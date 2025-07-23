



در بحبوحه همگرایی شتابنده فناوری های بلاکچین و هوش مصنوعی، کداتا ( Codatta ) به عنوان یک پروتکل داده غیرمتمرکز انقلابی ظهور میکند که یکی از چالشهای اصلی Web3 را برطرف میکند: ساخت، مدیریت و کسب درآمد از زیرساخت های داده با کیفیت بالا. با افزایش تقاضای هوش مصنوعی برای دادههای گسترده، قابل اعتماد و قابل تأیید، کداتا با ایجاد یک بازار بدون نیاز به مجوز که اطلاعات خام را به منابع ارزشمند و با پشتوانه دارایی تبدیل میکند، بین تولیدکنندگان داده و توسعهدهندگان هوش مصنوعی پل میزند.





توکن حاکمیتی بومی آن، XNY، زیربنای این اکوسیستم نوآورانه است - تسهیل تراکنشها، ایجاد انگیزه برای مشارکت و فعال کردن حاکمیت دموکراتیک. کداتا که توسط سرمایهگذاران پیشرو در صنعت پشتیبانی میشود و با بلاکچین های برجسته ای مانند Metis ادغام شده است، در تقاطع هوش مصنوعی، بلاکچین و علم داده قرار دارد و پتانسیل سرمایهگذاری قانع کننده ای را به نمایش میگذارد.













انقلاب مدرن هوش مصنوعی با یک تنگنای اساسی روبرو است: دستیابی به دادههای با کیفیت بالا و تأیید شده. بازارهای متمرکز سنتی دادهها از محدودیتهای متعددی رنج میبرند:





عدم منشأ داده ها: تأیید منشأ و اصالت دادهها دشوار است

کانال های کسب درآمد محدود: تولیدکنندگان داده ها برای حفظ ارزش کسب شده تلاش میکنند

تضمین کیفیت ناکافی: هیچ مکانیسم قابل اعتمادی برای اطمینان از صحت داده ها وجود ندارد

خطرات حریم خصوصی و امنیتی: ذخیرهسازی متمرکز، نقاط شکست و نگرانی های مربوط به حریم خصوصی را ایجاد می کند

تنگنا های مقیاس پذیری: سیستمهای سنتی نمی توانند به طور مؤثر به تقاضاهای عظیم دادههای هوش مصنوعی رسیدگی کنند





کوداتا با یک رویکرد انقلابی بر این چالشها غلبه میکند - ترکیب فناوری بلاکچین با مکانیسمهای تأیید مبتنی بر هوش مصنوعی برای ایجاد چیزی که شرکتها آن را "اولین پروتکل داده غیرمتمرکز معتبر علمی جهان" مینامند.









به عنوان یک پلتفرم حاشیه نویسی و برچسب گذاری جهانی، کوداتا هوش انسانی را به مجموعه داده های قابل استفاده برای هوش مصنوعی تبدیل میکند و ارزش اصلی آن بر سه ستون بنا شده است:





کوداتا یک اکوسیستم باز را پرورش میدهد که به تولیدکنندگان داده اجازه میدهد بدون نیاز به تأیید مرکزی، اطلاعات ارزشمند خود را ارائه دهند. این مدل دموکراتیک تضمین میکند که منابع داده با کیفیت بالا در سطح جهانی میتوانند در اقتصاد هوش مصنوعی مشارکت کنند.





برخلاف پلتفرم های داده سنتی که به ارزیابیهای کیفیت ذهنی متکی هستند، کوداتا یک سیستم امتیازدهی دقیق اعتماد را پیاده سازی میکند که معیارهای قابل سنجشی را برای قابلیت اطمینان داده ها ارائه میدهد و به توسعهدهندگان هوش مصنوعی این امکان را میدهد تا در مورد کیفیت و مناسب بودن دادهها تصمیمات آگاهانهای بگیرند.





یکی از نوآورانهترین ویژگی های کوداتا، سیستم حق امتیاز داخلی آن است که تضمین میکند مشارکتکنندگان داده از استفاده مداوم از کار خود بهرهمند شوند و انگیزههای پایداری برای تولید دادههای با کیفیت بالا و حفظ مشارکت بلندمدت مشارکتکنندگان ایجاد میکند.













فناوری کوداتا بر اساس تجزیه و تحلیل پیشرفته فرادادههای بلاکچین ساخته شده است و بر رمزگشایی آدرسهای ناشناس بلاکچین غنیشده با فرادادههای معنایی تمرکز دارد. این امر تراکنشهای پیچیده درون زنجیرهای را به بینشهای عملی تبدیل میکند، بهویژه برای موارد زیر قابل استفاده است:





مدیریت انطباق و ریسک: کمک به مؤسسات مالی و پروتکل ها در برآورده کردن الزامات نظارتی

تحلیل روند: ارائه اطلاعات بازار از طریق تشخیص الگوی داده های بلاکچین

تأیید اعتبار: تبدیل رفتار درون زنجیره ای به نمرات اعتباری و شهرت قابل تأیید









این پروتکل مشارکتی مبتنی بر هوش مصنوعی که به طور خاص برای فراداده های بلاکچین طراحی شده است، موارد زیر را امکانپذیر میسازد:





ارزیابی خودکار کیفیت دادهها: الگوریتم های یادگیری ماشین به طور مداوم مشارکت های داده را ارزیابی و امتیازدهی میکنند.





تطبیق هوشمند: سیستم های هوش مصنوعی، تولیدکنندگان داده را با مرتبطترین طرف های تقاضا متصل میکنند.





تحلیل های پیش بینی کننده: الگوریتم های پیشرفته از پیش بینی تقاضای داده و روندهای بازار پشتیبانی میکنند.









معماری کوداتا از شبکه های بلاکچین چندگانه پشتیبانی میکند و سازگاری گسترده و حداکثر کاربرد را تضمین میکند. همکاری اخیر آن با متیس، تعهد به عملکرد چند زنجیرهای را برجسته میکند، در حالی که توکن حاکمیتی XNY روی زنجیره BNB فعالیت میکند و تراکنشهای کمهزینه و با توان عملیاتی بالا را به کاربران ارائه میدهد.













چارچوب تأیید دادههای غیرمتمرکز





لایه اول: امتیازدهی به اعتبار مشارکتکنندگان

هر مشارکتکننده داده، امتیاز اعتبار پویایی را بر اساس کیفیت مشارکتهای پیشین، بررسیهای همتا و ارزیابیهای الگوریتمی حفظ میکند و یک اکوسیستم خودتنظیم را پرورش میدهد که در آن مشارکتکنندگان با کیفیت بالا به طور طبیعی برجسته میشوند.





لایه دوم: تأیید چند منبعی

نقاط داده حیاتی تحت تأیید چند منبعی قرار می گیرند و قبل از تأیید نهایی، نیاز به تأیید چندین مشارکت کننده مستقل دارند. این مکانیسم اجماع، احتمال ورود داده های نادرست یا گمراهکننده به سیستم را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.





لایه سوم: کنترل کیفیت با کمک هوش مصنوعی

الگوریتم های پیشرفته یادگیری ماشین به طور مداوم داده های مشارکتی را رصد میکنند، ناهنجاری های بالقوه، ناسازگاریها یا مشکلات کیفی را شناسایی می کنند و به طور مکرر دقت را بر اساس الگوهای تاریخی بهبود می بخشند.









کوداتا از فناوریهای پیشرفته حریم خصوصی برای محافظت از اطلاعات حساس و در عین حال حفظ قابلیت استفاده از دادهها استفاده میکند:





یکپارچه سازی اثبات دانش صفر: تأیید داده ها را بدون افشای اطلاعات حساس زیربنایی امکان پذیر میکند و رعایت حریم خصوصی را تضمین میکند.





حریم خصوصی تفاضلی: نویز کالیبره شده دقیقی را به مجموعه داده ها اضافه میکند و ضمن حفظ سودمندی آماری برای آموزش هوش مصنوعی، از حریم خصوصی افراد محافظت میکند.





محاسبات چندجانبه امن: برای وظایف پردازش دادههای بسیار حساس، از پروتکلهای محاسباتی چندجانبه امن استفاده میکند تا تجزیه و تحلیل را بدون افشای دادههای خام به هر شرکتکننده واحد امکانپذیر سازد.













توکن XNY، توکن بومی و کاربردی Codatta، بر روی زنجیره هوشمند BNB فعالیت می کند و به کاربران تراکنش های کمهزینه و پرسرعت ارائه میدهد و چندین نقش حیاتی را در اکوسیستم ایفا میکند:





مدیریت: دارندگان XNY در تصمیمات اصلی پروتکل از جمله تنظیم پارامترها، راهاندازی ویژگی های جدید، تأیید مشارکت، مدیریت خزانه داری و تغییرات سیاست های اقتصادی حق رأی دارند.





کاربرد: برای پرداخت های دسترسی به دادهها، پاداشهای سپرده گذاری برای اعتبارسنج های شبکه، مکانیسم های تضمین کیفیت و مشوق ها برای مشارکت کنندگان داده استفاده میشود.









با نزدیک شدن پروژه به رویداد تولید توکن (TGE)، جزئیات اقتصادی خاص هنوز در حال نهایی شدن هستند. با این حال، اطلاعات فعلی نشان دهنده یک مدل با دقت طراحی شده متمرکز بر پایداری بلندمدت است:





مکانیسم کنترل عرضه: تورم را با رشد شبکه متعادل میکند تا اطمینان حاصل شود که ارزش توکن با کاربرد و پذیرش پلتفرم همسو است.





چارچوب تخصیص استراتژیک: از بهترین شیوه های صنعت پیروی میکند، توکن ها را به پاداش های جامعه، تیم و مشاوران (با برنامههای واگذاری)، مشارکتهای استراتژیک و توسعه اکوسیستم، ذخایر پایداری پروتکل و شرکتکنندگان فروش عمومی توزیع میکند.













بازار دادههای آموزشی: مجموعه داده های بینایی کامپیوتر (رانندگی خودران، تصویربرداری پزشکی و غیره)، داده های پردازش زبان طبیعی (چت بات ها، ترجمه و غیره)، سریهای زمانی و داده های مالی (تجارت الگوریتمی و غیره) را پوشش میدهد.





اعتبارسنجی و آزمایش مدل: مجموعه داده های معیار استاندارد را برای پشتیبانی از مقایسه های منصفانه مدلهای هوش مصنوعی ایجاد میکند و سوگیریهای دادههای آموزشی را از طریق یک پایگاه مشارکتی متنوع شناسایی و کاهش میدهد.









زیرساختهای اساسی برای اشتراکگذاری دادهها و کسب درآمد در تحقیقات دانشگاهی را فراهم میکند، از شبکههای همکاری تحقیقاتی غیرمتمرکز پشتیبانی میکند، مکانیسمهای بررسی همتایان علمی را تطبیق میدهد و تکرارپذیری تحقیقات را تضمین میکند.









همکاری استراتژیک کوداتا با متیس، نقطه عطف مهمی را نشان میدهد که بر افزایش تجزیه و تحلیل بلاکچین از طریق ادغام هوش مصنوعی، از جمله دسترسی به زیرساختهای بلاکچین با عملکرد بالا، تجزیه و تحلیل دادههای بین زنجیرهای و گسترش اکوسیستم توسعهدهندگان تمرکز دارد. با تأمین مالی اولیه به رهبری OKX Ventures، اعتماد نهادی به چشمانداز آن مشهود است، در حالی که ادغام با اکوسیستم بایننس (به عنوان مثال، کیف پول بایننس، برنامه های زنجیره BNB) را تسریع میکند.



