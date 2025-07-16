نمودار ابری ایچیموکو چیست؟

نمودار ابر ایچیموکو، شاهکاری در دنیای تحلیل تکنیکال است که با تلفیق چندین شاخص کلیدی در قالب یک نمودار منسجم، چشم اندازی جامع و دقیق از رفتار بازار را در اختیار تحلیلگران قرار می دهد. این ابزار قدرتمند، نه تنها نواحی احتمالی حمایت و مقاومت را به وضوح مشخص می سازد، بلکه جهت روند و مومنتوم قیمت را نیز با بیانی گویا ترسیم می کند؛ گویی زبان بازار را برای معاملهگران به گفتار تبدیل کرده باشد.





ابداع این اندیکاتور برجسته، به همت روزنامه نگار و تحلیل گر ژاپنی، گویچی هوسودا، در دهه ۱۹۳۰ میلادی بازمیگردد. وی پس از سال ها پژوهش و اصلاح مداوم، سرانجام در دهه ۱۹۶۰ آن را به صورت عمومی معرفی کرد. امروز، ابر ایچیموکو به یکی از شاخص های معتبر و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بدل شده و جایگاهی ویژه در میان ابزارهای حرفه ای تحلیل بازار یافته است.





اکنون در بستر معاملات فیوچرز صرافی پیشرو MEXC، اندیکاتور ابر ایچیموکو در دسترس کاربران قرار گرفته است. شما میتوانید با افزودن این ابزار تحلیلی به نمودارهای K-Line خود، از قدرت تشخیص بالای آن برای بهینهسازی استراتژیهای معاملاتی روزانه بهره مند شوید. با ایچیموکو، آینده را پیش از وقوع ببینید و با اطمینان بیشتری در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال گام بردارید.









ابر ایچیموکو متشکل از پنج مؤلفه کلیدی است که با هم، ساختاری هماهنگ و منحصربهفرد برای تحلیل روندها، سطوح مقاومت و حمایت و شناسایی سیگنالهای معاملاتی ارائه میدهند. هر یک از این اجزا نقشی حیاتی در ترسیم چشمانداز تکنیکال بازار ایفا میکند:





1. خط تبدیل (Tenkan-sen):

این خط، میانگینی از بالاترین و پایینترین قیمت در بازه ۹ روزه است و بهعنوان شاخصی برای روندهای کوتاهمدت عمل میکند. فرمول: (بیشترین قیمت ۹ روزه + کمترین قیمت ۹ روزه) ÷ ۲ در نمودار، با خط آبی نمایان میشود.





2. خط پایه (Kijun-sen):

خطی با دیدی بلندمدتتر که با محاسبه میانگین بیشینه و کمینه قیمت در بازه ۲۶ روزه به تحلیلگران کمک میکند تا سطوح پایدارتری از حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. فرمول: (بیشترین قیمت ۲۶ روزه + کمترین قیمت ۲۶ روزه) ÷ ۲ در نمودار، با خط قهوهای مشخص شده است.





3. خط تأخیری (Chikou Span):

این خط، قیمت بستهشدن روز جاری را با ۲۶ دوره عقبماندگی در گذشته ترسیم میکند و به معاملهگران این امکان را میدهد تا رفتار تاریخی قیمت را در تطابق با وضعیت فعلی بررسی کنند. در نمودار، با خط سبز تیره نمایش داده شده است.





4. دهانه پیشرو A یا (Senkou Span A):

میانگین خط تبدیل و خط پایه است که ۲۶ دوره جلوتر از قیمت فعلی ترسیم میشود و یکی از دو مرز «ابر» را تشکیل میدهد. فرمول: (Tenkan-sen + Kijun-sen) ÷ ۲ در نمودار، با خط سبز روشن مشخص میگردد.





5. دهانه پیشرو B یا (Senkou Span B):

بر پایه میانگین بیشینه و کمینه قیمت در بازه ۵۲ روزه محاسبه شده و مانند Span A، ۲۶ دوره جلوتر ترسیم میشود تا مرز دیگر ابر را شکل دهد. فرمول: (بیشترین قیمت ۵۲ روزه + کمترین قیمت ۵۲ روزه) ÷ ۲ در نمودار، با خط صورتی دیده میشود.





6. ابر:





قلب تپنده سیستم ایچیموکو، ناحیهای است میان دو دهانه پیشرو A و B که بهعنوان «ابر» شناخته میشود. این منطقه، نهتنها نشانگر جهت و قدرت روند غالب است، بلکه نقشی کلیدی در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت ایفا میکند.

هنگامی که دهانه پیشرو A بالاتر از دهانه B قرار گیرد، ابر به رنگی روشنتر نمایش داده شده و سیگنال صعودی تلقی میشود. در مقابل، زمانی که دهانه B بالاتر از دهانه A قرار گیرد، ابر تیرهتر بوده و بر وجود یک روند نزولی دلالت دارد.













2.1 تشخیص جهت روند آینده





یکی از ویژگیهای منحصربهفرد ایچیموکو، توانایی آن در نمایش آینده بازار از طریق ابر (Kumo) است که بهصورت پیشفرض، ۲۶ دوره جلوتر از قیمت فعلی ترسیم میشود.

هنگامی که Senkou Span A بالاتر از Senkou Span B قرار گیرد، «ابر سبز» شکل میگیرد که نشاندهندهی غلبه قدرت خریداران و آغاز روند صعودی است. در مقابل، زمانی که Senkou Span B در موقعیتی بالاتر از Span A قرار گیرد، «ابر قرمز» پدیدار میشود و حکایت از سلطه فروشندگان و ورود به روند نزولی دارد.

تغییر رنگ ابر از قرمز به سبز، نشانهای از بازگشت بازار به فاز صعودی است. و برعکس، تغییر از سبز به قرمز، هشداری برای ورود به روند نزولی تلقی میشود.

همچنین، موقعیت قیمت نسبت به ابر نیز بهروشنی جهت روند کلی بازار را نمایان میسازد: اگر قیمت بالای ابر قرار گیرد، بازار در روند صعودی است؛ اما اگر زیر ابر حرکت کند، روند نزولی در جریان خواهد بود.





2.2 تولید سیگنالهای معاملاتی هوشمند





ابر ایچیموکو با تلفیق خطوط کلیدی خود، بستر صدور سیگنالهای دقیق خرید و فروش را فراهم میکند:

در شرایط صعودی، سیگنال خرید زمانی صادر میشود که:

قیمت دارایی در بالای ابر قرار داشته باشد؛ و

از خط پایه (Kijun-sen) به سمت بالا عبور کند.

در شرایط نزولی، سیگنال فروش زمانی ایجاد میشود که:

قیمت زیر ابر قرار داشته باشد؛ و

بهصورت نزولی از خط پایه عبور کند.

همچنین تقاطع بین خط تبدیل (Tenkan-sen) و خط پایه نیز بهعنوان سیگنالهای ورود و خروج در نظر گرفته میشود:

اگر خط تبدیل از پایین به بالا خط پایه را قطع کند و قیمت بالای ابر باشد → سیگنال خرید

اگر خط تبدیل از بالا به پایین خط پایه را قطع کند و قیمت زیر ابر باشد → سیگنال فروش





2.3 شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت





دو دهانهی پیشرو Senkou Span A و B، در واقع مرزهای ابر را تشکیل داده و همانند خطوطی دینامیک، سطوح حمایت و مقاومت آینده را مشخص میکنند.

این ویژگی منحصربهفرد، به معاملهگران اجازه میدهد تا پیش بینی دقیقی از مناطق احتمالی برگشت قیمت در ۲۶ دوره آینده داشته باشند.

هرچه ابر در نمودار پهنتر و ضخیمتر باشد، نشاندهندهی ثبات روند فعلی است و احتمال تغییر جهت بازار کاهش مییابد.









در حال حاضر، میتوانید ابر ایچیموکو را در نسخه وب باز کنید و از آن استفاده کنید، اما هنوز در نسخه برنامه پشتیبانی نمیشود.









وب سایت رسمی MEXC را باز کنید و وارد شوید. برای دسترسی به صفحه معاملات فیوچرز، [USDT-M فیوچرز دائمی] را در زیر [فیوچرز] انتخاب کنید. (توجه: این فرآیند برای معاملات فیوچرز دائمی Coin-M یکسان است.)





در صفحه معاملات فیوچرز، روی دکمه اندیکاتورها کلیک کنید، [ICHIMOKU Cloud] را علامت بزنید و روی [تأیید] کلیک کنید تا نشانگر داده Ichimoku Cloud باز شود.













پس از باز کردن Ichimoku Cloud، داده های مربوطه را در نشانگر بالای نمودار K-line مشاهده خواهید کرد. این داده ها اطلاعات مربوط به موقعیت فعلی مکان نما و همچنین رنگ بخش خط مربوطه را در نمودار نشان می دهد.





برای بستن Ichimoku Cloud روی دکمه [X] کلیک کنید.









روی دکمه تنظیمات کلیک کنید تا داده های پارامتر اصلی Ichimoku Cloud را تغییر دهید. همچنین از سفارشی کردن سبک خط، از جمله رنگ خط، ضخامت و موارد دیگر پشتیبانی می کند تا بهتر با ترجیحات شخصی شما هماهنگ شود.









ابر ایچیموکو فرصتی را برای ما فراهم می کند تا بینشی در مورد روندهای بازار به دست آوریم. می توانید آن را با شاخص های دیگر ترکیب کنید تا استراتژی معاملاتی خود را توسعه دهید. از آنجایی که هیچ اندیکاتوری بی خطا نیست، می توانید تحلیل بازار خود را با استفاده از ترکیبی از اندیکاتورهای مختلف افزایش دهید. همچنین در معاملات آتی توصیه می شود هنگام بازکردن پوزیشن ها، دستورات SL را تنظیم کنید تا از زیان بیش از حد ناشی از اشتباهات استراتژی جلوگیری شود.



