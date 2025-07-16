چنگال با خط میانی شیف (Schiff Pitchfork) چیست؟

در دنیای پرنوسان و هیجانانگیز ارزهای دیجیتال، دستیابی به تحلیل دقیق و پیشبینی حرکات بازار، برگ برندهای برای هر معاملهگر هوشمند محسوب میشود. یکی از ابزارهای توانمند در این عرصه، «چنگال با خط میانی شیف» یا Schiff Pitchfork است؛ ابزاری برگرفته از چنگال اندروز، که خود از نامآورترین روشهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به شمار میآید.

اندروز، استاد برجستهی تجارت و تحلیل آماری، پایهگذار این روش بود و شیف، شاگرد برجستهاش، با اعمال اصلاحاتی هوشمندانه، نسخهای دقیقتر و پیشرفتهتر از آن ارائه داد. این ابزار، با ترسیم کانالهای قیمتی منظم و هدفمند، راهنمایی قابل اتکا برای شناسایی روندهای میانمدت تا بلندمدت، تعیین سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، و تشخیص نقاط احتمالی شکست یا بازگشت روند است.





چنگال شیف، ابزاری قدرتمند در بازارهای صعودی و نزولی، اما چالشبرانگیز در شرایط رِنج و خنثی است. با این حال، جایگاه ویژه آن در تحلیل روندهای پایدار و حرکات بلندمدت بازار، این ابزار را به یکی از انتخابهای محبوب معاملهگران حرفهای تبدیل کرده است. گرچه تمرکز اصلی آن بر معاملات میانمدت و بلندمدت است، اما در دستان تحلیلگران زبده، حتی برای معاملات روزانه نیز کاربردی و اثربخش خواهد بود. اگر به دنبال ابزارهایی دقیق برای تحلیل مسیر آیندهی بازارهای رمز ارز هستید، Schiff Pitchfork را در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی خود قرار دهید و با دیدی عمیقتر و تحلیلی هوشمندانهتر، وارد دنیای معاملاتی شوید.









در امتداد مسیر تحلیلهای کلاسیک تکنیکال، ابزار Schiff Pitchfork همچون نسخهای پیشرفته از چنگال اندروز، با دقتی مثالزدنی طراحی شده است. مشابه با چنگال استاندارد، این ابزار از سه خط اصلی تشکیل میشود: یک خط میانی که نقش ستون فقرات روند را ایفا میکند، و دو خط موازی که به عنوان سطوح پویا در بالا و پایین آن قرار دارند. آنچه که چنگال شیف را از نمونه کلاسیک خود متمایز میسازد، نقطه آغاز متفاوت برای ترسیم خط میانی و همچنین امکان افزودن خطوط انحرافی است که بر اساس انحراف معیار مشخصی نسبت به خط مرکزی، تصویر دقیقتری از نوسانات بازار ارائه میدهند.





برای ترسیم صحیح یک Schiff Pitchfork، پیشنیاز اساسی، شناسایی روند غالب در بازار است. در یک روند صعودی، دو نقطه پایین مجاور به عنوان مبنای ترسیم خط روند انتخاب میشوند؛ در حالیکه در یک روند نزولی، دو نقطه اوج مجاور مورد استفاده قرار میگیرند. نقطه سوم که نقش تعیینکنندهای در شیب و زاویه چنگال دارد، با توجه به ماهیت روند، در بالای نقطه دوم (در روندهای صعودی) یا پایین آن (در روندهای نزولی) جای میگیرد. بهطور پیشفرض، چنگال شیف دو خط اضافی دارد که به تحلیلگر امکان بررسی دقیقتر رفتار قیمت در نواحی مرزی کانال را میدهد. Schiff Pitchfork چیزی فراتر از یک ابزار ترسیم ساده است؛ این ابزار، یک کانال پویا برای روند قیمت ایجاد میکند که تا زمانی که نمودار قیمت درون این کانال باقی بماند، میتوان تداوم روند را معتبر دانست. اما خروج قیمت از این محدوده، هشداری روشن برای ضعف روند یا حتی احتمال تغییر جهت آن است.









① به صفحه معاملات اسپات بروید و نسخه TradingView نمودار K-line را انتخاب کنید. (توجه: این برای صفحه معاملات فیوچرز نیز کار می کند.)









②در نوار ابزار سمت چپ، روی دکمه [Fibonacci Retracement] کلیک کنید و سپس [Schiff Pitchfork] را انتخاب کنید.









③روند را شناسایی کنید. در مثال زیر، روند فعلی بیت کوین یک روند صعودی را نشان می دهد. نقاط پایین مجاور را به عنوان نقاط پایانی روند انتخاب کنید و نقطه سوم را بالای نقطه دوم قرار دهید تا ترسیم شود.









④اگر می خواهید نقاشی را حذف کنید، روی خط Schiff Pitchfork در نمودار کلیک کنید، سپس روی دکمه حذف کلیک کنید.









در حال حاضر، Schiff Pitchforks را نمی توان در برنامه MEXC ترسیم کرد.



