توکن‌ های Meme چیستند؟









میم Meme یک پدیده فرهنگی است که میتوان آن را بهعنوان میمها یا شوخیهای محبوب اینترنتی درک کرد. این محتوا به گونهای است که با تعداد زیادی از کاربران ارتباط برقرار میکند و به همین دلیل بهسرعت در سراسر اینترنت پخش میشود. این یک روند فرهنگی است.





بهطور مشابه، توکن های Meme توکنهایی هستند که این پدیده فرهنگی را به تصویر میکشند. این توکنها لزوماً ارزش عملی واقعی ندارند، اما نمایانگر یک پدیده خاص در یک دوره زمانی خاص هستند.









2.1 هویت فرهنگی: بسیاری از توکن های Meme بر اساس هویت فرهنگی مشترک ساخته شدهاند، که اعضا را به هم متصل میکند و انتشار خودجوش را تشویق میکند، که منجر به افزایش شناخت و مشارکت از سوی دیگران میشود.





2.2 اثر ثروت: توکن های Meme معمولاً با قیمتهای ابتدایی پایین شروع میشوند و زمانی که بازار FOMO (ترس از دست دادن) را تحریک میکنند، قیمتهای آنها اغلب صدها یا هزاران برابر افزایش مییابد، که اثر ثروت ایجاد کرده و افراد بیشتری را به مشارکت جذب میکند.





2.3 طبیعت حدسزنی و ویروسی قوی: بیشتر توکنهای Meme فاقد پشتیبانی فنی یا پروژهای هستند و کاربردهای عملی محدودی دارند. در عوض، آنها بهشدت به حدسزنی و تبلیغات وابسته هستند تا محبوبیت پیدا کنند و رشد قیمت را تحریک کنند.









چه در بازار صعودی باشد و چه در بازار نزولی، توکنهای Meme همیشه با تأخیری مدرن ظاهر میشوند اما هیچگاه غایب نیستند. این به این دلیل است که آنها بهطور مداوم ویژگیهای فرهنگی خاصی را نمایان میکنند و جوامع وفادار حامیان خود را جذب میکنند. البته، اثر ثروت قابل توجهی که از افزایشهای ناگهانی ارزش حاصل میشود، نیز عامل مهمی برای حضور مداوم توکنهای Meme است.









دوج Dogecoin با هدف تمسخر انتشار بیرویه توکنهای مختلف ارز دیجیتال در آن زمان ایجاد شد. همزمان با محبوبیت جهانی میمهای دوج (doge)، بنیانگذاران Dogecoin تغییرات جزئی در کد بیتکوین ایجاد کردند و DOGE را منتشر کردند.





در ابتدا برای شوخی و پارودی طراحی شده بود، اما Dogecoin بهطور غیرمنتظرهای بهدلیل قیمت پایین و سرعت تراکنش بالا محبوب شد، به طوری که افراد از آن برای انعام آنلاین و هدیه دادن استفاده کردند. بعدها، به دلیل حمایتهای متعدد ایلان ماسک، ارزش DOGE بهطور چشمگیری افزایش یافت و به نزدیک ۰.۸ دلار برای هر توکن رسید.









توکن SHIB، که در سال 2021 معرفی شد، بهعنوان یکی از توکنهایی شناخته میشود که به همراه DOGE در آن سال به جنون توکنهای با تم حیوانات کمک کرد.





توکن SHIB بهطور جزئی بهدلیل حمایتهای ایلان ماسک در توییتر و جزئی دیگر بهخاطر مکانیکهای نوآورانه توکن خود محبوب شد. در تخصیص اولیه، SHIB نیمی از توکنها را مستقیماً به حساب ویتالیک بوترین ارسال کرد، که عملاً نیمی از عرضه را سوزاند. بسیاری از توکنهای دیگر با تم حیوانات در این زمینه از SHIB پیروی کردند.





لوگوی SHIB شامل یک سگ شیبا اینو است و موفقیت آن، بههمراه DOGE، بهعنوان توکنهای میم با تصویر سگها، الهامبخش بسیاری از imitators برای استفاده از تم سگها در توکنهای خود بوده است، به طوری که یکی از آنها حتی نام توکن خود را از سگ ایلان ماسک، Floki، گرفته است.





علاوه بر مکانیکهای نوآورانهاش، توانایی SHIB در برجسته شدن میان توکنهای مختلف با تم حیوانات را میتوان به تلاشهای مداوم تیم در توسعه و عملیات پروژه نسبت داد. تیم SHIB SHIBASwap را توسعه داده، وارد صدور NFT شده، با تیمهای دیگر همکاری کرده تا تصویر شیبا اینو را در پروژههای GameFi ادغام کند، و حتی اشارههایی به کار بر روی بلاکچین خود داشته است. این اقدامات جامعه را متقاعد کرده که تیم بهطور فعال در حال ساخت و توسعه پروژه است.









تا به حال، PEPE یکی از محبوبترین توکنهای میم امسال بوده است، همراه با AIDOGE.





تصویر توکن PEPE بر اساس شخصیت Pepe the Frog است که توسط Matt Furie در کمیک کارتونیاش با نام "Boys Club" در سال 2005 خلق شد. تصویر Pepe مدتهاست که توسط جامعه ارز دیجیتال پذیرفته شده و برای ایجاد میمها استفاده میشود. وقتی توکن PEPE معرفی شد، بهسرعت توجه بازار را جلب کرد.





توکن PEPE به سریعترین توکن ERC-20 در تاریخ ارزهای دیجیتال تبدیل شده است که بیش از 100,000 دارندگان را جمعآوری کرده و در عرض 23 روز به ارزش بازار 1 میلیارد دلار رسید. محبوبیت آن باعث احیای توکنهای میم شده و منجر به ترافیک در شبکههای Ethereum و Bitcoin گردید.





توجه: صعود PEPE همزمان با هیجان توکنهای BRC-20 بود، که در آن بسیاری از پروژهها توکنهای میم را روی شبکه بیتکوین ایجاد کردند، که منجر به جستجو و حدسزنی گسترده شد و باعث ایجاد ترافیک در شبکه بیتکوین گردید.









اگر بخواهیم بگوییم که PEPE یک پیشینه فرهنگی قوی دارد و در موقعیت ممتازی به دنیا آمده است، باید بگوییم که AIDOGE از رویکرد مردمی بهره برده است. این توکن با استفاده از اثر ثروت ناشی از ایردراپهای توکن ARB، به دارندگان توکنهای ARB این امکان را میدهد که بهطور مستقیم توکنهای AIDOGE دریافت کنند، بهطوری که کسانی که زودتر درخواست میدهند، توکنهای بیشتری دریافت میکنند. این مکانیزم FOMO (ترس از دست دادن) باعث جذب تعداد زیادی از کاربران در مراحل ابتدایی شد. سپس، سایر توکنهای میم صادر شده روی Arbitrum نیز این روش اولیه راهاندازی را تقلید کردند.





علاوه بر این، AIDOGE مکانیزمهای توزیع نوآورانهای معرفی کرده است. زمانی که AIDOGE معامله میشود، یک کارمزد پیشفرض 15% وجود دارد که از این مقدار، 1% بهطور دائمی سوزانده میشود، 3% به استیکرهای $AIDOGE توزیع میشود، و 3% هر نیم ساعت بهطور تصادفی به کاربران با معاملات بالای 100 دلار، بهوسیله قراردادهای هوشمند و به مقادیر تصادفی توزیع میشود. همچنین، 2% از کارمزد به استخر لیکوییدیتی Camelot باز میگردد، 3% برای خرید $ARB استفاده میشود و 3% برای توسعه پروژه اختصاص مییابد. مکانیزمهای انقباضی و لاتاری از عوامل قابل توجهی هستند که باعث جذب کاربران در مراحل بعدی به پروژه شدهاند.









در حالی که Elon Musk از چندین توکن میم حمایت کرده است، بسیاری از توکنهای دیگر نیز بر اساس برخی اصطلاحات موجود در مکالمات معمولی او نامگذاری شدهاند.





مشهور است که Dogecoin یکی از محبوبترین توکنهای میم است که توسط Elon Musk حمایت شده است. Musk حتی با اتهاماتی مبنی بر استفاده از نفوذ خود برای دستکاری قیمت این توکن مواجه شده است، چرا که او بارها در توییتر از DOGE حمایت کرده است.





28 ژانویه 2021: Elon Musk یک تصویر تخیلی از روی جلد مجله "Dogue" توییت کرد. این توییت باعث افزایش قیمت DOGE به میزان 404% شد و قیمت آن از 0.014 دلار به 0.08 دلار رسید.





4 فوریه 2021: Elon Musk توییت کرد که "Dogecoin ارز دیجیتال مردم است"، که باعث افزایش قیمت 90 درصدی DOGE از 0.031 دلار به 0.058 دلار شد.





24 فوریه 2021: Elon Musk تصویری از Dogecoin در حال فرود بر روی ماه منتشر کرد که باعث افزایش قیمت این توکن از 0.043 دلار به 0.06 دلار شد.





15 آوریل 2021: Elon Musk دوباره تصویری از لوگوی Dogecoin منتشر کرد که باعث افزایش قیمت 238 درصدی DOGE به 0.45 دلار در همان روز شد. در ادامه، DOGE مسیر صعودی خود را ادامه داد و به بالاترین قیمت تاریخ خود یعنی 0.73 دلار رسید.





10 مه 2021: در یک برنامه کمدی به نام "Saturday Night Live"، Elon Musk به Dogecoin اشاره کرد و آن را "یک کلاهبرداری" نامید که باعث افت شدید قیمت DOGE به بیش از 34 درصد به 0.45 دلار شد.





14 ژانویه 2022: Elon Musk اعلام کرد که Tesla از DOGE به عنوان روش پرداخت برای محصولات خود استفاده خواهد کرد.





10 آوریل 2022: Elon Musk پیشنهاد داد که هزینههای اشتراک Twitter Blue ممکن است با DOGE پرداخت شود.





21 ژوئن 2022: Elon Musk اعلام کرد که SpaceX از DOGE به عنوان روش پرداخت پذیرش خواهد کرد.





28 اکتبر 2022: Elon Musk Twitter را خریداری کرد و قیمت DOGE از 0.06 دلار به اوج 0.158 دلار رسید.





3 آوریل 2023: لوگوی پرنده آبی در صفحه وب Twitter به طور ناگهانی با لوگوی Shiba Inu DOGE جایگزین شد. همچنین، Elon Musk تصویری از لوگوی DOGE همراه با لوگوی پرنده آبی Twitter توییت کرد.





20 ژوئیه 2023: وبسایت Tesla به نظر میرسید که کدی برای پشتیبانی از پرداختها با DOGE اضافه کرده است.









جذاب ترین جنبه میم کوین ها برای کاربران، عدم قطعیت در بازدهی بالقوه آن ها به دلیل نوسانات شدید قیمتی است. میم کوین ها اغلب با افزایش سریع قیمت به دلیل ترس از دست دادن (FOMO) در بازار روبهرو میشوند، اما با کاهش هیاهو، ارزش آن ها میتواند به سرعت افت کند. هنگام سرمایه گذاری در میم کوین ها، مهم است که سرمایه گذاران منطقی باقی بمانند و اطلاعات کافی برای درک بهتر روندهای بازار جمعآوری کنند.





