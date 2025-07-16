



در بازار امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، پروتکلهای متعددی تلاش میکنند تا چالشهایی مانند چندپارگی نقدینگی و بهینه سازی بازده را برطرف کنند. در میان آنها، پروتکل اسپارک ( Spark Protocol ) به سرعت به عنوان یک راهکار زیرساختی بالغ ظهور کرده است و در حال حاضر بیش از 7.9 میلیارد دلار ارزش کل قفل شده (TVL) را مدیریت میکند و اخیراً توکن نظارتی بومی خود، SPK، را راهاندازی کرده است.









پروتکل اسپارک (Spark Protocol) از تکامل MakerDAO به اکوسیستم Sky ( Sky ecosystem ) سرچشمه گرفته است و نشاندهنده یک تغییر الگو در بخش وامدهی استیبل کوین است. پس از عرضه رسمی توکن آن در 17 ژوئن 2025 و فهرست شدن فوری در صرافیهای بزرگ مانند بایننس، اسپارک به یک لایه زیرساخت اصلی DeFi تبدیل شده است که چندین شبکه بلاکچین را در بر میگیرد.









پروتکل اسپارک، به عنوان پرچمدار «ستاره آسمان» در اکوسیستم اسکای (که قبلاً MakerDAO نام داشت)، چشمانداز بلندپروازانه MakerDAO برای زیرساخت مالی غیرمتمرکز را تجسم میبخشد. توسعه آن در سال 2023 آغاز شد، زمانی که MakerDAO نیاز به یک پلتفرم وامدهی پیچیدهتر را که از ثبات و نقدینگی DAI بهره میبرد، در عین حال گسترش عملکرد در چندین شبکه بلاکچین، تشخیص داد.





در ماه مه 2023، اسپارک رسماً خدمات وامدهی خود را راهاندازی کرد و در ابتدا بر بازارهایی مانند DAI، اتریوم (ETH)، اتریوم سپردهگذاری شده (stETH) و DAI پسانداز (sDAI) تمرکز داشت. با این حال، جاه طلبی آن فراتر از وامدهی سنتی است. این پروتکل در حال تبدیل شدن به یک زیرساخت جامع DeFi است که به چالشهای اصلی صنعت مانند چندپارگی نقدینگی، بازده ناپایدار و ظرفیت کم استفاده شده استیبل کوینها میپردازد.









پروتکل اسپارک جایگاه استراتژیک چندبعدی در اکوسیستم دیفای دارد:





اسپارک به عنوان یک زیرپروتکل از اکوسیستم اسکای (که قبلاً MakerDAO نام داشت)، از پشتیبانی یکی از بالغترین و قابل اعتمادترین پروتکلها در دیفای بهرهمند است که بیش از 6.5 میلیارد دلار دارایی ذخیره را مدیریت میکند. این وابستگی، مزایای منحصر به فردی از جمله دسترسی به استخرهای نقدینگی بزرگ و اعتبار دیرینه پروتکلی که از سال 2014 عملیاتی شده است را به اسپارک ارائه میدهد.





برخلاف یک پلتفرم وامدهی مستقل، اسپارک خود را به عنوان «زیرساخت نقدینگی» معرفی میکند و هدف آن، ایفای نقش به عنوان لایه مالی بنیادی است که سایر پروتکلهای دیفای بر روی آن ساخته میشوند - مشابه بازارهای وامدهی بین بانکی و ابزارهای بانک مرکزی که در امور مالی سنتی به آنها متکی هستند.













معماری فنی پروتکل اسپارک، تفکر زیرساختی پیشرفته DeFi را منعکس میکند که از اجزای به هم پیوسته تشکیل شده و یک اکوسیستم مالی جامع را تشکیل میدهد:





اسپارک لند: پلتفرم اصلی وامدهی که به کاربران امکان میدهد داراییها را برای کسب سود سپردهگذاری کنند یا از آنها به عنوان وثیقه برای وام استفاده کنند و از داراییهای چند زنجیرهای از جمله DAI، USDS، ETH و wstETH پشتیبانی میکند.





اسپارک کاندوئیتس: ابزارهای پیشرفته مدیریت نقدینگی که جریان سرمایه یکپارچه را در پروتکلها و شبکههای بلاکچین امکانپذیر میکند، با قابلیتهایی به عنوان سازندگان خودکار بازار و ارائه دهندگان نقدینگی.





ادغام sDAI: با ادغام با DAI پسانداز (sDAI)، کاربران در معرض استیبل کوینهای دارای بازده قرار میگیرند و ضمن حفظ ثبات دارایی، بازده کسب میکنند.





زیرساخت بین زنجیره ای: از شش شبکه بلاکچین اصلی از جمله اتریوم و Gnosis Chain پشتیبانی میکند و کاربران را قادر میسازد تا به خدمات اسپارک در اکوسیستم بلاکچین مورد نظر خود دسترسی داشته باشند.









ادغام D3M: با بهرهگیری از ماژول سپرده مستقیم MakerDAO (D3M)، اسپارک به صورت پویا نرخ بهره را بر اساس پویایی عرضه و تقاضا تنظیم میکند و ثبات پروتکل را تضمین میکند و در عین حال نرخهای وامدهی رقابتی ارائه میدهد.





مدیریت ریسک خودکار: از الگوریتمهای پیشرفته ریسک برای تنظیم خودکار پارامترهای وامدهی با توجه به شرایط بازار، کیفیت وثیقه و عوامل ریسک سیستمی استفاده میکند.





الگوریتم بهینه سازی بازده: به طور خودکار وجوه را به فرصتهای با بازده بالا هدایت میکند و بازده سپردهگذار را به حداکثر میرساند و در عین حال ریسک کنترلشده را حفظ میکند.





ادغام حاکمیت: سیستم حاکمیتی عمیقاً یکپارچه همسو با چارچوب حاکمیتی اکوسیستم Sky برای امکانپذیر کردن تصمیمگیری هماهنگ در کل اکوسیستم.









امنیت، تمرکز اصلی پروتکل اسپارک است که یکی از جامعترین سیستمهای امنیتی در دیفای را ایجاد کرده است:





برنامه پاداش در ازای اشکال در مقیاس بزرگ: بزرگترین برنامه پاداش در ازای اشکال در دیفای را اجرا میکند و محققان امنیتی و هکرهای کلاه سفید را برای شناسایی آسیبپذیریها تشویق میکند.





فرآیند حسابرسی چند لایه: حسابرسیهای منظم توسط شرکتهای برتر امنیتی بلاکچین انجام میشود و قراردادهای هوشمند تحت بررسی خودکار و دستی قرار میگیرند.





نظارت در لحظه: سیستمهای نظارتی پیشرفته را برای ردیابی سلامت پروتکل، تشخیص الگوهای فعالیت غیرطبیعی و شناسایی تهدیدات امنیتی بالقوه در لحظه مستقر میکند.





مکانیسم واکنش اضطراری: پروتکلهای احتمالی قوی شامل توابع مکث و قطعکنندههای مدار فعالشده توسط حاکمیت.













از زمان راهاندازی، پروتکل اسپارک به رشد چشمگیری دست یافته و بیش از 7.9 میلیارد دلار ارزش کل قفلشده (TVL) را در چندین خط تولید مدیریت کرده است که آن را در میان برترین پروتکلهای DeFi جهان قرار میدهد. مسیر رشد آن در بازار وامدهی استیبلکوینها برجسته است و سهم قابل توجهی از بازار را از رقبای تثبیتشده به خود اختصاص داده است. توانایی اسپارک در ارائه بازده رقابتی ضمن حفظ استانداردهای امنیتی بالا، کاربران خرد و نهادی را به خود جذب کرده است.









دسترسی به نقدینگی: اسپارک از طریق اتصال خود به اکوسیستم اسکای، به استخرهای نقدینگی بزرگی دسترسی پیدا میکند و نرخ بهره رقابتی و پایدار را در بحبوحه نوسانات بازار تضمین میکند.





استقرار چند زنجیره ای: برخلاف پروتکلهای تک زنجیرهای، استراتژی چند زنجیرهای اسپارک به کاربران انعطافپذیری برای دسترسی به اکوسیستمهای بلاکچین مختلف را ارائه میدهد.





تاییدیه نهادی: وابستگی به اکوسیستم اسکای به اسپارک اعتبار و پایداری میدهد که اغلب در پروتکلهای نوظهور دیفای وجود ندارد.





قابلیت بهینه سازی بازده: الگوریتمهای پیشرفته، اسپارک را قادر میسازند تا ضمن مدیریت مؤثر ریسک، بازده رقابتی ارائه دهد.









محیط نظارتی: چشمانداز نظارتی در حال تحول DeFi هم چالشها و هم فرصتهایی را ارائه میدهد؛ حاکمیت قوی و پشتوانه بالغ Spark، آن را در موقعیت خوبی برای برآورده کردن خواستههای نظارتی قرار میدهد.





پذیرش نهادی: افزایش علاقه نهادی به DeFi، به ویژه با توجه به چارچوب امنیتی قوی و بلوغ عملیاتی آن، فرصتهای قابل توجهی را برای Spark ایجاد میکند.





گسترش بین زنجیره ای: ادغام مداوم شبکههای جدید بلاکچین، پتانسیل رشد را ارائه میدهد، اما پیچیدگی فنی و خطرات سطح حمله را افزایش میدهد.













توکن SPK، توکن بومی حاکمیت و ابزار اکوسیستم پروتکل اسپارک، در 17 ژوئن 2025 راهاندازی شد و گامی اساسی به سوی تمرکززدایی کامل و حاکمیت جامعه برداشت. کارکردهای آن ابعاد مختلف اکوسیستم را در بر میگیرد:





حقوق حاکمیت: دارندگان SPK در پیشنهادهای حاکمیت پروتکل، از جمله تنظیمات پارامتر، راهاندازی بازارهای جدید و تصمیمات استراتژیک، حق رأی دارند.





پاداش های استیکینگ: دارندگان توکن میتوانند SPK را استیکینگ کنند تا ضمن مشارکت در امنیت و ثبات اکوسیستم اسپارک، پاداش کسب کنند.





اشتراک گذاری کارمزد پروتکل: دارندگان SPK ممکن است حق دریافت سهمی از کارمزدهای پروتکل حاصل از وام دهی و سایر فعالیتهای اکوسیستم را داشته باشند.





دسترسی به اکوسیستم: توکن های SPK به ویژگی ها و خدمات پیشرفته در اکوسیستم اسپارک، مانند ابزارهای معاملاتی حرفهای و پشتیبانی مشتری اولویتدار، دسترسی میدهند.









توکن SPK یک ساختار توکنومیک را اتخاذ میکند که برای پشتیبانی از رشد پایدار بلندمدت و اجماع جامعه طراحی شده است:





کل عرضه





طبق مقررات اسکای اطلس، قوانین صدور توکن های SPK به شرح زیر است:

دسته بندی نسبت تخصیص مقدار توکن برنامه واگذاری اسکای فارمینگ (کاربران) 65% 6,500,000,000 SPK به صورت خطی طی 10 سال توسط اسکای منتشر شد و به طور مداوم مشارکت جامعه را در توسعه اکوسیستم تشویق میکند - 57% اکوسیستم 23% 2,300,000,000 SPK

17% در TGE (رویداد تولید توکن) منتشر شد، و 6% باقیمانده پس از یک سال قفل و به صورت خطی منتشر شد تا توسعه بلندمدت اکوسیستم تضمین شود - 5% تیم 12% 1,200,000,000 SPK پس از یک دوره 12 ماهه قفل شدن، 25% آزاد میشود و 75% باقیمانده به صورت خطی طی 3 سال منتشر میشود تا منافع تیم و پروژه همسو شود.





مدل SPK Sky از یک مدل صدور نزولی استفاده میکند که جزئیات آن به شرح زیر است:





سال توزیع سالانه (میلیون توکن) توزیع تجمعی (میلیون توکن) نسبت توزیع سال اول 1,625.00 1,625.00 25.00% سال دوم 1,625.00 3,250.00 50.00% سال سوم 812.5 4,062.50 62.50% سال چهارم 812.5 4,875.00 75.00% سال پنجم 406.25 5,281.25 81.25% سال ششم 406.25 5,687.50 87.50% سال هفتم 203.13 5,890.63 90.63% سال هشتم 203.13 6,093.75 93.75% سال نهم 203.13 6,296.88 96.88% سال دهم 203.13 6,500.00 100.00%













تولید سود: کاربران می توانند استیبل کوین ها و سایر دارایی ها را سپرده گذاری کنند تا سود رقابتی کسب کنند، که اغلب از حساب های پس انداز سنتی و اکثر رقبای DeFi عملکرد بهتری دارد.





معاملات اهرمی: معامله گران می توانند داراییها را برای ایجاد موقعیتهای اهرمی قرض بگیرند و در عین حال که دارایی های اصلی را در معرض دید قرار میدهند، استراتژیهای پیچیده را فعال کنند.





مدیریت نقدینگی: کاربران نهادی میت وانند از اسپارک برای مدیریت نقدینگی استفاده کنند و در صورت نیاز به وجوه دسترسی داشته باشند و در عین حال از دارایی های غیرفعال سود کسب کنند.





آربیتراژ بین زنجیره ای: استقرار چند زنجیره ای کاربران را قادر میسازد تا از فرصت های آربیتراژ در شبکه های مختلف بلاکچین بهرهمند شوند.









بهینه سازی بازده: این پروتکل با هدایت وجوه به سناریوهای با بازده بالا و در عین حال مدیریت ریسک، به طور خودکار بازده سپرده گذاران استیبل کوین را بهینه میکند.





تأمین نقدینگی: پشتیبانی نقدینگی را برای سایر پروتکلهای DeFi فراهم میکند و آنها را قادر می سازد تا به طور کارآمد به بودجه کمهزینه دسترسی پیدا کنند.





مدیریت ریسک: سیستم های پیشرفته مدیریت ریسک به تثبیت بازار استیبل کوین در دورههای نوسانات بازار کمک میکنند.









مدیریت صندوق: شرکتها و DAOها میتوانند از اسپارک برای مدیریت صندوق استفاده کنند و ضمن حفظ نقدینگی، از داراییهای ذخیره خود بازده کسب کنند.





محصولات ساختاریافته: از ایجاد توکنهای بازدهدار و مشتقات به عنوان محصولات مالی ساختاریافته پشتیبانی میکند.





راهکارهای انطباق: چارچوب های نظارتی و حسابرسی قوی، اسپارک را برای مؤسساتی با الزامات نظارتی سختگیرانه مناسب میسازد.













اسپارک از یک سیستم مدیریتی پیچیده استفاده میکند که بین کارایی و تمرکززدایی تعادل برقرار میکند:





فرآیند پیشنهاد: اعضای جامعه میتوانند پیشنهادهایی برای بهبود پروتکل، تغییرات پارامترها و تصمیمات استراتژیک ارائه دهند.





مکانیسم رأی گیری: دارندگان SPK از طریق یک سیستم وزنی بر اساس داراییهای توکن و مدت زمان سهام گذاری به پیشنهادها رأی میدهند.





فرآیند اجرا: پیشنهاد های تأیید شده از طریق یک مکانیسم قفل زمانی تصویب میشوند و به جامعه اجازه می دهند در صورت لزوم آنها را بررسی و مداخله کند.





رویه های اضطراری: شامل مکانیسم های واکنش سریع برای مسائل امنیتی یا عملیاتی فوری است.









جامعه توسعه دهندگان: یک پایگاه توسعه دهندگان رو به رشد که برنامه ها و ادغام ها را در زیرساخت اسپارک ایجاد می کند.





جامعه کاربران: کاربران فعال در مدیریت مشارکت میکنند، بازخورد ارائه می دهند و در توسعه پروتکل مشارکت می کنند.





مشارکت کنندگان نهادی: کاربران نهادی ضمن مشارکت در تصمیمات مدیریتی، تخصص و سرمایه را به اکوسیستم می آورند.





همکاری دانشگاهی: اسپارک با مؤسسات دانشگاهی برای انجام پروژه های تحقیق و توسعه همکاری میکند.









پروتکل اسپارک نشان دهنده یک تحول قابل توجه در زیرساختهای دیفای است که فناوری پیشرفته را با حاکمیت قوی و مشارکت فعال جامعه ترکیب میکند. عرضه اخیر توکن SPK گامی مهم به سوی تمرکززدایی کامل و مالکیت جامعه است.





مسیر رشد چشمگیر، TVL بزرگ و موقعیت قوی بازار آن، پتانسیل عظیمی را برای گسترش مداوم نشان میدهد. با این حال، اسپارک مانند همه پروتکلهای دیفای با خطراتی مانند نوسانات بازار، عدم قطعیت نظارتی و پیچیدگی فنی روبرو است.





معرفی توکن SPK نه تنها یک نقطه عطف فناوری است، بلکه تعهدی به اصول تمرکززدایی و مالکیت جامعه است که با روح اصلی جنبش دیفای همسو است. با ادامه توسعه و گسترش پروتکل، توکن SPK نقش حیاتی فزایندهای در هماهنگی تلاش های جامعه و تضمین پایداری و موفقیت بلندمدت پروتکل ایفا خواهد کرد.





توکن های SPK اکنون در MEXC موجود هستند.





1）وارد برنامه MEXC یا وب سایت رسمی شوید

2）توکن SPK را در نوار جستجو جستجو کنید و معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید

3）نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کنید و تراکنش خود را تکمیل کنید.









