راهنمای مبتدیان برای روز Pizza: رابطه شگفت ‌انگیز بین Bitcoin و Pizza

هر ساله در 22 می، جامعه کریپتو "روز پیتزا (Pizza)" را جشن می گیرد. اما چگونه ارز دیجیتال و پیتزا (Pizza)—دو چیز کاملاً متفاوت—با هم مرتبط هستند؟ این مقاله روز پیتزا (Pizza) را توضیح می دهد، یک سالگرد مهم در تاریخ ارز دیجیتال.

اولین تراکنش دنیای واقعی ارز دیجیتال.


جامعه کریپتو روز پیتزا (Pizza) را گرامی میدارد چون این اولین بار بود که کالاهای فیزیکی در ازای ارز دیجیتال مبادله شدند. بیتکوین در سال 2008 بهوجود آمد و بلاکچین بیتکوین در سال 2009 به ثمر رسید. اولین باری که از بیتکوین برای خرید کالاهای واقعی—دو پیتزای بزرگ پاپا جان—استفاده شد، در 22 مه 2010 اتفاق افتاد.

فردی که واقعاً با بیتکوین پیتزاها را خرید، لازلو هانیچز، یک برنامهنویس ساکن ایالات متحده بود. هانیچز در یک فروم اینترنتی بیتکوین پستی گذاشت و از کسانی که تمایل داشتند 10,000 بیتکوین را در ازای دو پیتزا مبادله کنند، درخواست کرد. در روزهای اولیه بیتکوین، فرومهای آنلاین مکانهای مهمی برای تبادل اطلاعات کریپتو بودند. هانیچز فکر کرد اگر این درخواست را آنجا بگذارد، ممکن است کسی به آن پاسخ دهد.

این درخواست را جرمی استردیوانت پاسخ داد. استردیوانت در آن زمان دانشجویی بود که در لندن زندگی میکرد و پیتزاها را از فروشگاهی که آنلاین پیدا کرده بود برای هانیچز سفارش داد. البته سفارش با کارت اعتباری انجام شد، اما هانیچز به استردیوانت با بیتکوین پرداخت کرد، به همین دلیل این روز بهعنوان "اولین روزی که یک کالا با بیتکوین خریداری شد" در نظر گرفته میشود (این قبل از آن بود که اولین صرافی بیتکوین در دنیا راه اندازی شود).

یک پیتزا چقدر هزینه دارد؟


در زمانی که هانیچز پیتزاهای خود را خرید، قیمت بیتکوین تقریباً 0.0041 دلار بود. بنابراین، 10,000 بیتکوین حدوداً معادل 41 دلار ارزش داشت که قیمت مناسبی برای دو پیتزا بود.

در 17 می 2023، زمانی که این مقاله نوشته شد، 1 بیتکوین حدوداً 27,000 دلار ارزش داشت. یعنی 10,000 بیتکوین امروز حدوداً معادل 270 میلیون دلار ارزش دارد. این مبلغ شگفت انگیزی است در ازای تعداد بسیار زیادی پیتزا!

چارت TradingView زیر نشان میدهد که قیمت بیتکوین بهویژه از سال 2020 به این سو بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.


آیا روزی خواهد آمد که از بیت کوین برای خرید کالاها استفاده کنیم؟


داراییهای دیجیتال هنوز عمدتاً بهعنوان ابزار سرمایه گذاری نگهداری میشوند، اما بیتکوین هنوز به طور گسترده بهعنوان یک گزینه پرداخت برای کالاها و خدمات روزمره پذیرفته نشده است. با این حال، پرداختهای بیتکوین به تدریج در تعداد فزایندهای از فروشگاهها پذیرفته میشود، از جمله فروشگاه لوازم الکترونیکی Bic Camera که پرداختهای بیتکوینی را قبول میکند.

چندین عامل وجود دارد که میتواند مانع گسترش پرداختهای کریپتو شود، یکی از آنها وضعیت حقوقی نامشخص ارز دیجیتال است. با این حال، برخی از کشورها در حال تلاش برای غلبه بر این مشکل هستند و بیتکوین را بهعنوان ارز قانونی معرفی کردهاند. السالوادور و جمهوری آفریقای مرکزی دو کشوری هستند که با موفقیت بیتکوین را بهعنوان واحد پول قانونی شناختهاند. هرچند معرفی بیتکوین در هیچکدام از این کشورها کاملاً موفق نبوده است، اما این امر راه را برای اقدام مشابه در مناطق اقتصادی پایدارتر هموار میکند. زمانی که این اتفاق بیفتد، یک گام به عصر استفاده معمول از ارز دیجیتال برای خرید کالاها نزدیکتر خواهیم شد.


