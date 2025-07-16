ویلیام گن، اسطوره ای در دنیای بازارهای مالی و از پیشگامان بی بدیل تحلیل تکنیکال در قرن بیستم، با نبوغ منحصر به فرد خود تئوری ای را بنیان نهاد که امروزه در کنار نظریه داو از چارلز داو و نظریه موج الیوتویلیام گن، اسطوره ای در دنیای بازارهای مالی و از پیشگامان بی بدیل تحلیل تکنیکال در قرن بیستم، با نبوغ منحصر به فرد خود تئوری ای را بنیان نهاد که امروزه در کنار نظریه داو از چارلز داو و نظریه موج الیوت
الگو مربع گن یا گن اسکوار (Gann Square) چیست؟

ویلیام گن، اسطوره ای در دنیای بازارهای مالی و از پیشگامان بی بدیل تحلیل تکنیکال در قرن بیستم، با نبوغ منحصر به فرد خود تئوری ای را بنیان نهاد که امروزه در کنار نظریه داو از چارلز داو و نظریه موج الیوت از رالف نلسون الیوت، به عنوان یکی از سه ستون اصلی تحلیل تکنیکال کلاسیک شناخته میشود.

تئوری گن، تلفیقی از هنر و علم در تحلیل بازار است. این نظریه مفاهیمی چون میدان گن، زاویههای گن، چرخ گن و جعبه گن را در بر می گیرد. در میان آن ها، میدان گن جایگاهی محوری دارد؛ ساختاری هندسی که بر اساس چرخ گن طراحی شده و ابزاری قدرتمند برای شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و همچنین زمان های محتمل برای بازگشت روند ها محسوب میشود.

میدان گن با بهره گیری از نقاط اوج یا کف تاریخی بازار، چارچوبی پیشبینیگر ترسیم میکند که معامله گران به کمک آن میتوانند آینده بازار را با دقتی شگفتانگیز رصد کنند. این ابزار، بهویژه زمانی که با نظریه موج الیوت ترکیب میشود، به یکی از مؤثرترین روش ها برای تحلیل ساختارهای موجی و آغاز حرکات قیمتی بدل میگردد. اما توجه داشته باشید: تنظیم دقیق نسبت ها برای همتراز کردن زمان و قیمت، کلید دستیابی به دقت بالا در استفاده از میدان گن است.

در پلتفرم نوآورانه MEXC، شما میتوانید بهراحتی از این ابزار شگفت انگیز بهرهمند شوید. برای استفاده از میدان گن، تنها کافی است:

1. به بخش معاملات اسپات (Spot Trading) وارد شوید و گزینه ی نسخهی TradingView نمودار K-line را انتخاب کنید.
(نکته: این قابلیت در صفحهی معاملات فیوچرد نیز قابل استفاده است.)


2. در نوار ابزار سمت چپ، روی دکمه [Fibonacci Retracement] کلیک کنید و سپس [Gann Square] را انتخاب کنید.


3. از پایین ترین نقطه قیمت MX در ماه سپتامبر، برای شروع کشیدن به جلو بکشید.


4. روی مربع Gann کلیک کنید، روی دکمه گزینه ها کلیک کنید و سپس روی [تنظیمات] کلیک کنید. در اینجا، میتوانید سبک، مختصات و تنظیمات دید را برای میدان گان پیکربندی کنید.


لطفاً توجه داشته باشید که در حال حاضر، طراحی مربع گان در برنامه MEXC پشتیبانی نمی شود.

سلب مسئولیت: معاملات ارزهای دیجیتال شامل ریسک است. این اطلاعات مشاوره ای در مورد سرمایه گذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمی دهد و همچنین به منزله مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.

