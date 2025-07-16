1. سفارش مارکت چیست؟ سفارش مارکت به کاربران امکان میدهد که فوراً با بهترین قیمت موجود در بازار فعلی خرید یا فروش انجام دهند و اجرای سریع تراکنش را تضمین میکند. مفاهیم مرتبط با سفارشات مارکت در MEXC: ق1. سفارش مارکت چیست؟ سفارش مارکت به کاربران امکان میدهد که فوراً با بهترین قیمت موجود در بازار فعلی خرید یا فروش انجام دهند و اجرای سریع تراکنش را تضمین میکند. مفاهیم مرتبط با سفارشات مارکت در MEXC: ق
1. سفارش مارکت چیست؟


سفارش مارکت به کاربران امکان میدهد که فوراً با بهترین قیمت موجود در بازار فعلی خرید یا فروش انجام دهند و اجرای سریع تراکنش را تضمین میکند.

مفاهیم مرتبط با سفارشات مارکت در MEXC:
  • قیمت خرید / قیمت فروش: بهترین قیمت موجود در بازار هنگام خرید یا فروش ارز دیجیتال توسط کاربر.
  • مقدار خرید / مقدار فروش: مقدار ارز دیجیتالی که کاربر برای خرید یا فروش وارد میکند.
  • مقدار کل: ارزش کل ارز دیجیتالی که کاربر برای خرید یا فروش وارد میکند.

توجه به این نکته مهم است که اگر مقدار کل یک سفارش مارکت بیش از حد بزرگ باشد، ممکن است بخشی از سفارش که پر نشده است، لغو شود.

2. نحوه ثبت سفارش مارکت


بیایید نحوه ثبت سفارش بازار برای جفت معاملاتی MX/USDT را شرح دهیم.

2.1 وبسایت


1) به وبسایت رسمی MEXC وارد شوید، وارد حساب خود شوید و روی [اسپات] کلیک کنید تا به صفحه معاملات اسپات دسترسی پیدا کنید.
2) نوع سفارش را روی [مارکت] انتخاب کنید.


3) میتوانید یکی از فیلدهای "کل" یا "مقدار" را پر کنید.
4) روی [خرید MX] کلیک کنید تا سفارش بر اساس مقدار وارد شده در "کل" یا "مقدار" و با بهترین قیمت بازار فعلی اجرا شود.
5) پس از خرید موفقیتآمیز، میتوانید توکنهای خریداری شده MX خود را در بخش "پوزیشنهای باز" مشاهده کنید.


2.2 اپلیکیشن


1) اپلیکیشن MEXC را باز کنید، وارد حساب خود شوید و روی [ترید] در پایین صفحه ضربه بزنید تا به صفحه معاملات اسپات دسترسی پیدا کنید.
2) نوع سفارش را روی [مارکت] انتخاب کنید.
3) میتوانید یکی از فیلدهای "مقدار" یا "کل" را پر کنید.
4) روی [خرید MX] ضربه بزنید تا سفارش بر اساس مقدار وارد شده در "کل" یا "مقدار" و با بهترین قیمت بازار فعلی اجرا شود.
5) پس از خرید موفقیتآمیز، میتوانید توکنهای خریداری شده MX خود را در بخش "پوزیشنها" مشاهده کنید.


روند فروش با استفاده از سفارش بازار مشابه خرید است. مقدار یا ارزش کل MX را که قصد فروش آن را دارید وارد کنید و به همان میزان توکنهای USDT دریافت خواهید کرد. پس از فروش، میتوانید توکنهای USDT مربوطه را در بخش "پوزیشنهای باز" مشاهده کنید.

سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاورهای در مورد سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط نیست و توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی به شمار نمیآید. MEXC Learn تنها اطلاعات را برای اهداف مرجع ارائه میدهد و شامل مشاوره سرمایهگذاری نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که کاملاً از ریسکهای موجود آگاه هستید و در هنگام سرمایهگذاری احتیاط کنید. پلتفرم هیچ مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.


