوین رویدادی است که در آن پاداش بلاک در بلاک چین بیت کوین نصف می شود. این بدین معناست که هر بار که 210,000 بلاک در بلاک چین بیت کوین تولید می شود، پاداش بلاک نصف می
هاوینگ بیت ‌کوین چیست؟

1.هاوینگ بیت کوین چیست؟


  • هاوینگ بیت کوین رویدادی است که در آن پاداش بلاک در بلاک چین بیت کوین نصف می شود. این بدین معناست که هر بار که 210,000 بلاک در بلاک چین بیت کوین تولید می شود، پاداش بلاک نصف می شود. این رویداد تقریباً هر چهار سال یکبار رخ می دهد. پیشبینی می شود که چهارمین هاوینگ بیتکوین در تاریخ 23 آوریل 2024 با ارتفاع بلاک 840,000 رخ دهد.

  • پس از هر هاوینگ، پاداش بلاک برای بیتکوین کاهش مییابد. از پاداش اولیه 50 بیت کوین برای هر بلاک شروع شده و پاداش فعلی بلاک 6.25 بیت کوین است. پس از رویداد هاوینگ در 2024، پاداش بلاک به 3.125 بیتکوین کاهش خواهد یافت. مکانیزم هاوینگ منجر به کاهش نرخ انتشار بیت کوین می شود که بر قیمت آن تأثیر می گذارد. به طور تاریخی، رویدادهای هاوینگ بیت کوین ارتباط نزدیکی با دورههای بازار صعودی در کل بازار ارزهای دیجیتال داشته است.

2.تأثیر هاوینگ بیتکوین بر قیمت


  • اولین رویداد هاوینگ بیتکوین در 28 نوامبر 2012 اتفاق افتاد که یک نقطه عطف مهم در تاریخ بیت کوین به شمار می آید. این چرخه هاوینگ تا جولای 2016 ادامه داشت. پیش از این هاوینگ، قیمت فروش بیت کوین 12 دلار به ازای هر بیتکوین بود. با رسیدن به هاوینگ، پاداش بلاک بیتکوین از 50 بیتکوین به 25 بیتکوین کاهش یافت. این هاوینگ موجی از هیجان را در بازار ایجاد کرد و قیمت بیتکوین را به 225 دلار رساند. سپس قیمت آن به 1242 دلار صعود کرد که افزایش 100 برابری را نشان می دهد.

  • دومین رویداد هاوینگ بیتکوین در 10 جولای 2016 اتفاق افتاد که پایان 420,000 بلاک روی بلاک چین بیتکوین بود. در این رویداد، پاداش بلاک بیتکوین از 25 بیتکوین به 12.5 بیتکوین کاهش یافت. جالب توجه است که در سال بعد، قیمت بیتکوین از 647 دلار به 2973 دلار افزایش یافت که رشدی چشمگیر 358 درصدی را نشان میدهد.

  • سومین هاوینگ بیتکوین در 11 مه 2020 اتفاق افتاد، پس از تکمیل سومین مجموعه 210,000 بلاک روی بلاکچین بیتکوین. پس از این هاوینگ، پاداش ماینرهای بیتکوین دوباره نصف شد و پاداش هر بلاک به 6.25 بیتکوین کاهش یافت. در عرض یک سال پس از این رویداد هاوینگ، قیمت بیتکوین از 9,851 دلار به 65,145 دلار افزایش یافت که رشدی چشمگیر حدود 561 درصدی را نشان میدهد. سپس قیمت بیتکوین همچنان به روند صعودی خود ادامه داد و به اوج حدود 69,000 دلار رسید.

برای هاوینگ چهارم پیشرو، سرمایه گذاران و ناظران صنعت با دقت این رویداد را پیگیری میکنند تا تأثیرات و فرصت های آن را بررسی کنند. تا تاریخ 28 مارس 2024، قیمت بیتکوین از 73,000 دلار فراتر رفته است. هاوینگ بیت کوین نه تنها یک رویداد مهم در شبکه بیتکوین است که بر قیمت و عملکرد بازار آن تأثیر میگذارد، بلکه بر جهتگیری توسعه کل صنعت ارز دیجیتال نیز تأثیرگذار است.

برای یادگیری نحوه خرید بیتکوین، میتوانید به مقاله "خرید بیتکوین در کمتر از یک دقیقه" مراجعه کنید یا قیمت لحظه ای بیت کوین را در وب سایت رسمی MEXC بررسی کنید.

سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاورهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر خدمت مرتبط دیگری ارائه نمیدهد و همچنین به معنای مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری هر دارایی نمیباشد. MEXC Learn اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه میدهد و به عنوان مشاوره سرمایهگذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را بهطور کامل درک کرده و در هنگام سرمایهگذاری احتیاط کنید. این پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایهگذاری کاربران نخواهد بود.


