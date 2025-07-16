سوالات متداول درباره هالوینگ بیت کوین

زمان
هالوینگ ارتفاع بلوک
پاداش بلاک پس از هالوینگ
درصد باقیمانده بیت کوین استخراج نشده
اولین هالوینگ
11/28/2012
210,000
25
50%
دومین هالوینگ
07/09/2016
420,000
12.5
25%
سومین هالوینگ
05/11/2020/
630,000
6.25
12.5%
چهارمین هالوینگ
04/?/2024/
840,000
3.125
6.3%
