نوآوری در بلاکچین: چگونه شبکه پای (Pi Network) آینده ارزهای دیجیتال را تغییر می‌ دهد





با ورود به سال 2025، شبکه Pi در نقطه بحرانی فرصت ها و چالش ها قرار دارد. آنچه که به عنوان یک آزمایش بلندپروازانه استخراج موبایل آغاز شد، به یکی از بحث برانگیزترین پروژه های بلاکچین در سطح جهان تبدیل شده است. شبکه Pi با رویکرد نوآورانه خود در پذیرش ارزهای دیجیتال و مکانیسم های اجماع، به دنبال پر کردن شکاف بین زیرساخت های بلاکچین سنتی و برنام ههای کاربردی کاربران اصلی است.













شبکه پای (Pi Network) رسماً در 14 مارس 2019 (روز Pi) راهاندازی شد. این شبکه توسط تیمی از محققان دکترا از دانشگاه استنفورد آغاز به کار کرد که مانع اصلی پذیرش ارزهای دیجیتال را تشخیص داده بودند: اگرچه فناوری بلاکچین نوید تمرکززدایی و شمول مالی را میدهد، اما در واقعیت، استخراج و مشارکت به دلیل مصرف بالای انرژی، پیچیدگی فنی و نیازهای سختافزاری پرهزینه، برای اکثر مردم قابل دسترس نیست.





چشم انداز این پروژه روشن و جاه طلبانه است. هدف آن ساخت فراگیرترین اکوسیستم همتا به همتا و تجربه آنلاین در جهان است که توسط پای، گسترده ترین ارز دیجیتال توزیعشده در سراسر جهان، پشتیبانی می شود.









این پروژه توسط دو دکترای استنفورد با پیشینه های حرفه ای مکمل رهبری می شود.





دکتر نیکولاس کوکالیس (رئیس فناوری): دکترای استنفورد که اولین دوره استنفورد در مورد برنامه های غیرمتمرکز (CS359B، 2018) را تدریس کرد. کار او بر ترکیب سیستم های توزیع شده با تعامل انسان و کامپیوتر، با هدف وارد کردن ارزهای دیجیتال به زندگی روزمره، متمرکز است.





دکتر چنگدیائو فن (رئیس محصول): دکترای استنفورد در رشته انسان شناسی، متخصص در استفاده از محاسبات اجتماعی برای آزادسازی پتانسیل انسانی در مقیاس بزرگ. تحقیقات او بر بهینه سازی تعامل انسان و کامپیوتر و پیش بینی آینده زندگی اجتماعی و اقتصادی از طریق فناوری های شبکه متمرکز است.





امروزه، یک تیم اصلی تماموقت با بیش از 35 عضو در سراسر جهان، بهطور فعال در حال تلاش برای رسیدن به هدف مشترک تمرکززدایی هستند و از یک جامعه پرشور دهها میلیون کاربر حمایت میکنند.









شبکه پای (Pi Network) با تشکیل یک شبکه جهانی متشکل از ده ها میلیون کاربر، به رشد چشمگیری در جامعه دست یافته است. این پایگاه بزرگ کاربری به یکی از بزرگترین جوامع ارز دیجیتال جهان تبدیل شده است که نشان دهنده موفقیت این پروژه در دسترسی بیشتر به ارزهای دیجیتال است.













شبکه Pi بر اساس یک مکانیسم اجماع نوآورانه ساخته شده است که با شبکههای بلاکچین سنتی متفاوت است. این شبکه از پروتکل اجماع استلار (SCP) استفاده میکند که به کاربران امکان میدهد تراکنشها را در شبکه استخراج و اعتبارسنجی کنند و در عین حال امنیت و اعتماد سیستم را تضمین کنند. این رویکرد از مصرف بالای انرژی مرتبط با مکانیسمهای اثبات کار (PoW) که توسط بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال استفاده میشود، جلوگیری میکند.





بهره وری انرژی: مکانیسم اجماع مبتنی بر SCP نیازی به استخراج پرمصرف انرژی ندارد و از پایداری زیست محیطی و سازگاری با دستگاه های تلفن همراه پشتیبانی میکند.





مقیاس پذیری: این پروتکل قادر به پردازش حجم بالایی از تراکنش ها در عین حفظ امنیت شبکه و عدم تمرکز است.





مشارکت دموکراتیک: کاربران میتوانند بدون سخت افزار تخصصی یا محاسبات پرمصرف انرژی در اجماع شبکه شرکت کنند.









شبکه پای (Pi Network) یک مدل استخراج انقلابی را معرفی میکند که بر دسترسی از طریق موبایل متمرکز است. کاربران میتوانند از طریق تلفنهای هوشمند خود به صورت رایگان استخراج کنند و به مردم در سراسر جهان دسترسی عادلانهتر و توزیعشدهتری به ارزهای دیجیتال بدهند. این رویکرد مبتنی بر موبایل، اساساً استخراج سنتی را که معمولاً به سختافزار تخصصی و مصرف انرژی بالا بستگی دارد، مختل میکند.





استخراج از طریق موبایل از طریق یک برنامه کاربرپسند پیادهسازی میشود. کاربران میتوانند از طریق تعاملات منظم و مشارکت در شبکه، توکنهای پای (Pi) کسب کنند. این مدل مزایای متعددی را ارائه میدهد:





موانع فنی و مالی را کاهش میدهد و پذیرش ارزهای دیجیتال را ارتقا میدهد

توزیع گسترده توکنها را در بین جمعیت متنوع جهانی تضمین میکند

مشارکت مداوم کاربران را در اکوسیستم شبکه تشویق میکند

امنیت شبکه را از طریق مشارکت توزیعشده افزایش میدهد









الگوریتم اصلی نه تنها برای ثبت تراکنشهای جدید در بلوکها هر چند ثانیه طراحی شده است، بلکه به صورت دورهای محاسبات پیچیدهتری را نیز انجام میدهد. این امر شبکه Pi را قادر میسازد تا از برنامههایی فراتر از پردازش تراکنش پشتیبانی کند، از جمله:





قراردادهای هوشمند: فعال کردن برنامههای غیرمتمرکز و پروتکلهای خودکار

تراکنش های فرامرزی: تسهیل تعاملات مالی جهانی

برنامه های غیرمتمرکز (dApps): ایجاد یک اکوسیستم جامع مبتنی بر بلاکچین

احراز هویت KYC: ادغام فرآیندهای KYC به طور مستقیم در معماری بلاکچین









شبکه پای (Pi Network) یک سیستم جامع KYC را به عنوان سنگ بنای چارچوب امنیتی و مشروعیت خود پیادهسازی کرده است. این سیستم به گونهای طراحی شده است که مشارکت واقعی انسان را تضمین کند، پایهای برای همکاری شبکه ایجاد کند و از جامعه در ساخت یک اکوسیستم غیرمتمرکز با کاربرد در دنیای واقعی حمایت کند. اهداف اصلی عبارتند از:





احراز هویت: اطمینان از اینکه شرکتکنندگان افراد واقعی هستند، نه ربات ها یا حساب های جعلی

رعایت مقررات: همسو با مقررات مالی بینالمللی و استانداردهای ضد پولشویی

امنیت شبکه: جلوگیری از سوء استفاده بازیگران مخرب از سیستم

توزیع عادلانه: تضمین توزیع عادلانه توکن ها بین کاربران تأیید شده













حداکثر عرضه: 100 میلیارد توکن Pi

ساختار توزیع: 65 میلیارد توکن (65%) برای استخراج و توزیع در جامعه اختصاص داده شده است. تا 21 مه 2025، عرضه در گردش 7.2 میلیارد توکن است.

مدل اقتصادی: 65 درصد از کل عرضه برای پاداشهای استخراج و توزیع در جامعه محفوظ است. 35 درصد باقیمانده به تیم اصلی، مشاوران و توسعه اکوسیستم اختصاص داده شده است که نشان دهنده تعهد پروژه به توزیع مبتنی بر جامعه است.









مدل اقتصادی شبکه پای (Pi Network) بر ایجاد ارزش مبتنی بر کاربرد به جای معاملات سوداگرانه متمرکز است. هدف آن ایجاد موارد استفاده در دنیای واقعی است که به توکنهای پای ارزش ذاتی میدهد:





سیستم پرداخت: توکن های پای به عنوان واسطهای برای تبادل در داخل و خارج از اکوسیستم پای عمل میکنند.

فعال سازی برنامه های غیرمتمرکز (dApp): تقویت برنامه های غیرمتمرکز ساخته شده بر روی شبکه پای.

مشارکت در مدیریت: به اعضای جامعه اجازه میدهد تا از طریق داراییهای توکن پای در مدیریت شبکه شرکت کنند.

مکانیسم تشویقی: پاداش دادن به کاربران برای مشارکتهای مختلف در رشد و نگهداری اکوسیستم.













تیم شبکه پای اعلام کرد که راهاندازی شبکه اصلی باز (Open Mainnet) که قبلاً برای پایان سال ۲۰۲۴ برنامهریزی شده بود، به سهماهه اول 2025 موکول شده است. این پروژه اکنون بر تکمیل تأیید KYC و گسترش برنامههای غیرمتمرکز قبل از انتشار شبکه اصلی در سال 2025 متمرکز است.





توسعه شبکه اصلی یک نقطه عطف حیاتی برای شبکه پای است. این مرحله نشاندهنده گذار از یک محیط شبکه آزمایشی به یک شبکه بلاکچین کاملاً کاربردی است و شامل اجزای زیر است:





زیرساخت فنی: ساخت یک معماری بلاکچین کامل برای پشتیبانی از عملیات کامل شبکه

تکمیل KYC: تأیید هویت در یک پایگاه کاربری بزرگ جهانی

اکوسیستم برنامه: توسعه و راه اندازی برنامههای غیرمتمرکز که کاربرد عملی به توکن پای میدهند

رعایت مقررات: اطمینان از همسویی با مقررات مالی جهانی









طبق اعلامیه های رسمی، بنیاد پای، Pi Network Ventures را با سرمایهگذاری اولیه 100 میلیون دلار آمریکا (ترکیبی از توکنهای پای و دلار آمریکا) راه اندازی کرده است. هدف این ابتکار، تأمین مالی استارتاپهایی است که در حال ساخت یا کمک به اکوسیستم پای هستند. حوزه های اصلی تمرکز عبارتند از:





سرمایهگذاری استارتاپی

توسعه اپلیکیشن

پروژههای زیرساختی

تحقیقات و نوآوری در فناوری بلاکچین













شبکه پای خود را به عنوان یک راهکار پرداخت کاربردی برای تراکنش های روزمره معرفی میکند. طراحی مبتنی بر موبایل آن، آن را به ویژه برای موارد زیر مناسب میسازد:





انتقال وجه همتا به همتا

پرداخت های تجاری

حواله های فرامرزی

پرداخت های خرد









اکوسیستم پای برای پشتیبانی از طیف گستردهای از برنامههای DeFi طراحی شده است، از جمله:





وام دهی و قرض گرفتن

صرافیهای غیرمتمرکز

استخرهای نقدینگی

کسب سود









شبکه پی با بهرهگیری از بنیان اجتماعی خود، برنامههای منحصر به فرد مبتنی بر جامعه مانند موارد زیر را امکانپذیر میکند:





تجارت اجتماعی

پاداش های تولید محتوا

مشارکت در مدیریت

ابزارهای ایجاد جامعه









با معماری مقیاس پذیر و هزینه های تراکنش پایین، شبکه پای می تواند از سناریوهای تجاری از جمله موارد زیر پشتیبانی کند:





مدیریت زنجیره تأمین

هویت دیجیتال

قراردادهای هوشمند

برنامه های وفاداری مشتری













شبکه پای (Pi Network) از طریق چهار مزیت کلیدی خود را در بازار شلوغ ارزهای دیجیتال متمایز میکند:





دسترسی پذیری: مدل استخراج موبایل موانع فنی را از بین میبرد.

اندازه جامعه: ده ها میلیون کاربر، آن را به یکی از بزرگترین جوامع رمزنگاری جهان تبدیل میکند.

بهره وری انرژی: مکانیسم اجماع SCP در مقایسه با PoW سازگارتر با محیط زیست است.

ادغام اجتماعی: یک بنیاد اجتماعی، ارتباطات جامعه را تقویت میکند.









شبکه Pi در یک محیط رقابتی فعالیت میکند که شامل ارزهای دیجیتال سنتی مانند بیتکوین و اتر، پروژههای بلاکچین موبایلمحور، ارزهای دیجیتال اجتماعی و توکنهای پرداختمحور میشود.









نگرانیهای مربوط به تمرکزگرایی: در ژانویه 2025، گزارشی از CNN اشاره کرد که تمام گرههای شبکه اصلی توسط تیم Pi به صورت متمرکز اداره میشوند و این امر تردیدهایی را در مورد پایبندی شبکه به اصول تمرکززدایی ایجاد کرد.





ارزش نامشخص: در کوتاهمدت، بعید است که Pi به 100 دلار آمریکا برسد و فقدان یک بازار معاملاتی بالغ، نوسانات قیمت را افزایش میدهد.





مناظرات مشروعیت: برخی این سوال را مطرح میکنند که آیا Pi واقعاً استخراج را دموکراتیک میکند یا صرفاً از اعتماد کاربر برای ساخت سیستم استفاده میکند.













حوزه های کلیدی شامل بهبود مقیاس پذیری، گسترش قابلیت های قرارداد هوشمند، افزایش قابلیت همکاری بین زنجیره ای و تقویت امنیت میشود.









تلاشهای مداوم با هدف پشتیبانی از انطباق با مقررات جهانی، بهینهسازی رویههای KYC، تقویت اقدامات ضد پولشویی و بهبود سازوکارهای حفاظت از کاربر انجام میشود.









فرصت های رشد شامل توسعه مشارکتها، راه اندازی طرح های آموزشی، ارتقای شمول مالی و ایجاد مراکز نوآوری می شود.









شبکه پی (Pi Network) یک آزمایش جسورانه با هدف دسترسیپذیرتر کردن ارزهای دیجیتال و ایجاد یک اکوسیستم بلاکچین فراگیرتر است. این پروژه با مدل نوآورانه استخراج موبایل، مکانیسم اجماع کممصرف و پایگاه اجتماعی بزرگ خود، به مقیاس و تعامل قابل توجهی دست یافته است.





موفقیت بلندمدت آن به این بستگی دارد که آیا میتواند از یک آزمایش استخراج موبایل به یک اکوسیستم بلاکچین کاملاً کاربردی با کاربرد در دنیای واقعی تبدیل شود یا خیر. راهاندازی شبکه اصلی آینده، توسعه مداوم اکوسیستم و تلاشهای انطباق، کلید تعیین قابلیت حیات آینده آن خواهد بود.





با وجود چالشها و بحثهای مداوم، شبکه پی مسیر منحصر به فردی را در دسترسی به ارزهای دیجیتال و ایجاد جامعه ایجاد کرده و به مقیاسی بیسابقه در فضای بلاکچین رسیده است. با حرکت پروژه از مرحله آزمایش به بهرهبرداری کامل، تأثیر آن بر توزیع ارزهای دیجیتال و بلاکچین آشکارتر خواهد شد. صرف نظر از نتیجه نهایی، این پروژه اکتشاف ارزشمندی را در نوآوری در فناوری بلاکچین و مدلهای توزیع توکن به ارمغان آورده است.





توکن PI اکنون در MEXC لیست شده است. می توانید با دنبال کردن این مراحل، PI را در MEXC خریداری کنید:





1）برنامه MEXC را باز کنید و وارد آن شوید یا از وب سایت رسمی دیدن کنید.

2）در نوار جستجو، PI را وارد کنید و معاملات اسپات یا آتی را انتخاب کنید.

3）نوع سفارش را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید.





سلب مسئولیت: این مطلب به منزله مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، امور حقوقی، امور مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط اطلاعات را برای مرجع ارائه میدهد و به منزله مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و با احتیاط سرمایهگذاری میکنید. مسئولیت تمام تصمیمات و نتایج سرمایهگذاری بر عهده کاربر است.



