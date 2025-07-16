هنگام خرید توکنها، افراد معمولاً توکنهایی را انتخاب میکنند که با پروژههایشان آشنا هستند یا توکنهایی که دوستانشان پیشنهاد دادهاند. با این حال، حتی برای توکنهای پیشنهادی، پس از خرید، مهم است که درکی اولهنگام خرید توکنها، افراد معمولاً توکنهایی را انتخاب میکنند که با پروژههایشان آشنا هستند یا توکنهایی که دوستانشان پیشنهاد دادهاند. با این حال، حتی برای توکنهای پیشنهادی، پس از خرید، مهم است که درکی اول
مرکز دانستنی ها/راهنماهای مبتدیان/اسپات/درک اطلاعات...‌ها در MEXC

درک اطلاعات پایه توکن‌ها در MEXC

7/16/2025MEXC
0m
#مقدماتی#مبتدیان
MX Token
MX$2.194+1.10%
Line Protocol
LINE$0.0000309+55.27%

هنگام خرید توکنها، افراد معمولاً توکنهایی را انتخاب میکنند که با پروژههایشان آشنا هستند یا توکنهایی که دوستانشان پیشنهاد دادهاند. با این حال، حتی برای توکنهای پیشنهادی، پس از خرید، مهم است که درکی اولیه از آن توکن داشته باشید.

در پلتفرم MEXC، توکنهایی که برای معامله لیست میشوند معمولاً دارای معرفیهای مرتبط هستند، که این امکان را برای شما فراهم میکند که به راحتی درباره آن توکنها اطلاعات کسب کنید. برای توضیح، از توکن MX به عنوان مثال استفاده میکنیم.

وبسایت


وارد وبسایت رسمی MEXC شوید و به رابط معامله دسترسی پیدا کنید. گزینه [اطلاعات توکن] را که بالای نمودار K-line قرار دارد انتخاب کنید. در این قسمت میتوانید اطلاعات مربوط به توکن MX را مشاهده کنید، از جمله معرفی، نام، قیمت انتشار، زمان انتشار، حداکثر عرضه و لینکهای مرتبط. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، میتوانید به سرعت اطلاعات پایه توکن MX را از طریق این خلاصه دریافت کنید.


اپلیکیشن


در اپلیکیشن، زیر نمودار K-line، گزینه [اطلاعات] را انتخاب کنید و میتوانید به اطلاعات پایه ارز دیجیتال مربوطه دسترسی پیدا کنید، از جمله زمان انتشار، حداکثر عرضه، عرضه در گردش، قیمت انتشار، معرفی و لینکهای رسمی. این اطلاعات با نسخه وب سازگار هستند.


گزینه [داده های معاملاتی] را انتخاب کنید و میتوانید به تحلیل نمودار دادههای معاملاتی ارز دیجیتال فعلی، از جمله "تحلیل جریان سرمایه"، "خالص ورود سفارشهای بزرگ در 5 روز اخیر"، و "خالص ورود سرمایه در 24 ساعت گذشته" دسترسی داشته باشید.

در نمودار "تحلیل جریان سرمایه"، سفارشات خرید که توسط خریدار در سمت بازارپذیر اجرا شدهاند، به عنوان سفارش خرید در نظر گرفته میشوند، در حالی که سفارشات خرید که در سمت بازارساز اجرا شدهاند، به عنوان سفارش فروش محسوب میشوند. آستانههای سفارشات بزرگ، متوسط و کوچک بر اساس میانگین مبلغ تراکنش برای جفت معاملاتی طی یک دوره مشخص تعیین میشوند. میتوانید بازههای زمانی مختلف را برای مشاهده تغییرات جریان سرمایه انتخاب کنید.

این سه نمودار، "تحلیل جریان سرمایه"، "خالص ورود سفارشهای بزرگ در 5 روز اخیر"، و "خالص ورود سرمایه در 24 ساعت گذشته"، به طور عمده تغییرات جریان سرمایه در بازههای زمانی مختلف را نشان میدهند. میتوانید بر اساس این نمودارها قضاوتهای خود را در مورد روند بازار انجام دهید. علاوه بر این، تمام نمودارها از عملکرد اشتراکگذاری پشتیبانی میکنند.


پلفترم MEXC اطلاعات پایه توکنها و شاخصهای دادهای اساسی را برای توکنهای لیستشده فراهم میکند، که به شما کمک میکند سریعاً اطلاعات پایه توکن مورد نظر خود برای معامله را درک کنید.

اگر میخواهید درک جامعتری از توکن داشته باشید، میتوانید اطلاعات مربوط به توکن را از طریق وبسایت رسمی پروژه یا وبسایتهای دادهای تخصصی شخص ثالث دریافت کنید. این کار میتواند به شما در اتخاذ تصمیم نهایی خرید کمک کند.


مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

سوالات متداول مرتبط با حساب کاربری

سوالات متداول مرتبط با حساب کاربری

1. ورود به حساب1.1 وقتی نه شماره موبایل و نه ایمیل من در دسترس نیست، چگونه وارد سیستم شوم؟اگر رمز عبور ورود به حساب خود را به خاطر دارید:در وب: در صفحه رسمی ورود به سیستم، حساب کاربری و رمز عبور خود ر

لیکوئید شدن اجباری چیست؟

لیکوئید شدن اجباری چیست؟

1. لیکوئید شدن اجباری چیست؟لیکوئید شدن اجباری زمانی اتفاق میافتد که مارجین شما به سطح مارجین نگهداری میرسد، که منجر به نیاز به لیکوئید شدن پوزیشن شما میشود و در نتیجه تمام مارجین نگهداری شما از دست می

نحوه وام‌ گیری و بازپرداخت با وام‌ MEXC

نحوه وام‌ گیری و بازپرداخت با وام‌ MEXC

پلتفرم وام MEXC یکی از خدمات نوآورانه صرافی MEXC در حوزه وامدهی رمزارزی است. این سرویس به کاربران امکان میدهد با وثیقهگذاری یکی از داراییهای دیجیتال خود، رمزارز دیگری را قرض بگیرند و از آن برای معاملا

پیش‌ بینی فیوچرز چیست؟ یک روش ساده و قابل ‌دسترس برای معاملات فیوچرز

پیش‌ بینی فیوچرز چیست؟ یک روش ساده و قابل ‌دسترس برای معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به دلیل اهرم بالا و امکان سود در بازارهای صعودی و نزولی، سرمایه گذاران زیادی را جذب میکند. اما سازوکارهای پیچیده ای مثل مارجین، اهرم و قیمت لیکوییدیشن باعث میشود بسیاری از م

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید