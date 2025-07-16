







پروتکل OpenServ یک پلتفرم زیرساختی برای اقتصاد عامل هوش مصنوعی است که به ساخت یک سیستم غیرمتمرکز اختصاص داده شده است که از همکاری چندعاملی و ادغام بین چارچوبی پشتیبانی میکند و عاملها را قادر میسازد تا مانند انسانها همکاری، استدلال و وظایف را اجرا کنند.





پروتکل OpenServ از طریق توکن بومی خود، SERV، انگیزهها و حاکمیت را ترکیب میکند: کاربران باید SERV را برای دسترسی به خدمات پلتفرم خرج کنند، در حالی که مشارکتکنندگان عاملهای باکیفیت، پاداش توکن دریافت میکنند. این توکن همچنین از حاکمیت پلتفرم و باز کردن قفل ویژگیها پشتیبانی میکند.









پروتکل OpenServ طرحهای پیشرفته ای مانند "عاملهای سایه" و "چارچوب شناختی چند لایه" را معرفی میکند که به سیستم های هوش مصنوعی قابلیت های شبه انسانی برای خودبازخوردی و خودبهینهسازی میدهد و هوش مصنوعی را به سمت هوش و استقلال بیشتر سوق میدهد.









چشم انداز بلندمدت OpenServ، آزادسازی پتانسیل همافزایی انسان و هوش مصنوعی با ایجاد یک اقتصاد کارآمد متشکل از عامل های هوش مصنوعی و انسانها است که آرمان خدمت هوش مصنوعی به بشریت به جای جایگزینی آن را محقق میکند.









در عصر پیشرفت سریع هوش مصنوعی، OpenServ به یک سوال حیاتی میپردازد: هوش مصنوعی نه تنها باید باهوشتر شود، بلکه باید "اجتماعیتر" نیز شود. این سیستم نه تنها باید یاد بگیرد که وظایف را انجام دهد، بلکه باید همکاری، استدلال و ارائه بازخورد را نیز یاد بگیرد. این همان «اقتصاد عاملمحور» است.









پروتکل OpenServ یک پلتفرم غیرمتمرکز است که برای «اقتصاد عامل» ساخته شده است و به گونهای طراحی شده است که مکانیزمی یکپارچه برای ثبت، کشف، همکاری، فراخوانی و پاداش در اختیار عاملهای هوش مصنوعی قرار دهد. به طور خلاصه، این پلتفرم به عنوان سیستم عامل برای سیستمهای چندعاملی آینده در دنیای وب 3 عمل میکند.





در محیطی که امروزه اکثر برنامه های هوش مصنوعی «یکپارچه» هستند، OpenServ قصد دارد شبکهای از چندین عامل هوش مصنوعی ایجاد کند که بتوانند به طور مستقل تصمیم گیری کنند، وظایف را به نمایندگی از کاربران اجرا کنند و حتی برای انجام وظایف پیچیده و چند دامنه ای با هم همکاری کنند. برای تحقق این چشمانداز، OpenServ چندین مفهوم اصلی را معرفی میکند:









عامل های سایه (Shadow Agents) یک مکانیزم عامل بهبود یافته هستند که میتوانند نمونه های عامل مربوطه را در پلتفرم ها و مدل های مختلف "طرح ریزی" کنند و ثبات و وضعیت هماهنگ را حفظ کنند. به عنوان مثال، یک هوش مصنوعی دستیار پزشکی میتواند هویت و قابلیت های یکسانی را در یک برنامه تلفن همراه، یک افزونه مرورگر و در شبکه OpenServ حفظ کند و سرویس های هوشمند واقعاً چند پلتفرمی را امکان پذیر سازد.









طراحی عامل OpenServ بر اساس مدلهای شناختی انسان است و از یک معماری چند لایه استفاده میکند: لایه ادراک (کسب اطلاعات)، لایه عمل (اجرای وظیفه)، لایه بازتاب (خودارزیابی) و لایه کنترل (تنظیم استراتژی). این ساختار به عاملها قابلیت سازگاری، خودمختاری و توانایی همکاری بالایی میدهد.









برای ایجاد همکاری یکپارچه بین عامل های متنوع، OpenServ استاندارد پروتکل رابط عامل (AIP) را معرفی میکند. AIP ورودیها، خروجیها، روشهای فراخوانی، فرادادهها، سیستم اعتبار و موارد دیگر هر عامل را تعریف میکند و به عامل ها اجازه میدهد تا یکدیگر را کشف و فراخوانی کنند، درست مانند کاری که سرویس ها در اینترنت انجام میدهند.









توکن بومی OpenServ، SERV است و مجموعاً 1 میلیارد توکن عرضه میکند. SERV نه تنها به عنوان سوخت اصلی برای عملیات پلتفرم عمل میکند، بلکه نقش مهمی در مدیریت، مشوقها و انتقال ارزش مشارکتی نیز ایفا میکند. طراحی اقتصادی OpenServ، کاربردی بودن را در اولویت قرار میدهد و در عین حال توزیع شفاف و عادلانه توکن، نقدینگی قوی بازار و مشوقهای مؤثر اکوسیستم را تضمین میکند.









دسته بندی درصد جزئیات بازگشایی توکن و برنامه توزیع دور پیش از کشت بذر 1% کاملاً قفلگشایی شده، بدون قفل؛ ارزشگذاری 5 میلیون دلار دور کشت بذر 15% کاملاً قفلگشایی شده، بدون قفل؛ ارزشگذاری 7.5 میلیون دلار فروش عمومی 25% به مدت 24 ساعت در Fjord Foundry انجام شد؛ کاملاً قفلگشایی شده؛ ارزشگذاری 1.25 میلیون دلار تزریق نقدینگی یونی سواپ 25% کاملاً قفلگشایی شده، بدون قفل؛ متعلق به تیم

اکوسیستم و خزانه داری 24% توسط یک کیف پول چندامضایی 2 تا 4 نفره مدیریت میشود؛ بدون برنامه قفل گشایی

تیم 10% 18 ماه واگذاری خطی از 6 آگوست 2025؛ در حال حاضر کاملاً قفل شده









هزینه های دسترسی به پلتفرم و فراخوانی عامل: تمام عملیات در OpenServ، فراخوانی سرویس های عامل، آپلود قالبهای وظیفه، استقرار عاملهای سفارشی و غیره، نیاز به پرداخت با توکنهای SERV دارند.





مشوق های اکوسیستم: عامل های هوش مصنوعی با عملکرد بالا یا پذیرفته شده، پاداش های SERV را برای تشویق کیفیت و حفظ یک جامعه توسعهدهنده فعال دریافت میکنند.





مشارکت در مدیریت: دارندگان SERV حق شرکت در مدیریت پلتفرم، رأی دادن در مورد پارامتر های پروتکل، کمکهای مالی اکوسیستم و سایر پیشنهادات مهم را دارند.





آزادسازی ویژگی های پیشرفته: SDKهای پریمیوم، مجوزهای پیشرفته در بازار عامل و سایر ابزارهای پیشرفته را میتوان با سپرده گذاری SERV آزاد کرد.





مکانیسم پشتیبانی از ارزش: بخشی از درآمد پلتفرم برای خرید مجدد و سوزاندن SERV استفاده میشود که باعث کاهش قیمت توکن و پشتیبانی از رشد ارزش بلندمدت میشود.





توسعه OpenServ به چندین مرحله تقسیم خواهد شد:





انتشار SDK ها و ابزار های CLI توسعه دهندگان، که از ادغام با چارچوب های اصلی هوش مصنوعی (مانند LangChain، OpenAI، Replicate) پشتیبانی می کنند.

راه اندازی رجیستری OpenServ برای ثبت، کشف و فراخوانی عامل.

شروع زودهنگام یک برنامه تشویقی عامل.





بازار نمایندگان OpenServ را راه اندازی کنید.

مفهوم نمایندگان سایه و اولین نمونه اولیه چند پلتفرمی را معرفی کنید.

یک سیستم صورتحساب اولیه برای فراخوانی نمایندگان پیاده سازی کنید.





ماژول مدیریت را مستقر کنید؛ اعضای جامعه میتوانند با استفاده از SERV پیشنهادها را ارسال کرده و رأی دهند.

یک سیستم اعتبارسنجی و مدل امتیازدهی اعتبار عامل را منتشر کنید.

شروع به ساخت لایه هماهنگی شبکه هوش مصنوعی برای پشتیبانی از خوشههای عامل کنید.





راهاندازی رسمی شبکه اصلی OpenServ.

گسترش ادغام با پروژههای Web3 و هوش مصنوعی دیگر.

ساخت یک اکوسیستم اقتصاد عامل چندکاربردی با پشتیبانی SERV.









هدف نهایی OpenServ صرفاً ایجاد یک پلتفرم عامل نیست، بلکه ایجاد یک «سیستم عامل شبکه هوش مصنوعی» غیرمتمرکز است. همانطور که اتریوم به عنوان پایه و اساس قراردادهای هوشمند عمل میکند، OpenServ به لایه پروتکل برای عاملهای هوش مصنوعی تبدیل خواهد شد و زیربنای اقتصاد کاری آیندهای خواهد بود که در آن انسانها و هوش مصنوعی در کنار هم وجود دارند و با هم همکاری میکنند.









توکنSERV یکی از محبوبترین توکنهای امروزی است و MEXC از مزیت پیشگام بودن خود برای فهرست کردن این توکن در پلتفرم خود استفاده کرد. شما میتوانید SERV را با دنبال کردن این مراحل در MEXC معامله کنید:





برنامه MEXC را باز کنید و وارد آن شوید یا از وب سایت رسمی دیدن کنید. در نوار جستجو، SERV را وارد کنید و معاملات اسپات را انتخاب کنید. نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کنید و معامله را تکمیل کنید.









همچنین میتوانید از صفحه +MEXC Airdrop برای شرکت در رویدادهای واریز و معاملات مربوط به SERV بازدید کنید. برای شانس اشتراکگذاری در یک استخر پاداش 100,000 USDT، کافیست چند کار آسان را انجام دهید.





پروتکل OpenServ چیزی بیش از یک پلتفرم فناوری است. این پلتفرم، الگوی جدیدی برای خلق هوش مصنوعی و همکاری اجتماعی را در بر میگیرد. در عصر عاملیت، انسانها دیگر ابزارها را به صورت جداگانه اداره نخواهند کرد، بلکه به عنوان گره های شبکهای با عاملیتهای هوش مصنوعی همکاری خواهند کرد.





اگر دهه گذشته عصر "هوش" بود، دهه آینده عصر "عاملیت" خواهد بود. OpenServ پایه و اساس مورد نیاز برای این دوره را فراهم میکند: یک زیرساخت باز، غیرمتمرکز و پایدار در حال تکامل برای اقتصاد عاملیت هوش مصنوعی.





سلب مسئولیت: این مطلب به منزله مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، امور حقوقی، امور مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط اطلاعات را برای مرجع ارائه میدهد و به منزله مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و با احتیاط سرمایهگذاری میکنید. مسئولیت تمام تصمیمات و نتایج سرمایهگذاری بر عهده کاربر است.