بیت‌ لیر (BTR) چیست؟ راهنمایی برای راهکار نسل بعدی لایه دوم بیت‌ کوین





با تثبیت جایگاه بیت کوین به عنوان امن ترین و غیرمتمرکزترین شبکه بلاکچین جهان، چالش های مقیاس پذیری و محدودیتهای برنامهریزی آن بیش از پیش نمایان شده است. هرچند شبکه اصلی بیتکوین، همچنان معیار طلایی امنیت و تمرکززدایی در صنعت بلاکچین به شمار میرود، این برتری بهایی در قالب کاهش توان عملیاتی تراکنشها، زمانهای تأیید طولانی و کارمزدهای بالا دارد. علاوه بر این، نبود پشتیبانی بومی از قراردادهای هوشمند در بیتکوین، پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای برنامههای غیرمتمرکز را با چالشهایی جدی مواجه ساخته است. همچنین، فقدان پلی بومی و بدون نیاز به اعتماد برای تعامل با سایر بلاکچینها، موجب محدود شدن ظرفیت رشد و گسترش اکوسیستم بیتکوین شده است.





در این میان، راهکارهای لایه دوم با تکیه بر استحکام امنیتی بیتکوین و افزودن قابلیتهایی چون پلهای غیرمتمرکز، قراردادهای هوشمند تورینگ کامل و توان عملیاتی ارتقاءیافته، افقی نوین در برابر محدودیتهای ذاتی بیتکوین گشودهاند.

بیتلیر (Bitlayer)، با همین چشمانداز متولد شده است: رفع موانع فنی بیتکوین بدون کوچکترین خدشه به اصول بنیادین امنیت و تمرکززدایی.









بیت لیر Bitlayer ، به عنوان نخستین لایه دوم بیت کوین مبتنی بر فناوری نوآورانه BitVM، افقی نوین در مسیر پیشرفت این شبکه پیشگام میگشاید. این راهکار پیشرفته، در حالی که نقش لایه محاسباتی بیت کوین را ایفا می کند، وفاداری کامل خود به امنیت بی نظیر این شبکه را حفظ کرده و مقیاس پذیری بیسابقه ای را بدون مصالحه بر سر اصول بنیادین آن به ارمغان می آورد.





بیت لیر با تکیه بر مکانیسم اجماع اثبات سهام (PoS) و سازگاری کامل با ماشین مجازی اتریوم (EVM)، دریچه ای گسترده به سوی توسعه و استقرار نسل جدیدی از برنامه های غیرمتمرکز (dApps) در بستر بیت کوین می گشاید؛ از پروژه های دیفای (DeFi) و توکن های NFT گرفته تا اکوسیستم های بازی های مالی (GameFi). این معماری پیشگامانه، بیت کوین را به عنوان ستون فقرات امنیتی خود به کار می گیرد، در حالی که توان عملیاتی را به طرز چشمگیری افزایش داده، کارمزد های تراکنش را به حداقل میرساند و تجربه کاربری را با سرعت و کارایی لایه دوم ارتقا میبخشد.









توکن BTR توکن بومی اکوسیستم Bitlayer است که در درجه اول برای مشوق های پروتکل و مدیریت استفاده میشود. کل عرضه آن به 1 میلیارد BTR محدود شده است. در حال حاضر، قیمت BTR برابر با 0.00 دلار است.









مشوق های اکوسیستم: BTR برای پاداش دادن به شرکت کنندگان فعال در اکوسیستم Bitlayer استفاده میشود و توسعه دهندگان، کاربران و شرکا را برای پیشبرد رشد اکوسیستم تشویق میکند.

حاکمیت: دارندگان BTR میتوانند در حاکمیت اکوسیستم Bitlayer، از جمله ارسال و رأی گیری در مورد پیشنهادات، تنظیم پارامترهای پروتکل و ترویج حاکمیت غیرمتمرکز جامعه، شرکت کنند.









بیت لیر: https://www.btrscan.com/token/0x0e4cf4affdb72b39ea91fa726d291781cbd020bf

اتریوم: تا زمان نگارش این مطلب هنوز اعلام نشده است.









قیمت BTR تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله عرضه و تقاضای بازار، روند کلی بازار ارزهای دیجیتال، رشد اکوسیستم Bitlayer، مشارکت های استراتژیک و موارد استفاده در دنیای واقعی قرار خواهد گرفت. نوآوری های تکنولوژیکی و گسترش اکوسیستم Bitlayer به عنوان یک پروتکل نوظهور مقیاس پذیری بیت کوین، میتواند پشتوانه اساسی برای ارزش BTR باشد. با این حال، دارایی های کریپتو بسیار بی ثبات هستند و پیش بینی قطعی حرکات قیمت در آینده دشوار است. سرمایه گذاران باید پیشرفت فنی Bitlayer، توسعه اکوسیستم و روندهای گسترده تر صنعت را از نزدیک رصد کنند و به داده های پلتفرم های اصلی مانند MEXC مراجعه کنند تا ارزیابی های ریسک منطقی انجام دهند و از رفتارهای سوداگرانه یا گله ای اجتناب کنند.









گذشته از سرمایه گذاری های داخلی که جزئیات آن فاش نشده است، Bitlayer با موفقیت سه مرحله تأمین مالی عمومی را پشت سر گذاشته است: Seed، Series A و Series A+.





در تاریخ 27 مارس 2024، Bitlayer با اعلام تکمیل دور سرمایه گذاری Seed به ارزش 5 میلیون دلار، گام بزرگی در مسیر توسعه خود برداشت. این دور با رهبری مشترک Framework Ventures و ABCDE Capital به سرانجام رسید. جمعی از سرمایه گذاران برجسته از جمله StarkWare، OKX Ventures، Alliance DAO، UTXO Management، Asymmetric Capital، Kenetic Capital، Pivot Global، Web3Port، Mindfulness Capital، C6E Capital، PAKA، Comma3 Capital، Kronos Ventures و ده ها موسسه معتبر دیگر به این دور پیوستند. همچنین چهره های سرشناس دنیای Bitcoin و Web3، از جمله Dan Held، Ryan Selkis مدیرعامل Messari و Dan McArdle بنیانگذار Messari نیز به عنوان سرمایه گذاران فرشته از این پروژه حمایت کردند.





در ادامه این مسیر درخشان، در تاریخ 23 ژوئیه 2024، Bitlayer موفق به جذب 11 میلیون دلار در دور Series A شد؛ دوری که با ارزش گذاری 300 میلیون دلاری و با هدایت مشترک Franklin Templeton و ABCDE Capital انجام گرفت. این مرحله با مشارکت نهادهای نامآشنایی چون Stake Capital Group، WAGMI Ventures، Skyland Ventures، Flow Traders، GSR Ventures، FalconX، Metalpha، 280 Capital، Presto Labs و Caladan همراه بود. همچنین افراد برجسته ای نظیر DOMO، خالق BRC-20، و Brian Kang، از بنیان گذاران FactBlock و Korea Blockchain Week (KBW)، به جمع حامیان Bitlayer پیوستند.





در تاریخ 8 اکتبر 2024، Bitlayer موفق شد دور سرمایه گذاری Series A+ را با جذب ۹ میلیون دلار دیگر و حفظ ارزش گذاری 300 میلیون دلاری، به پایان رساند. این دور توسط Polychain Capital و با رهبری مشترک Franklin Templeton هدایت شد و سرمایه گذارانی چون SCB Limited، Selini Capital، G-20.Group و دیگر نهادهای برجسته در آن مشارکت داشتند.





هر دو مرحله Series A و Series A+ بر مبنای ساختار SAFE (توافق ساده برای سهام آینده) همراه با ضمانت های توکن اجرا شدند و ارزش گذاری کامل سهام و توکن را پوشش دادند.

در نهایت، پس از تکمیل این سه دور بزرگ تأمین مالی، مجموع سرمایه جذبشده توسط Bitlayer به رقم قابل توجه 25 میلیون دلار رسید؛ سرمایه ای که مسیر توسعه، نوآوری و تسریع در ساخت آینده ی غیرمتمرکز بیت کوین را هموار می سازد.









در مراحل نخستین توسعه، بیت لیر با برگزاری چندین دوره از رویدادهای «جشنواره استخراج جنسیس»، گام هایی جسورانه برای جذب و تشویق کاربران اولیه برداشت. این رویدادها با معرفی عمومی مکانیسم های اهدای جواهرات، تخصیص امتیاز و برنامه های تشویقی توکنی، آغازگر فصلی تازه در مشارکت فعال کاربران شدند.

کاربرانی که مایل اند در فرآیند ایردراپ توکن های BTR واجد شرایط باشند، میتوانند با حضور فعال در کمپین های بازاریابی بیتلیر یا از طریق تعاملات درون زنجیره ای، به جمع آوری امتیازهای ارزشمند بیت لیر پرداخته و حتی در مناسبت های ویژه، مشمول دریافت مستقیم ایردراپ های توکن BTR گردند.





با ورود به وبسایت رسمی Bitlayer و اتصال کیف پول خود در Racer Center ، کاربران قادر خواهند بود وضعیت جواهرات دریافتی، امتیازهای انباشته شده از تعاملات پیشین و همچنین نشان های افتخاری کسب شده در فعالیت های پیشین را مشاهده و مطالبه کنند؛ تجربه ای شفاف، پویا و انگیزشی که تعامل کاربران با اکوسیستم را بیش از پیش تقویت میکند.





نکات مهم برای کاربران:

1）تاکنون، توکنومیک رسمی بیت لیر منتشر نشده است و نرخ تبدیل جواهرات، امتیازها و توکنهای BTR هنوز اعلام نگردیده است؛ از این رو، پیگیری اطلاعیه های رسمی پروژه برای دریافت بهروزرسانی های دقیق، ضرورتی انکارناپذیر است.





2）در حال حاضر، آستانه کسب امتیاز بسیار پایین در نظر گرفته شده است؛ با این حال، استفاده از چندین حساب کاربری ممکن است خطر شناسایی به عنوان فعالیت های غیرمجاز (اصطلاحاً "سیبیل") را به همراه داشته باشد و تبعاتی برای کاربران به دنبال داشته باشد.













