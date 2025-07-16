



هنگام خرید توکنها، افراد معمولاً توکنهایی را انتخاب میکنند که با پروژههایشان آشنا هستند یا توکنهایی که دوستانشان پیشنهاد دادهاند. با این حال، حتی برای توکنهای پیشنهادی، پس از خرید، مهم است که درکی اولیه از آن توکن داشته باشید.





در پلتفرم MEXC، توکنهایی که برای معامله لیست میشوند معمولاً دارای معرفیهای مرتبط هستند، که این امکان را برای شما فراهم میکند که به راحتی درباره آن توکنها اطلاعات کسب کنید. برای توضیح، از توکن MX به عنوان مثال استفاده میکنیم.









وارد وبسایت رسمی MEXC شوید و به رابط معامله دسترسی پیدا کنید. گزینه [اطلاعات توکن] را که بالای نمودار K-line قرار دارد انتخاب کنید. در این قسمت میتوانید اطلاعات مربوط به توکن MX را مشاهده کنید، از جمله معرفی، نام، قیمت انتشار، زمان انتشار، حداکثر عرضه و لینکهای مرتبط. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، میتوانید به سرعت اطلاعات پایه توکن MX را از طریق این خلاصه دریافت کنید.













در اپلیکیشن، زیر نمودار K-line، گزینه [اطلاعات] را انتخاب کنید و میتوانید به اطلاعات پایه ارز دیجیتال مربوطه دسترسی پیدا کنید، از جمله زمان انتشار، حداکثر عرضه، عرضه در گردش، قیمت انتشار، معرفی و لینکهای رسمی. این اطلاعات با نسخه وب سازگار هستند.









گزینه [داده های معاملاتی] را انتخاب کنید و میتوانید به تحلیل نمودار دادههای معاملاتی ارز دیجیتال فعلی، از جمله "تحلیل جریان سرمایه"، "خالص ورود سفارشهای بزرگ در 5 روز اخیر"، و "خالص ورود سرمایه در 24 ساعت گذشته" دسترسی داشته باشید.





در نمودار "تحلیل جریان سرمایه"، سفارشات خرید که توسط خریدار در سمت بازارپذیر اجرا شدهاند، به عنوان سفارش خرید در نظر گرفته میشوند، در حالی که سفارشات خرید که در سمت بازارساز اجرا شدهاند، به عنوان سفارش فروش محسوب میشوند. آستانههای سفارشات بزرگ، متوسط و کوچک بر اساس میانگین مبلغ تراکنش برای جفت معاملاتی طی یک دوره مشخص تعیین میشوند. میتوانید بازههای زمانی مختلف را برای مشاهده تغییرات جریان سرمایه انتخاب کنید.





این سه نمودار، "تحلیل جریان سرمایه"، "خالص ورود سفارشهای بزرگ در 5 روز اخیر"، و "خالص ورود سرمایه در 24 ساعت گذشته"، به طور عمده تغییرات جریان سرمایه در بازههای زمانی مختلف را نشان میدهند. میتوانید بر اساس این نمودارها قضاوتهای خود را در مورد روند بازار انجام دهید. علاوه بر این، تمام نمودارها از عملکرد اشتراکگذاری پشتیبانی میکنند.









پلفترم MEXC اطلاعات پایه توکنها و شاخصهای دادهای اساسی را برای توکنهای لیستشده فراهم میکند، که به شما کمک میکند سریعاً اطلاعات پایه توکن مورد نظر خود برای معامله را درک کنید.



