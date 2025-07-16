سوالات متداول درباره هالوینگ بیت کوین





خالق بیت کوین که با نام "ساتوشی ناکاموتو" شناخته می شود، تا به امروز ناشناخته مانده است و هویت واقعی خود را به صورت راز باقی می گذارد. برخی حدس می زنند که ساتوشی ناکاموتو یک فرد است، در حالی که برخی دیگر می گویند ممکن است یک سازمان باشد. پس از اینکه ساتوشی ناکاموتو آخرین پیام خود را در 12 دسامبر 2010 در انجمن پست کرد، بدون هیچ ردی ناپدید شد.





هیچ فرد یا سازمانی نمی تواند توزیع و صدور بیت کوین را کنترل کند. بیت کوین از قوانین کد از پیش تعیین شده پیروی می کند.





استخراج کنندگان بیت کوین از الگوریتم های هش برای جستجوی اعداد تصادفی استفاده می کنند. استخراجکنندهای که این عدد تصادفی را پیدا میکند ابتدا یک پاداش بیتکوین دریافت میکند، در فرآیندی که به عنوان استخراج شناخته میشود. با گذشت زمان، ایجاد بیت کوین جدید چالش برانگیزتر می شود. از این رو، با شروع بیت کوین، ساتوشی ناکاموتو کل عرضه را 21 میلیون سکه تعیین کرد و یک مدل کاهش تورم را برای تنظیم در دسترس بودن آن پیاده سازی کرد که شامل نصف شدن رویدادها تقریباً هر چهار سال یکبار است.





بیت کوین در طول تاریخ خود دستخوش سه رویداد نصف شده است که پاداش بلوک را از 50 سکه اولیه در هر بلوک به 6.25 سکه فعلی در هر بلوک کاهش داده است. بیت کوین به چهارمین رویداد هالوینگ خود نزدیک می شود که پاداش بلاک را به 3.125 سکه در هر بلوک کاهش می دهد.





طبق قوانین بیت کوین، پاداش بلاک هر 210000 بلاک نصف می شود. زمان هدف ماینینگ هر بلوک حدود 10 دقیقه است، اما این زمان می تواند متفاوت باشد. استخراج برخی از بلوک ها بیشتر یا کمتر از 10 دقیقه طول میکشد که میتواند در صورت وقوع نیمهسازی بعدی تغییر کند. مفهوم "هالوینگ هر 4 سال" نظری است و می تواند بر اساس زمان استخراج تغییر کند. هالوینگ بعدی در آوریل 2024 پیش بینی می شود.





وقتی بیت کوین دچار هالوینگ می شود، پاداش استخراج بلاک های جدید نصف می شود. این امر نرخ استخراج بیت کوین های جدید را کاهش می دهد و مستقیماً بر سرعت گردش بیت کوین های جدید وارد بازار تأثیر می گذارد. رویداد هالوینگ تقریباً هر چهار سال یکبار اتفاق می افتد و بخشی از مکانیسم کنترل عرضه بیت کوین است.







زمان هالوینگ ارتفاع بلوک پاداش بلاک پس از هالوینگ درصد باقیمانده بیت کوین استخراج نشده اولین هالوینگ 11/28/2012 210,000 25 50% دومین هالوینگ 07/09/2016 420,000 12.5 25% سومین هالوینگ 05/11/2020/ 630,000 6.25 12.5% چهارمین هالوینگ 04/?/2024/ 840,000 3.125 6.3%





با توجه به محدود بودن عرضه کل بیت کوین به 21 میلیون سکه، مکانیسم هالوینگ هجوم بیت کوین های جدید را کاهش می دهد و بیت کوین را حتی کمیاب تر می کند. کمیابی بیت کوین، همراه با داده های تاریخی که نشان دهنده افزایش قیمت ها در رویدادهای هالوینگ بیت کوین در گذشته است، نشان می دهد که رویداد هالوینگ ممکن است منجر به حرکت صعودی بیشتر در قیمت بیت کوین شود.





نه. سرعت تراکنش بیت کوین عمدتاً به اندازه بلوک و تراکم شبکه بستگی دارد. هالوینگ سرعت جدید تولید بیت کوین تاثیر مستقیمی بر سرعت تراکنش نخواهد داشت.





رویداد هالوینگ بیت کوین توجه را به بازار ارزهای دیجیتال از جمله آلت کوین ها جلب می کند. سرمایه گذاران ممکن است نسبت به پتانسیل رشد سایر توکن ها خوشبین تر شوند. این اشتیاق می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری در آلتکوین ها شود و در نتیجه قیمت آنها را افزایش دهد. علاوه بر این، با کاهش پاداش استخراج بیت کوین، برخی از ماینرها ممکن است به آلت کوین های استخراج با پاداش بالاتر روی بیاورند.





تا سال 2140، تمام بیت کوین ها استخراج خواهند شد و افزایش بیشتری در عرضه بیت کوین وجود نخواهد داشت. در آن زمان، قیمت بیت کوین ممکن است بیشتر افزایش یابد و ماینرها دیگر پاداش استخراج دریافت نخواهند کرد، بلکه فقط از تراکنش های کاربر درآمد حاصل از کارمزد تراکنش کسب خواهند کرد.